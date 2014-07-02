Tapetin irrotussuutin
Tapetin helppoon irrottamiseen höyryn avulla.
Tapetin ja liisterin irrottamiseen käytettävä höyrysuutin soveltuu käytettäväksi Kärcher höyrypuhdistimien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Leveä höyryn pinta
- Irrottaa nopeasti tapetin laajalta alalta.
Ei karkaavaa höyryä
- Höyry pureutuu tapetin läpi irrottaen sen pinnasta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|320 x 220 x 100
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Käyttökohteet
- Tapetti
- Pinttyneeseen likaan