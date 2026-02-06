Adapterisetti jatkoletkulle

Kaksiosainen kierre/pikaliitin-adapterisetti jatkoletkulle. Soveltuu K2 - K7 -painepesureihin joissa Quick Connect liitäntä. Ei letkukelamalleihin.

Ominaisuudet ja edut
Quick Connect liitäntäsetti
  • Kaikkien vuodesta 1992 alkaen valmistettujen painepesureiden päivittämiseen Quick Connect -liitäntään.
Messinkiliitin
  • Pesukahva on helppo ja nopea vaihtaa Quick Connect -pikaliitännällä.
Quick Connect -pikaliitäntä
  • Hyvin käyttäjäystävällinen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 80 x 45 x 61