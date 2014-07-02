Imuletkuliitäntä pumpulle
Liitin sulkuventtiilillä alipaineen kestävään liitäntään pumppuihin.
Pumppuadapteri imuletkujen tyhjiönkestävään liittämiseen puutarhapumppuihin ja korkeapainepumppuihin kotikäyttöön. Adapteri on ihanteellinen pumpuille, joissa on 1" liitäntäkierre (33,3 mm) ja 3/4" tai 1" letkut. Sisältää liitosmutterin, letkunkiristimen, aluslevyn ja takaiskuventtiilin. Takaiskuventtiiliä voidaan käyttää uppopumpuissa tai uppopainepumpuissa estämään veden virtaaminen takaisin pumppuun. Muussa tapauksessa käytetään aluslevyä takaiskuventtiilin sijaan.
Ominaisuudet ja edut
Liitoskappale
- Letkujen tyhjiönkestävään liittämiseen pumppuun
Pyöritettävä lanka
- Pumpun liittimen asentamiseen pumppuun, erityisesti jos letku on jo asennettu pumpun liittimeen.
3/4" ja 1" letkuihin
- Sopivaa liitoskappaletta voidaan käyttää letkun koosta riippuen.
Sisältää litteän tiivisteen
- Tiivistää pumpun liitoskappaleen, jotta vesi ei pääse karkaamaan
Sisältää takaiskuventtiilin
- Estää jo pumpatun veden takaisinvirtauksen. Suositellaan erityisesti uppopumppujen ja uppopainepumppujen käyttöön.
Sisältää letkunkiristimen
- Letkun kiinnittämiseen pumpun liittimeen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Koot
|mitoitus 3/4" ja 1" letkuille
|Kierteen koko
|G1
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|41 x 65 x 41
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.
- Tulvaveden pumppaamiseen
- Vesivahinkojen pumppaamiseen kodista ja kellarista
- Toimittaa käyttövettä kotitalouksille esim. WC sekä pesukoneet