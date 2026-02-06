Pitkä rakosuulake
Erityisesti auton imurointiin suunniteltu erikoispitkä rakosuulake, jolla pääset helposti istuinten väliin ja penkkien alle. Sopii kaikkiin Kärcher Home & Garden -märkä-kuivaimureihin.
Erikoispitkä rakosuulake on nyt entistäkin ohuempi ja tekee vaikutuksen entistä paremmalla käsiteltävyydellä. Vaikeasti tavoitettavissa olevat paikat, kuten pienemmät raot autossa ja kotona, voidaan nyt puhdistaa mukavammin. Erittäin pitkä rakosuutin sopii kaikkiin Kärcher Home & Garden -sarjan märkä- kuivaimureihin.
Ominaisuudet ja edut
Entistä ohuempi, erikoispitkä rakosuulake
Ahtaiden ja vaikeapääsyisten paikkojen imurointiin sisällä kotona sekä autossa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|350 x 40 x 40
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Käytävät
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Auton sivutaskut