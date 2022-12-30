Higijena u proizvodnji hrane: posebni uvjeti

Za proizvodnju sigurne hrane, radni prostori, skladišta i hladnjače moraju biti savršeno čisti. Posebno u hladnjačama, važan je stručan i sustavan pristup, prilagođen materijalima i higijenskim zahtjevima. Često se proizvodi i sirovine čuvaju u hladnjačama, gdje njihovo stanje može utjecati na proizvodnju i zdravlje potrošača.

Čišćenje pogona za proizvodnju hrane je izrazito važno. U mesnicama i manjim klaonicama, zagađivači poput krvi, bjelančevina i masti, te krupni mesni otpad, zahtijevaju učinkovito uklanjanje. To je ključno za sprječavanje širenja bakterija. Dezinfekcija je ovdje ključna za smanjenje patogena do razine koja ne ugrožava zdravlje.

U pekarnicama i slastičarnicama higijena je važna za zdravlje i ugodan dojam kupaca. Osnovne mjere uključuju kontrolu temperature, higijenu osoblja te detaljan plan čišćenja i dezinfekcije. Promišljeno i redovno čišćenje ulaganje je koje pridonosi visokoj kvaliteti proizvoda.