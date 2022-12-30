Čišćenje pekare i osiguravanje higijenskih uvjeta
Prilikom rada s hranom potrebno je poštovati stroge standarde čistoće i higijene. Profesionalno čišćenje pekare osigurava sigurnost potrošača i ostavlja pozitivan dojam. Također, pomaže održavanju higijene i sigurnosti u pekarnicama i slastičarnicama. Specifični zadaci čišćenja zahtijevaju odgovarajuću tehnologiju i pravilan pristup.
Higijena u prostorijama pekare i slastičarne
Čistoća i susretljivost
Danas pekare i slastičarnice nude više od kruha i kolača, često i kavu za van ili torte. Neki uključuju i kafić, što povećava važnost za čišćenje pekare. Poduzetnici trebaju osigurati higijenske mjere kako bi stvorili ugodan ambijent za kupce.
Čišćenje pulta i kontaktnih površina
Stakleni prodajni pult treba redovito čistiti jer se otisci prstiju brzo primijete. Koristite sredstvo za staklo i krpu od mikrovlakana. Za ravne površine, pribor za čišćenje prozora može ubrzati posao. Ako koristite dezinficijens, ne brišite površinu nakon nanošenja kako bi djelovanje ostalo učinkovito.
Savjet: Dezinficirajte samo čiste površine
Dezinficirati je moguće samo prethodno očišćene površine. Ako postoje kontaminanti, dezinficijens će djelovati na njih, smanjujući svoju učinkovitost. Ovo pravilo vrijedi kod čišćenja i dezinfekcije površina u pekarnici koje dolaze u kontakt s kožom.
Čišćenje vanjskih i unutarnjih površina pulta
Prilikom čišćenja druge strane pulta važno je primijeniti pravilne tehnike prilagođene radu s hranom. Mokro/suhi vakuum omogućuje brzo uklanjanje suhih ostataka hrane iz vitrine. Za mokro čišćenje koristite naizmjenično lužnata i kisela sredstva kako biste uklonili podlogu za razvoj mikroorganizama. Nakon čišćenja i dezinfekcije, isperite površine čistom vodom kako biste uklonili eventualne ostatke.
Alternativa bez kemikalija su profesionalni parni čistači. Oni učinkovito uklanjaju klice, bakterije i viruse. Para temperature do 100 °C i tlaka do 4 bara pouzdano dezinficira površine. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute proizvođača kako biste osigurali sigurnu i ispravnu primjenu uređaja.
Čišćenje prodajnog prostora
Zdrava prehrana i način života postaju prioritet mnogih, a pažnja prema hrani sve je veća. Bilo da birate svježe namirnice s tržnice ili zdrave zalogaje iz lokalnog kafića, higijenski standardi moraju biti besprijekorni. Ključ svega je održavanje čistog i higijenskog radnog okruženja.
Savjeti za čišćenje pekare
Higijena pekare i zaštita na radu u fokusu
Osim redovitog čišćenja pekare, ključno je pridržavati se HACCP standarda. Osnovne higijenske mjere uključuju:
- kontrolu temperature,
- osobnu higijena zaposlenika
- temeljitu pripremu i provedbu planova čišćenja i održavanja higijene.
Protiv više vrsta prljavštine
Snažna usisna tehnologija
Ostaci tijesta, brašno, sol, šećer i prašina česta su nečistoća u pekarnicama. U većim pogonima potrebno je procijeniti opasnost od eksplozije fine prašine brašna, poput Zone 22, koja se definira kao opasno područje. U tom slučaju, usisavači za mokro i suho čišćenje moraju imati ATEX certifikat.
Ako nema opasnosti od eksplozije, usisavači trebaju zadovoljavati DIN EN 14460:2007-07 standard. Ovaj standard jamči da potencijalna eksplozija ostaje unutar uređaja i ne ugrožava vanjsku okolinu. U prehrambenom sektoru, usisavači moraju biti klase prašine M kako bi učinkovito uklonili finu prašinu iz zraka. Automatsko čišćenje filtra sprječava začepljenje i osigurava dugotrajnu učinkovitost uređaja.
Usisavanje unutar pećnice
Potrebna dodatna oprema
Mokro/suhi usisavači otporni na toplinu omogućuju brzo čišćenje vrućih pećnica od ostataka tijesta i krhotina.
Specijalni pekarski usisavači dolaze s dodacima poput:
- toplinski izolirane usisne cijevi,
- crijeva otpornog na visoke temperature, i
- mlaznice sa strugačem.
Ova oprema omogućuje temeljito čišćenje pećnice u nekoliko sekundi, bez značajnog gubitka topline. Time se osigurava da pećnica odmah bude spremna za sljedeću seriju pečenja.
