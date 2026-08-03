Abrazivna krpa od mikrovlakana ima kratka, fina vlakna, kao i abrazivne trake od poliamidnih vlakana i robusnih polipropilenskih čekinja. Savršeno je za uklanjanje tvrdokorne prljavštine pri dubinskom čišćenju glatkih i blago strukturiranih, vodootpornih podova. Zahvaljujući pametnom preklopu, izbjegava se svaki kontakt osoblja za čišćenje s krpom za brisanje tijekom ili nakon čišćenja. Osim toga, tkanina ima ukupno 4 petlje u plavoj, crvenoj, žutoj i zelenoj boji. S ovim sustavom označenim bojama, krpa se može jasno dodijeliti određenom dijelu koji treba očistiti i učinkovito se sprječava unakrsna kontaminacija – petlje koje nisu potrebne jednostavno se odrežu. Mop od mikrovlakana savršen je za korištenje u sustavu ravnih mopova s ​​kolicima s dvostrukom kantom ili kolicima s jednom kantom i prešom iz Kärchera.