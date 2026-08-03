Krpa od mikrovlakana, kratka vlakna, abrazivna, 40 cm
Abrazivna krpa od mikrovlakana s kratkim vlaknima i preklopom, kao i integralnim poliamidnim vlaknima i robusnim polipropilenskim čekinjama, za uklanjanje posebno tvrdokorne prljavštine.
Abrazivna krpa od mikrovlakana ima kratka, fina vlakna, kao i abrazivne trake od poliamidnih vlakana i robusnih polipropilenskih čekinja. Savršeno je za uklanjanje tvrdokorne prljavštine pri dubinskom čišćenju glatkih i blago strukturiranih, vodootpornih podova. Zahvaljujući pametnom preklopu, izbjegava se svaki kontakt osoblja za čišćenje s krpom za brisanje tijekom ili nakon čišćenja. Osim toga, tkanina ima ukupno 4 petlje u plavoj, crvenoj, žutoj i zelenoj boji. S ovim sustavom označenim bojama, krpa se može jasno dodijeliti određenom dijelu koji treba očistiti i učinkovito se sprječava unakrsna kontaminacija – petlje koje nisu potrebne jednostavno se odrežu. Mop od mikrovlakana savršen je za korištenje u sustavu ravnih mopova s kolicima s dvostrukom kantom ili kolicima s jednom kantom i prešom iz Kärchera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Vrsta podloge
|Tvrdi podovi / Otporni podovi
|Struktura poda
|Glatko i lagano strukturirano
|Razina prljavštine
|Visoko
|Uporaba tekstila
|Tekstil izdržljiv
|Radna širina (cm)
|40
|Prilog za tekstil
|Zalisci
|Materijal
|50% PET/20% PA/30% PP
|Tekstilni materijal
|50% PET/20% PA/30% PP
|Tip proizvodnje
|PET tkanina za nošenje s ušivenim petljama
|Struktura tekstila
|Petlja
|Temperatura pranja (°C)
|90
|Preporuka za pranje (°C)
|60
|Temperatura sušilice (°C)
|60
|Ciklusi pranja¹⁾
|pribl. 300
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu / Težina po m2 (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Poštivanje ili korištenje preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, korištenje sušilice, posebno na višim temperaturama, može znatno skratiti vijek trajanja.
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje