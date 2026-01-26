IVC 60/24-2 Tact² M je kompaktni industrijski usisavač s velikim kotačima i kotačićima s kočnicom. Ovaj izrazito okretan uređaj optimalan je za čišćenje proizvodnih strojeva i područja u proizvodnji. Osim toga, usisavač za je registriran za usisavanje prašine opasne za zdravlje klase M. Automatsko čišćenje filtra Tact² osigurava dugotrajni rad bez neugodnih prekida.