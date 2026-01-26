Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² M

Kompaktni, okretni industr. usisavač s autom. čišćenjem filtra Tact². Idealan za čišćenje proizvodnih strojeva i proizvodnih područja gdje se pojavljuje prašina opasna za zdravlje klase M.

IVC 60/24-2 Tact² M je kompaktni industrijski usisavač s velikim kotačima i kotačićima s kočnicom. Ovaj izrazito okretan uređaj optimalan je za čišćenje proizvodnih strojeva i područja u proizvodnji. Osim toga, usisavač za je registriran za usisavanje prašine opasne za zdravlje klase M. Automatsko čišćenje filtra Tact² osigurava dugotrajni rad bez neugodnih prekida.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² M: Klasa prašine M
Klasa prašine M
Kompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² M: Opremljen s dva motora puhala
Opremljen s dva motora puhala
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Elektronička kontrola pogona kako bi se izbjegle visoke udarne struje.
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² M: Automatsko čišćenje filtra Tact²
Automatsko čišćenje filtra Tact²
Automatsko čišćenje filtara ciljanim i snažnim udarima zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
S kompaktnim filtrom s ravnim naborima
  • Jasan kompaktan dizajn filtra.
  • Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka ID 70
Nazivna širina pribora ID 50 ID 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,95
Težina bez pribora (kg) 60
Dimenzije (d × š × v) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² M
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² M
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² M
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² M
Videos
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH