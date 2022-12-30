Čišćenje vanjskih i unutarnjih površina pulta

Prilikom čišćenja druge strane pulta važno je primijeniti pravilne tehnike prilagođene radu s hranom. Mokro/suhi vakuum omogućuje brzo uklanjanje suhih ostataka hrane iz vitrine. Za mokro čišćenje koristite naizmjenično lužnata i kisela sredstva kako biste uklonili podlogu za razvoj mikroorganizama. Nakon čišćenja i dezinfekcije, isperite površine čistom vodom kako biste uklonili eventualne ostatke.

Alternativa bez kemikalija su profesionalni parni čistači. Oni učinkovito uklanjaju klice, bakterije i viruse. Para temperature do 100 °C i tlaka do 4 bara pouzdano dezinficira površine. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute proizvođača kako biste osigurali sigurnu i ispravnu primjenu uređaja.