Adapterisetti jatkoletkulle
Kaksiosainen kierre/pikaliitin-adapterisetti jatkoletkulle Quick Connect -pikaliitoksella. Ei sovellu letkukelallisille koneille.
Kaksiosainen kierre/pikaliitin-adapterisetti jatkoletkulle. Soveltuu K2 - K7 -painepesureihin joissa Quick Connect liitäntä. Ei letkukelamalleihin.
Ominaisuudet ja edut
Quick Connect liitäntäsetti
- Kaikkien vuodesta 1992 alkaen valmistettujen painepesureiden päivittämiseen Quick Connect -liitäntään.
Messinkiliitin
- Pesukahva on helppo ja nopea vaihtaa Quick Connect -pikaliitännällä.
Quick Connect -pikaliitäntä
- Hyvin käyttäjäystävällinen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|80 x 45 x 61