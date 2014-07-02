Turbo mlaznica za tapecirane površine

Praktična mlaznica s rotirajućom četkom s pogonom na zrak. Posebno temeljito čisti tapecirani namještaj i tekstilne površine. Idealna za odstranjivanje životinjske dlake. Radna širina 160 mm

Praktična, ručno upravljana mlaznica radne širine 160 mm. Mlaznica ima rotirajuću četku na zračni pogon, koja može ukloniti čak i čvrsto prionulu nečistoću iz površine. Čisti tapecirane površine, naslonjače, kauče, jastuke, krevete i sl. te u trenutku odstranjuje životinjsku dlaku i mrvice - naravno, također i u automobilu.

Značajke i prednosti
Rotirajuća četka sa zračnim pogonom
  • Za uklanjanje čvrsto prionule nečistoće, kao npr. životinjske dlake, s tekstilnih površina
  • Vrlo dobro usisavanje životinjske dlake
  • Vrlo dobro usisavanje nečistoće, također i kod tepiha s visokim vlaknima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 200 x 165 x 67
Područja primjene
  • Tapecirane površine
  • Interijer vozila
  • Auto-sjedala
