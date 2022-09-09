Čišćenje trgovine parnim čistačem

Ako trgovina nudi svježe proizvode poput sira, kobasica i sendviča, izlog zahtijeva posebnu pažnju. Važno je ne samo da izlog bude vizualno privlačan, već i da ostane čist i higijenski kako bi proizvodi ostali svježi. Preporučujemo korištenje parnog čistača za svakodnevno čišćenje. Para izlazi u finim kapljicama pri temperaturi od oko 100 °C i tlaku od 3 do 4 bara. Ovaj način čišćenja doseže teško dostupna mjesta kao što su pukotine i gumeni nabori. Za čišćenje staklenih pokrova, koristite krpu i sredstvo za čišćenje stakla kako biste uklonili mrlje i otiske prstiju.

Vrste prljavštine na pultovima mogu biti vrlo različite, uključujući prašinu, grube čestice i tekućine. Za učinkovitije čišćenje trgovine koristi se usisavač za mokro i suho usisavanje. Ovaj stroj može ukloniti i suhu i tekuću prljavštinu, uz brojne usisne mlaznice koje su dostupne za svaki model. Glava četke skuplja prašinu i tekućine. Za čišćenje većih, glatkih površina, poput plastike ili stakla, idealan je izbor parni čistač za redovito međučišćenje.