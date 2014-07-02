Imuletkuliitäntä pumpulle

Liitin sulkuventtiilillä alipaineen kestävään liitäntään pumppuihin.

Pumppuadapteri imuletkujen tyhjiönkestävään liittämiseen puutarhapumppuihin ja korkeapainepumppuihin kotikäyttöön. Adapteri on ihanteellinen pumpuille, joissa on 1" liitäntäkierre (33,3 mm) ja 3/4" tai 1" letkut. Sisältää liitosmutterin, letkunkiristimen, aluslevyn ja takaiskuventtiilin. Takaiskuventtiiliä voidaan käyttää uppopumpuissa tai uppopainepumpuissa estämään veden virtaaminen takaisin pumppuun. Muussa tapauksessa käytetään aluslevyä takaiskuventtiilin sijaan.

Ominaisuudet ja edut
Liitoskappale
  • Letkujen tyhjiönkestävään liittämiseen pumppuun
Pyöritettävä lanka
  • Pumpun liittimen asentamiseen pumppuun, erityisesti jos letku on jo asennettu pumpun liittimeen.
3/4" ja 1" letkuihin
  • Sopivaa liitoskappaletta voidaan käyttää letkun koosta riippuen.
Sisältää litteän tiivisteen
  • Tiivistää pumpun liitoskappaleen, jotta vesi ei pääse karkaamaan
Sisältää takaiskuventtiilin
  • Estää jo pumpatun veden takaisinvirtauksen. Suositellaan erityisesti uppopumppujen ja uppopainepumppujen käyttöön.
Sisältää letkunkiristimen
  • Letkun kiinnittämiseen pumpun liittimeen
Tiedot

Tekniset tiedot

Koot mitoitus 3/4" ja 1" letkuille
Kierteen koko G1
Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 41 x 65 x 41
Käyttökohteet
  • Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.
  • Tulvaveden pumppaamiseen
  • Vesivahinkojen pumppaamiseen kodista ja kellarista
  • Toimittaa käyttövettä kotitalouksille esim. WC sekä pesukoneet