Zamjenska baterija

Za usisavanje koje je temeljito, ali opušteno: ova zamjenska baterija nudi 50 minuta dodatnog vremena rada za sve bežične usisavače u asortimanu VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax i VC 7 Signature Line.

Snažna litij-ionska zamjenska baterija za sve modele usisavača VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax i VC 7 Signature Line može produljiti vrijeme rada do 50 minuta bez potrebe za zaustavljanjem radi punjenja. Ako je prva baterija prazna, može se brzo i jednostavno ukloniti otpuštanjem s 2 gumba prije nego što se umetne zamjenska baterija. Na taj način možete se odmah vratiti usisavanju. 3-stupanjski LED zaslon daje informacije o razini napunjenosti. Praktično i ugodno: zamjenska baterija može se puniti zasebno, što znači da je svaki prekid rada kratak.

Značajke i prednosti
3-stupanjski LED zaslon kao intuitvni prikaz napunjenosti baterije.
Punjenje je moguće neovisno o pohrani uređaja.
Snažna litijsko-ionska ćelija
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 149 x 83 x 49
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH