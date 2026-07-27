CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis, 0.5l
Keskkonnasõbralik ja kasutusvalmis puhastusvahend sanitaaraladele. Sobib suurepäraselt sanitaarseadmete igapäevaseks puhastamiseks.* Pihustuspudel tuleb tellida eraldi (nr 6.295-722.0).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|0,5
|Pakendamisüksus (tk.)
|12
|pH
|2
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|302 x 187 x 244
Toode
- Kasutusvalmis igapäevane sanitaarseadmete puhastusvahend
- Eemaldab katlakivi, seebi- ja uriiniplekid ja muu mustuse
- Efektiivne puhastus
- Ei jäta kuivades pinnale triipe.
- Lihtne kasutada. Lihtsustab järgneva puhastamist
- Kerge ja ergonoomiline 500 ml pihustuspudel koos professionaalse pihusti ja vahuotsikuga
- Korduvkasutatav professionaalne pihusti
- Meeldiva värske lõhnaga
- Omab Euroopa ökomärgist
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
- P280a Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
- P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
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Kasutusvaldkonnad
- Sanitaarseadmed