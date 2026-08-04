Hyvästit rypyille! Tekstiilihöyrystimen avulla vaatteet näyttävät jälleen parhailtaan hetkessä. Se tekee myös vaatteiden, verhojen ja monien muiden tekstiilien raikastamisen nopeaksi ja helpoksi, samalla poistaen epämiellyttävät hajut. Mikä tahansa Kärcher-höyrypesuri muuntuu vaatehöyrystimeksi tämän lisätarvikkeen avulla. Se tunkeutuu kangaskuituihin erittäin kuivalla ja kuumalla höyryllä virkistäen ja raikastane kuituja aina syvemmältä. Tiivistynyt vesi kerätään erilliseen säiliöön, joka voidaan yksinkertaisesti tyhjentää lavuaariin tai jopa takaisin höyrypesurin omaan säiliöön.