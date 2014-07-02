Turbo mlaznica za tapecirane površine
Praktična mlaznica s rotirajućom četkom s pogonom na zrak. Posebno temeljito čisti tapecirani namještaj i tekstilne površine. Idealna za odstranjivanje životinjske dlake. Radna širina 160 mm
Praktična, ručno upravljana mlaznica radne širine 160 mm. Mlaznica ima rotirajuću četku na zračni pogon, koja može ukloniti čak i čvrsto prionulu nečistoću iz površine. Čisti tapecirane površine, naslonjače, kauče, jastuke, krevete i sl. te u trenutku odstranjuje životinjsku dlaku i mrvice - naravno, također i u automobilu.
Značajke i prednosti
Rotirajuća četka sa zračnim pogonom
- Za uklanjanje čvrsto prionule nečistoće, kao npr. životinjske dlake, s tekstilnih površina
- Vrlo dobro usisavanje životinjske dlake
- Vrlo dobro usisavanje nečistoće, također i kod tepiha s visokim vlaknima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 165 x 67
Područja primjene
- Tapecirane površine
- Interijer vozila
- Auto-sjedala