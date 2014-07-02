Visokotlačni čistači
Visokotlačni pištolji
Mlazne cijevi
Rotirajuće mlaznice (glodalo za čišćenje)
Višestruke mlaznice
Kärcher Power mlaznica
Zavrtanje mlaznice / držač razmaka
Visokotlačna crijeva
- Standard
- Standardno s obostranim navojem
- Longlife 400
- Longlife 400 s obostranim navojem
- Izvedba za industriju hrane
- Izvedba za industriju hrane s obostranim navojem
- Longlife izvedba za industriju hrane
- Longlife izvedba za industriju hrane s obostranim navojem
- Specijalna crijeva
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Čistači podova i površina
- Čistač površina FR Classic
- Čistač površina FRV 30
- Čistač površina FR 30
- Čistač površina FR 30 Me
- Čistač površina FR 50
- Setovi mlaznica specifični za uređaje za čišćenje površina
- Setovi mlaznica specifični za FRV uređaje
- Setovi mlaznica specifični za FR Classic uređaje
- Adapteri za čistače površina
- Čistač površina FRV 30 Me
- Površinski čistač FRV 50 Me
Sustavi s pjenom
Miješanje / injektori
Bubnjevi za namotavanje crijeva
Čišćenje fasada i solarnih panela
Čišćenje bačvi i spremnika
Nadogradni dijelovi
- Nadogradni dio za prijevoz
- Nadogradni dio - kotači
- Nadogradni dio - nadziranje plamena
- Nadogradni dijelovi - spremnik tlaka
- Komplet daljinskih upravljača
- Nadogradni dio - daljinski upravljač s kovanicama
- Komplet vodenih filtera
- Komplet neprobojnih guma
- Nadogradni dio - visokotlačni stacionarni uređaj
- Nadogradni set kavezni okvir (Cage)
- Retro-fit HD-Trailer
- Mounting kit HDS-Trailer