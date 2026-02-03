Snažna litij-ionska zamjenska baterija za sve modele usisavača VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax i VC 7 Signature Line može produljiti vrijeme rada do 50 minuta bez potrebe za zaustavljanjem radi punjenja. Ako je prva baterija prazna, može se brzo i jednostavno ukloniti otpuštanjem s 2 gumba prije nego što se umetne zamjenska baterija. Na taj način možete se odmah vratiti usisavanju. 3-stupanjski LED zaslon daje informacije o razini napunjenosti. Praktično i ugodno: zamjenska baterija može se puniti zasebno, što znači da je svaki prekid rada kratak.