Čišćenje podova u pekari
Uklonite prljavštinu i održavajte otpornost na klizanje
Podne pločice u pekarnicama trebaju imati odgovarajuću R-vrijednost za sigurno radno okruženje. Suho čišćenje usisavačem treba obavljati redovito radi uklanjanja slobodne prljavštine. Međutim, čestice prljavštine brzo se nakupljaju u udubljenjima poda, pa je mokro čišćenje nužno svakodnevno. Strojevi za čišćenje mogu pomoći, ali važno je da učinkovito uklone prljavštinu, uključujući iz udubljenja, bez ostavljanja ostataka.
- Kompaktni strojevi za ribanje i usisavanje s mekim četkama (bijelo/crveno) omogućuju usisavanje prljave tekućine mokrim/suhim usisavačem.
- Sušilice za ribanje srednjih površina s visoko-niskim valjkom i usisavanjem sprijeda i straga koriste metodu u jednom koraku: raspršuju, ribaju i usisavaju prljavu tekućinu.
- Orbitalni oscilirajući jednodiskni strojevi s četkom rade u dva koraka: prvo raspršuju i ribaju tekućinu za čišćenje, a zatim usisavaju.
Briga o strojevima za čišćenje
Dan za danom, usisavači i strojevi za čišćenje koriste se za održavanje čistoće u supermarketima, industrijskim pogonima, skladištima ili hotelima. Oni uklanjaju velike količine prljavštine, poboljšavaju vizualni dojam i stvaraju higijensko okruženje. Također, doprinose očuvanju vrijednosti objekta i sprječavanju opasnosti od klizanja.
Međutim, samo isprazniti spremnik za prljavštinu nije dovoljno. To je ključno za postizanje učinkovito čišćenje i dug vijek trajanja. Ovdje je vodič o tome kako pravilno održavati i brinuti se za strojeve za čišćenje.
Savjet: Proizvodi za čišćenje moraju biti sigurni za prehranu
Sredstva za čišćenje moraju biti sigurna za hranu, bez tvari opasnih za sigurnost hrane. Prilikom čišćenja pekarske pećnice, potrebno je koristiti kisela i lužnata sredstva naizmjenično za učinkovito uklanjanje klica. Nakon čišćenja, isperite površine čistom vodom kako biste uklonili ostatke.
Čišćenje porculanskih pločica
Porculanske pločice su atraktivan i vrlo popularan podni materijal. Čvrste su, otporne na klizanje i ne upijaju puno vlage.
Čišćenje površina u pekari
Suhi led, para ili deterdžent
Površine u pekarnici, poput radnih površina, kalupa i kotlića, potrebno je temeljito očistiti. Ovisno o vrsti tijesta i zaprljanosti, koriste se različite metode. Za ručno čišćenje mogu se koristiti abrazivni jastučići ili četke, uz sredstva koja su usklađena s hranom. Alternativno, parni čistač olakšava čišćenje, posebno na teško dostupnim mjestima poput gumenih nabora ili pukotina.
Pjeskarenje suhim ledom postalo je popularna alternativa. Kompaktni uređaji za proizvodnju suhog leda dostupni su za manje tvrtke. Suhi led se pretvara u plin odmah po udaru o površinu, bez ostavljanja taloga, što čini čišćenje brzim i učinkovitim.
Savjet: Pjeskarenje suhim ledom
Za komercijalno čišćenje pekare, pjeskarenje suhim ledom je učinkovita tehnika za osnovno čišćenje objekata. Međutim, u ovom slučaju, suhi led morate kupiti prije čišćenja.
Čišćenje pekarnice i kafića
Mnoge pekare imaju pridruženi kafić, koji zahtijeva redovito čišćenje. Osim metenja i brisanja, važno je čistiti i dezinficirati stolove nakon svakog gosta. Također, potrebno je održavati industrijske perilice posuđa i aparate za kavu, slijedeći upute proizvođača i higijenske propise. Ostale površine i teško dostupna mjesta mogu se pouzdano očistiti parnim čistačem, osiguravajući visoke higijenske standarde
Hlađenje specijaliziranih prostora
Iste HACCP mjere za čišćenje i higijenu pekarnice primjenjuju se na sve prehrambene poslove. Međutim, zamrzivači i walk-in hladnjaci zahtijevaju dodatne zahtjeve, ovisno o veličini poslovanja. Ako se za čišćenje pekare i poda koristi stroj za ribanje, važno je koristiti sredstvo koje može podnijeti niske temperature ispod nule.
Higijena u rashladnim prostorijama
Zamrzivači i walk-in hladnjaci su ključni u mnogim poduzećima. Oni osiguravaju pravilne uvjete za skladištenje kvarljivih proizvoda. Rashladne komore i zamrzivači trebaju specijalizirano čišćenje. Ono mora uzeti u obzir niske temperature.