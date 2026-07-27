CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis, 0.5l

Keskkonnasõbralik ja kasutusvalmis puhastusvahend sanitaaraladele. Sobib suurepäraselt sanitaarseadmete igapäevaseks puhastamiseks.* Pihustuspudel tuleb tellida eraldi (nr 6.295-722.0).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 0,5
Pakendamisüksus (tk.) 12
pH 2
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 302 x 187 x 244
Toode
  • Kasutusvalmis igapäevane sanitaarseadmete puhastusvahend
  • Eemaldab katlakivi, seebi- ja uriiniplekid ja muu mustuse
  • Efektiivne puhastus
  • Ei jäta kuivades pinnale triipe.
  • Lihtne kasutada. Lihtsustab järgneva puhastamist
  • Kerge ja ergonoomiline 500 ml pihustuspudel koos professionaalse pihusti ja vahuotsikuga
  • Korduvkasutatav professionaalne pihusti
  • Meeldiva värske lõhnaga
  • Omab Euroopa ökomärgist
CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis, 0.5l
CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis, 0.5l
CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis, 0.5l
CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis, 0.5l
CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis, 0.5l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H315 Põhjustab nahaärritust.
  • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
  • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
  • P280a Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
  • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sanitaarseadmed
Lisatarvikud