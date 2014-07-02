Praktična, ručno upravljana mlaznica radne širine 160 mm. Mlaznica ima rotirajuću četku na zračni pogon, koja može ukloniti čak i čvrsto prionulu nečistoću iz površine. Čisti tapecirane površine, naslonjače, kauče, jastuke, krevete i sl. te u trenutku odstranjuje životinjsku dlaku i mrvice - naravno, također i u automobilu.