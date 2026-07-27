TTS ECO! mop, punane, 40 cm 1tk
ECO!Mop komplekt punases. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.
Vastupidav, vastupidav ja pestav polüakrüül on Kärcheri 60 cm laiuste akrüülist tolmumoppide suurepärase puhastusjõu aluseks. Fliisjad narmad võivad ulatuda ka väikestesse põrandate süvenditesse, nagu praod ja lõhed – mis tähendab, et mopp sobib mitte ainult siledate pindade kuivpuhastuseks, vaid ka kergelt tekstuuriga põrandakatete puhastamiseks. Tolmutamise ajal tekitab akrüülkiudude ja aluse vahel tekkinud hõõrdumine elektrostaatilise laengu, mis seob tolmu nagu magnet. Avatud, fliisjad välimised narmad tagavad suurepärase jämeda mustuse kogumise. See tolm jääb narmastesse ja seda on lihtne transportida. Oluline märkus: akrüülist tolmumoppi tohib kasutada ainult kuivpuhastuseks. See on mõeldud kasutamiseks koos Kärcheri 60 cm tolmumopi hoidjaga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sujuv ja hästi struktureeritud
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Materjal
|100% PET
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Tootmistüüp
|Kootud PET-kangas koos pealeõmmeldud aasadega
|Tekstiili struktuur
|Aasaga karv
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,2 / 30
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus