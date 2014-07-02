Tapetin irrotussuutin

Tapetin helppoon irrottamiseen höyryn avulla.

Tapetin ja liisterin irrottamiseen käytettävä höyrysuutin soveltuu käytettäväksi Kärcher höyrypuhdistimien kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Leveä höyryn pinta
  • Irrottaa nopeasti tapetin laajalta alalta.
Ei karkaavaa höyryä
  • Höyry pureutuu tapetin läpi irrottaen sen pinnasta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 320 x 220 x 100
Käyttökohteet
  • Tapetti
  • Pinttyneeseen likaan