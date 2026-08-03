Krpa od mikrovlakana, kratka vlakna, abrazivna, 40 cm

Abrazivna krpa od mikrovlakana s kratkim vlaknima i preklopom, kao i integralnim poliamidnim vlaknima i robusnim polipropilenskim čekinjama, za uklanjanje posebno tvrdokorne prljavštine.

Abrazivna krpa od mikrovlakana ima kratka, fina vlakna, kao i abrazivne trake od poliamidnih vlakana i robusnih polipropilenskih čekinja. Savršeno je za uklanjanje tvrdokorne prljavštine pri dubinskom čišćenju glatkih i blago strukturiranih, vodootpornih podova. Zahvaljujući pametnom preklopu, izbjegava se svaki kontakt osoblja za čišćenje s krpom za brisanje tijekom ili nakon čišćenja. Osim toga, tkanina ima ukupno 4 petlje u plavoj, crvenoj, žutoj i zelenoj boji. S ovim sustavom označenim bojama, krpa se može jasno dodijeliti određenom dijelu koji treba očistiti i učinkovito se sprječava unakrsna kontaminacija – petlje koje nisu potrebne jednostavno se odrežu. Mop od mikrovlakana savršen je za korištenje u sustavu ravnih mopova s ​​kolicima s dvostrukom kantom ili kolicima s jednom kantom i prešom iz Kärchera.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Vrsta podloge Tvrdi podovi / Otporni podovi
Struktura poda Glatko i lagano strukturirano
Razina prljavštine Visoko
Uporaba tekstila Tekstil izdržljiv
Radna širina (cm) 40
Prilog za tekstil Zalisci
Materijal 50% PET/20% PA/30% PP
Tekstilni materijal 50% PET/20% PA/30% PP
Tip proizvodnje PET tkanina za nošenje s ušivenim petljama
Struktura tekstila Petlja
Temperatura pranja (°C) 90
Preporuka za pranje (°C) 60
Temperatura sušilice (°C) 60
Ciklusi pranja¹⁾ pribl. 300
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu / Težina po m2 (kg) 0,1
Dimenzije (d × š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Poštivanje ili korištenje preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, korištenje sušilice, posebno na višim temperaturama, može znatno skratiti vijek trajanja.

Krpa od mikrovlakana, kratka vlakna, abrazivna, 40 cm
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
Sredstva za čišćenje
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