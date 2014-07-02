Visokotlačni čistači

Kärcher Seals for trapezoidal thread

Seals for trapezoidal thread

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Kärcher Visokotlačni pištolji

Visokotlačni pištolji

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Kärcher Mlazne cijevi

Mlazne cijevi

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Kärcher Odstranjivanje korova

Odstranjivanje korova

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Kärcher Rotirajuće mlaznice (glodalo za čišćenje)

Rotirajuće mlaznice (glodalo za čišćenje)

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Kärcher Višestruke mlaznice

Višestruke mlaznice

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Kärcher Kärcher Power mlaznica

Kärcher Power mlaznica

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Kärcher eco!Booster

eco!Booster

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Kärcher Parna mlaznica / zaštita mlaznice / kuglasti nosač mlaznice

Parna mlaznica / zaštita mlaznice / kuglasti nosač mlaznice

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Kärcher Zavrtanje mlaznice / držač razmaka

Zavrtanje mlaznice / držač razmaka

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Kärcher Visokotlačna crijeva

Visokotlačna crijeva

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Kärcher Čišćenje cijevi

Čišćenje cijevi

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Kärcher Čistači podova i površina

Čistači podova i površina

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Kärcher Sustavi s pjenom

Sustavi s pjenom

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Kärcher Miješanje / injektori

Miješanje / injektori

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Kärcher Brzi spoj

Brzi spoj

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Kärcher Dijelovi za spajanje

Dijelovi za spajanje

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Kärcher Bubnjevi za namotavanje crijeva

Bubnjevi za namotavanje crijeva

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Kärcher Čišćenje fasada i solarnih panela

Čišćenje fasada i solarnih panela

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Kärcher Uređaj za mokro prskanje

Uređaj za mokro prskanje

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Kärcher Čišćenje bačvi i spremnika

Čišćenje bačvi i spremnika

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Kärcher Nadogradni dijelovi

Nadogradni dijelovi

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Kärcher Priključak za vodu

Priključak za vodu

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Kärcher Ostali pribor za visokotlačno čišćenje

Ostali pribor za visokotlačno čišćenje

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Kärcher Četke za pranje

Četke za pranje

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Kärcher Oprema za polaznu točku

Oprema za polaznu točku

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Kärcher Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

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Kärcher Upravljački kabel

Upravljački kabel

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Kärcher Visokotlačni cjevovod

Visokotlačni cjevovod

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Kärcher Postavljanje uređaja

Postavljanje uređaja

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Kärcher Vodilica crijeva za visokotlačni čistač

Vodilica crijeva za visokotlačni čistač

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Kärcher Dimovodna cijev

Dimovodna cijev

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Kärcher Opskrba gorivom

Opskrba gorivom

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Kärcher Sustav ispušnih plinova

Sustav ispušnih plinova

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

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