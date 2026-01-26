Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² M
Kompaktni, okretni industr. usisavač s autom. čišćenjem filtra Tact². Idealan za čišćenje proizvodnih strojeva i proizvodnih područja gdje se pojavljuje prašina opasna za zdravlje klase M.
IVC 60/24-2 Tact² M je kompaktni industrijski usisavač s velikim kotačima i kotačićima s kočnicom. Ovaj izrazito okretan uređaj optimalan je za čišćenje proizvodnih strojeva i područja u proizvodnji. Osim toga, usisavač za je registriran za usisavanje prašine opasne za zdravlje klase M. Automatsko čišćenje filtra Tact² osigurava dugotrajni rad bez neugodnih prekida.
Značajke i prednosti
Klasa prašine MKompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Opremljen s dva motora puhalaZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Elektronička kontrola pogona kako bi se izbjegle visoke udarne struje.
Automatsko čišćenje filtra Tact²Automatsko čišćenje filtara ciljanim i snažnim udarima zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
S kompaktnim filtrom s ravnim naborima
- Jasan kompaktan dizajn filtra.
- Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|ID 70
|Nazivna širina pribora
|ID 50 ID 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,95
|Težina bez pribora (kg)
|60
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|970 x 690 x 995
Oprema
- Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
- Pribor u opsegu isporuke: ne