Čišćenje mesnica
Poduzeća u preradi hrane, poput mesnica, čišćenje i dezinfekciju postavljaju kao prioritet. To uključuje radne površine, alate, strojeve te podove u skladištima i hladnjačama. Širenje klica u ovim prostorima može imati ozbiljne posljedice za sigurnost hrane. Visokotlačni perači omogućuju brzo i učinkovito obavljanje mnogih zadataka čišćenja.
U pogonima za preradu hrane čišćenje i dezinfekcija ključni su prioriteti. U mesnicama, klaonicama i na farmama, kontaminanti poput krvi, masti i kostiju su opasni. Njihovo učinkovito uklanjanje sprječava širenje klica i osigurava higijenu. Čišćenje mesnica i održavanje higijene u mesnicama ključno je za ispunjenje visokih standarda sigurnosti hrane.
Čišćenje mesnica: Svakodnevno čišćenje i dezinfekcija radnih površina
Stolovi, daske za rezanje i površine za odlaganje mesa primjeri su površina visokog rizika. Potrebno ih je temeljito čistiti i dezinficirati više puta dnevno. Tijekom čišćenja preporučuje se upotreba tople vode, dok se ispiranje može obaviti hladnom vodom. Idealna temperatura za čišćenje je između 50 i 55 °C, jer topla voda ubrzava proces. Prekomjerna toplina može uzrokovati denaturaciju proteina. To stvara sloj koji otežava uklanjanje klica.
Prednosti visokotlačnog čistača vrućom vodom
Visokotlačni čistači s toplom vodom pružaju bolje rezultate pri konstantnom pritisku. Uz brže čišćenje i sušenje, postiže se značajno smanjenje klica. Osjetljive površine mogu se nježno čistiti parom pri temperaturama do 155 °C. Ovi uređaji smanjuju zahtjeve za radom, vremenom i sredstvima za čišćenje. Visokotlačno čišćenje toplom vodom optimizira higijenske standarde u mesnicama.
Intenzivno čišćenje pjenom za stolove i daske za rezanje
Radni stolovi za meso obično su izrađeni od nehrđajućeg čelika, dok su daske od plastike. Rezanje na čeličnim površinama brzo otupljuje noževe, ali plastične ploče donose higijenske izazove. Već nakon nekoliko korištenja na pločama se stvaraju mikroskopska udubljenja u kojima se nakupljaju klice. Za učinkovito uklanjanje klica iz takvih udubljenja preporučuje se sustav čišćenja pjenom. Pjena prodire duboko u strukturu ploča, ima dug kontaktni učinak i snažna svojstva čišćenja. Dodatna prednost je vidljivost tretiranih područja, što osigurava temeljito čišćenje.
Proces čišćenja započinje okomitim postavljanjem dasaka za rezanje na stolove, lagano naslonjenih na zid. Površine dasaka i stolova najprije isperite toplom vodom pod niskim pritiskom. Nakon ispiranja nanesite pjenu, primjerice visokotlačnim čistačem s cijevi za pjenu. Preporučuje se alkalno sredstvo za otapanje masti i proteina. Povremeno koristite kiselo sredstvo kako biste spriječili naslage kamenca od tvrde vode. Redovita izmjena sredstava za čišćenje produžuje vijek trajanja materijala. Sva sredstva moraju biti odobrena za prehrambeni sektor. Nakon izlaganja, pjenu temeljito isperite i osušite površine. Voda za čišćenje mora biti iz izvora pitke vode.
Čišćenje u mesnici: dezinfekcija radnih površina i alata
Nakon sušenja, slijedi dezinfekcija. Cilj je eliminirati patogene ili smanjiti njihovu količinu na sigurnu razinu. Izbor dezinficijensa ovisi o specifičnim potrebama i regiji. Često se koriste sredstva na bazi klora ili kvaternih amonijevih spojeva (QAV). Treba poštovati doziranje i vrijeme izlaganja prema uputama proizvođača. Na tržištu su dostupna i kombinirana sredstva za čišćenje i dezinfekciju, koja štede vrijeme i pojednostavljuju proces. Dezinfekcijska sredstva moguće je primijeniti pomoću visokotlačnog čistača i odgovarajućeg pribora.
Osim kemijskih dezinficijensa, toplinska dezinfekcija predstavlja učinkovitu alternativu. Visokotlačni čistači s vrućom vodom postižu temperaturu od najmanje 82 °C, eliminirajući mikroorganizme u kratkom vremenu. Čak i uz kontakt kraći od jedne minute, kontaminirane površine mogu se dezinficirati. Toplinsku dezinfekciju mogu provoditi parni čistači i usisavači. Oni su idealni za dezinfekciju dijelova strojeva i alata.
Bez obzira na metodu, higijenski plan čišćenja zahtijeva dezinfekciju površina najmanje jednom ili dvaput dnevno. Učestalost ovisi o intervalima klanja i obrade u mesnici.
Higijena: Čišćenje mesarskog pribora i strojeva
Noževi, hvataljke i pile za kosti standardna su oprema u mesnici, kao i stroj za mljevenje mesa. Ovi strojevi imaju mnogo elektroničkih funkcija i osjetljivi su. Zbog toga je važno pažljivo upravljati procesom čišćenja. Prilagodite tlak visokotlačnog čistača na maksimalnih 30 do 100 bara pomoću regulatora. Smanjenim pritiskom mogu se očistiti noževi, pile i hvataljke, a također ih je moguće staviti u perilicu posuđa. Kao i za daske za rezanje, čišćenje i dezinfekcija alata trebaju se obaviti nekoliko puta dnevno. Preporučuje se čišćenje pjenom, a za rezač je prikladna kratka mlaznica (maks. 10 cm). Uvijek slijedite iste korake: ispiranje, sušenje i dezinfekcija.
