Pumppuadapteri imuletkujen tyhjiönkestävään liittämiseen puutarhapumppuihin ja korkeapainepumppuihin kotikäyttöön. Adapteri on ihanteellinen pumpuille, joissa on 1" liitäntäkierre (33,3 mm) ja 3/4" tai 1" letkut. Sisältää liitosmutterin, letkunkiristimen, aluslevyn ja takaiskuventtiilin. Takaiskuventtiiliä voidaan käyttää uppopumpuissa tai uppopainepumpuissa estämään veden virtaaminen takaisin pumppuun. Muussa tapauksessa käytetään aluslevyä takaiskuventtiilin sijaan.