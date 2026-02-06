Erikoispitkä rakosuulake on nyt entistäkin ohuempi ja tekee vaikutuksen entistä paremmalla käsiteltävyydellä. Vaikeasti tavoitettavissa olevat paikat, kuten pienemmät raot autossa ja kotona, voidaan nyt puhdistaa mukavammin. Erittäin pitkä rakosuutin sopii kaikkiin Kärcher Home & Garden -sarjan märkä- kuivaimureihin.