Čišćenje za mesnice: čisti podovi za sigurno radno okruženje
Skliski podovi povećavaju rizik od nezgoda, posebno u klaonicama. Otpad poput masti, proteina i krvi doprinosi poskliznuću. Taj se rizik smanjuje temeljitim čišćenjem tijekom klanja, što poboljšava sigurnost i higijenu na radu.
Čišćenje podova u proizvodnim prostorijama mesnice
Za podove se preporučuje korištenje visokotlačnog čistača u kombinaciji s čistačem površina s rotirajućim mlaznicama. Prednost je u tome što otopina za čišćenje i voda za ispiranje ostaju koncentrirani u radnom području. Čišćenje je brzo, učinkovito i praktično zahvaljujući podnim odvodima u proizvodnim prostorijama.
Ovisno o radnom okruženju, moguće je koristiti stroj za ribanje i sušenje ili oscilirajući stroj s jednim diskom kako bi podovi bili čisti i sigurni. Za grubi nered prikladnija je oprema s valjkastim četkama. Da biste uklonili ostatke proteina na podu, slijedite ovaj postupak:
1. Oribajte.
2. Ostavite sredstvo za čišćenje da djeluje 10 do 15 minuta.
3. Ponovo izribajte i usisajte otpad. Bez obzira na korištenu opremu, temeljito čišćenje i dezinfekcija opreme nakon uporabe važni su za sprječavanje stvaranja klica i neugodnih mirisa.
Čišćenje hladnjača i skladišta u mesnici
Ako hladnjak treba temeljito očistiti, isključite ga kako voda ne bi zaledila. Ako je prostorija normalne temperature, za čišćenje je prikladan visokotlačni čistač u kombinaciji s površinskim usisavačem. Isto vrijedi i za skladišne prostorije, gdje je preporučljivo koristiti model s integriranim usisavačem, jer skladišta obično nemaju odvode. Time se smanjuje rizik od prskanja otopine za čišćenje ili vode po zidovima i okolnoj robi, a prostoriji se brzo može ponovno pristupiti. Ako skladište ima dovoljno prostora, preporučuje se i uporaba malog stroja za ribanje.
Higijena u hladnjačama: čišćenje na niskim temperaturama
Hladnjače su uobičajene u mnogim poduzećima i ključne za njihov rad. Hladnjače su ključne u hotelima, restoranima, industriji i supermarketima za skladištenje kvarljive robe. Hladnjače zahtijevaju specijalizirano i profesionalno čišćenje, uzimajući u obzir specifične uvjete koje one nameću.
Pregled sredstava za čišćenje u prehrambenom sektoru
Alkalni deterdženti (pH 8-14) vrlo su učinkoviti u mesnicama jer razgrađuju bjelančevine i masti. Kiseli deterdženti (pH 0-6) koriste se za uklanjanje mineralnih naslaga i hrđe, koje nastaju korištenjem velike količine vode tijekom čišćenja.
Kriteriji odabira odgovarajućeg sredstva za čišćenje u mesnicama:
- Vrsta onečišćenja
- Kompatibilnost materijala
- Primjenjiva mehanika
- Ekološka prihvatljivost
- Zdravlje i sigurnost
Čišćenje i dezinfekcija u mesnicama prema smjernicama HACCP-a
Da bi se proizvodila higijenski sigurna hrana, mesnice moraju pažljivo čistiti radne prostore, skladišta i hladnjače. To je prema europskoj HACCP direktivi "Hazard Analysis Critical Control Points". Također, primjenjuju se regionalni propisi koji vrijede na međunarodnoj razini.
Radite po preciznom planu čišćenja i dezinfekcije mesnice
Budući da različita područja i oprema zahtijevaju različite intervale čišćenja, važno je izraditi plan čišćenja. Plan treba uključivati: što (oprema, površine, podovi), kada (nakon upotrebe, dnevno, tjedno), kako (sredstva za čišćenje i doziranje) i tko (jasne odgovornosti). Dovršeni rad treba se precizno zabilježiti i dokumentirati na način koji je lako pratiti. U obradi hrane, ispiranje čistom vodom (pitka voda!) uvijek bi trebalo biti posljednji korak u svakom ciklusu čišćenja.
Oprezno s dezinfekcijom proteina, sapuna i pri niskim temperaturama
Kada je čišćenje završeno, proces dezinfekcije počinje nakon što se površina ili predmet osuši. To uključuje kemijske i fizičke procese za ubijanje mikroorganizama na način koji nije štetan za zdravlje niti utječe na kvalitetu hrane. Tijekom ovog procesa važno je uzeti u obzir probleme s dezinfekcijom proteina, sapuna i pri niskim temperaturama. Kemijska sredstva za dezinfekciju mogu imati smanjen učinak u prisutnosti proteina. To je zbog toga što određeni dezinficijensi reagiraju s proteinima mikroorganizama, ali i s proteinima hrane. Natječu se za iste molekule. Stoga je važno varirati koncentraciju dezinficijensa i naizmjenično koristiti kisela i lužnata sredstva za čišćenje. Ostaci površinski aktivnih tvari, poput sapuna iz deterdženata, mogu reagirati s dezinficijensima. To smanjuje njihovu učinkovitost. Ako je dezinficijens preniske temperature, otopina može usporiti procese. To smanjuje učinkovitost dezinfekcije.