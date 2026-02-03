Zamjenska baterija
Za usisavanje koje je temeljito, ali opušteno: ova zamjenska baterija nudi 50 minuta dodatnog vremena rada za sve bežične usisavače u asortimanu VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax i VC 7 Signature Line.
Snažna litij-ionska zamjenska baterija za sve modele usisavača VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax i VC 7 Signature Line može produljiti vrijeme rada do 50 minuta bez potrebe za zaustavljanjem radi punjenja. Ako je prva baterija prazna, može se brzo i jednostavno ukloniti otpuštanjem s 2 gumba prije nego što se umetne zamjenska baterija. Na taj način možete se odmah vratiti usisavanju. 3-stupanjski LED zaslon daje informacije o razini napunjenosti. Praktično i ugodno: zamjenska baterija može se puniti zasebno, što znači da je svaki prekid rada kratak.
Značajke i prednosti
3-stupanjski LED zaslon kao intuitvni prikaz napunjenosti baterije.
Punjenje je moguće neovisno o pohrani uređaja.
Snažna litijsko-ionska ćelija
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|149 x 83 x 49