Harjasetti
Erityisesti auton sisäpintojen imurointiin sekä muille verhoiluille pinnoille kehitetty harjasetti Kärcher märkä-kuivaimureihin.
Harjasetti märkä-kuivaimuriin eri harjastyypeillä. Kovemmilla harjaksilla imuroit auton penkit ja matot kun taas pehmeillä harjaksilla herkät pinnat kuten kojelaudan ja keskikonsolin. Käytännöllinen harjasetti soveltuu kaikkiin Kärcher märkä-kuivaimureihin.
Ominaisuudet ja edut
Kovat harjakset penkeille ja matoille
Pehmeät harjakset herkille pinnoille
Soveltuu kaikkiin Kärcherin märkä-kuivaimureihin
Soveltuu kaikille Kärcherin tekstiilipesureille laitesarjoista SE 4, SE 5 ja SE 6
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (-osa)
|2
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|120 x 70 x 41
Käyttökohteet
- Tavaratila
- Auton penkit
- Takapenkki
- Jalkatila
- Kojelauta
- Keskikonsoli
- Auton sivutaskut
- Verhoilut
- Verhoillut huonekalut
- Aroille pinnoille