Radni stolovi za meso obično su izrađeni od nehrđajućeg čelika, dok su daske od plastike. Rezanje na čeličnim površinama brzo otupljuje noževe, ali plastične ploče donose higijenske izazove. Već nakon nekoliko korištenja na pločama se stvaraju mikroskopska udubljenja u kojima se nakupljaju klice. Za učinkovito uklanjanje klica iz takvih udubljenja preporučuje se sustav čišćenja pjenom. Pjena prodire duboko u strukturu ploča, ima dug kontaktni učinak i snažna svojstva čišćenja. Dodatna prednost je vidljivost tretiranih područja, što osigurava temeljito čišćenje.

Proces čišćenja započinje okomitim postavljanjem dasaka za rezanje na stolove, lagano naslonjenih na zid. Površine dasaka i stolova najprije isperite toplom vodom pod niskim pritiskom. Nakon ispiranja nanesite pjenu, primjerice visokotlačnim čistačem s cijevi za pjenu. Preporučuje se alkalno sredstvo za otapanje masti i proteina. Povremeno koristite kiselo sredstvo kako biste spriječili naslage kamenca od tvrde vode. Redovita izmjena sredstava za čišćenje produžuje vijek trajanja materijala. Sva sredstva moraju biti odobrena za prehrambeni sektor. Nakon izlaganja, pjenu temeljito isperite i osušite površine. Voda za čišćenje mora biti iz izvora pitke vode.