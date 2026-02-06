Harjasetti

Erityisesti auton sisäpintojen imurointiin sekä muille verhoiluille pinnoille kehitetty harjasetti Kärcher märkä-kuivaimureihin.

Harjasetti märkä-kuivaimuriin eri harjastyypeillä. Kovemmilla harjaksilla imuroit auton penkit ja matot kun taas pehmeillä harjaksilla herkät pinnat kuten kojelaudan ja keskikonsolin. Käytännöllinen harjasetti soveltuu kaikkiin Kärcher märkä-kuivaimureihin.

Ominaisuudet ja edut
Kovat harjakset penkeille ja matoille
Pehmeät harjakset herkille pinnoille
Soveltuu kaikkiin Kärcherin märkä-kuivaimureihin
Soveltuu kaikille Kärcherin tekstiilipesureille laitesarjoista SE 4, SE 5 ja SE 6
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (-osa) 2
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 120 x 70 x 41
Käyttökohteet
  • Tavaratila
  • Auton penkit
  • Takapenkki
  • Jalkatila
  • Kojelauta
  • Keskikonsoli
  • Auton sivutaskut
  • Verhoilut
  • Verhoillut huonekalut
  • Aroille pinnoille