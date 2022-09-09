Čišćenje trgovine

Zdrava prehrana postaje sve važnija i ljudi sada bolje razumiju što jedu. Bilo da pripremate večeru s proizvodima s farme ili brzi međuobrok, higijena je ključna. Čistoća i visoki higijenski standardi moraju biti osigurani u svim prodajnim prostorima.

Čišćenje podova u trgovinama

Dubinsko čišćenje trgovine uklanja više od 90% mikroorganizama s površina. Osobe koje rade s hranom moraju pravilno čistiti prostorije. Posebnu pažnju treba posvetiti "dodirnim točkama", jer ih često dodiruje mnogo ljudi. Dezinfekcija i sanitacija sprječavaju širenje bakterija i virusa. Za učinkovito čišćenje trgovine, redovita upotreba parnih čistača pomaže u eliminaciji bakterija i mikroba.

Ulazni prostor

Prvi dojam je važan

Čišćenje ulaznog prostora trgovine

Prvi dojam je ključan. Kupci koji ulaze u trgovinu ne smiju osjećati nelagodu. Čistoću parkirališta i ulaza lako možete osigurati s odgovarajućim strojem. Za površine do 300 četvornih metara, stroj s ručnim upravljanjem idealan je izbor. Operater može osigurati potrebnu silu guranja, a uređaj je ergonomski i lak za rukovanje. Ovi strojevi temeljito čiste i smanjuju količinu prašine. Za veće površine najbolji su strojevi s električnim ili benzinskim motorom.

Čišćenje ulaznih prostora bežičnim električnim metlama

Postavljanje hvatača prljavštine u obliku prostirke ili rešetke blizu ulaza preporučljivo je. Ovaj uređaj sprječava ulazak grube prljavštine, poput kamenčića, pijeska i blata, u trgovinu. Prostirka ili rešetka trebaju biti dovoljno dugačke da uklone veću količinu prljavštine s obuće. Za produljenje životnog vijeka otirača, potrebno ga je redovito čistiti. Usisavač za mokro i suho čišćenje, usisavač za suho usisavanje ili bežična električna metla mogu se koristiti, ovisno o zaprljanosti. Ako se higijena trgovine ne provodi pravilno, to može utjecati na zdravlje kupaca i ugostiteljski sektor.

Područja unutar trgovina: police s kruhom, pultovi za delikatesne proizvode, blagajne itd.

Svježi kruh i peciva prodaju se u mnogim prodajnim prostorima, od poljoprivrednih trgovina do kioska. Za redovito usisavanje mrvica s plastičnih polica i drvenih košara, idealan je mali usisavač za suho usisavanje. Ovaj uređaj može se pohraniti ispod vitrine, što omogućava brzo korištenje kad god je potrebno.

Čišćenje trgovine parnim čistačem

Ako trgovina nudi svježe proizvode poput sira, kobasica i sendviča, izlog zahtijeva posebnu pažnju. Važno je ne samo da izlog bude vizualno privlačan, već i da ostane čist i higijenski kako bi proizvodi ostali svježi. Preporučujemo korištenje parnog čistača za svakodnevno čišćenje. Para izlazi u finim kapljicama pri temperaturi od oko 100 °C i tlaku od 3 do 4 bara. Ovaj način čišćenja doseže teško dostupna mjesta kao što su pukotine i gumeni nabori. Za čišćenje staklenih pokrova, koristite krpu i sredstvo za čišćenje stakla kako biste uklonili mrlje i otiske prstiju.

Vrste prljavštine na pultovima mogu biti vrlo različite, uključujući prašinu, grube čestice i tekućine. Za učinkovitije čišćenje trgovine koristi se usisavač za mokro i suho usisavanje. Ovaj stroj može ukloniti i suhu i tekuću prljavštinu, uz brojne usisne mlaznice koje su dostupne za svaki model. Glava četke skuplja prašinu i tekućine. Za čišćenje većih, glatkih površina, poput plastike ili stakla, idealan je izbor parni čistač za redovito međučišćenje.

Čišćenje izloga parnim usisivačima

Ručno čišćenje

U malim trgovinama postoje brojne dodirne točke koje svakodnevno dotiču različiti ljudi. To uključuje ručke na vratima, gumbe automata i blagajne. Ako su ove površine čiste, ostavljaju dobar dojam na kupce. Higijenski standardi također pomažu u sprječavanju prijenosa bolesti i osiguravanju sigurnosti kupaca. Dodatno, ove točke mogu se redovito čistiti parnim čistačem ili krpom. Instalacija dozatora dezinficijensa je dobra ideja. Omogućava korisnicima da sami dezinficiraju površine prije nego što ih dotaknu rukama.

Ručno čišćenje prodajnog prostora
Čišćenje staklenih prozora s usisavačem za prozore

Učinkovito čišćenje trgovine i staklenih površina

Korištenje odgovarajuće opreme omogućuje učinkovito čišćenje svih vrsta prozora. To uključuje male rešetkaste prozore u trgovinama i velike staklene fasade na benzinskim postajama. Za male prozore s puno rešetki najbrže ćete očistiti ručno, jelenskom kožom. Za veće površine bolje je koristiti perač prozora s brisačem ili baterijski usisivač za prozore. Ovi su strojevi lagani, praktični i ostavljaju površine bez tragova. Također se mogu koristiti za čišćenje drugih glatkih površina, poput ogledala, stolova, pločica i vitrina.

Podovi: čisti i sigurni za hodanje

Prirodne podne obloge poput drvenih dasaka, linoleuma i umjetnog kamena često se koriste u malim trgovinama. Metode čišćenja ovih podnih obloga ovise o vrsti materijala. Za povremeno čišćenje grube prljavštine preporučujemo električnu metlu, krpu od mikrovlakana ili usisavač za mokro i suho usisavanje. Ove metode osiguravaju učinkovito čišćenje, a podovi ostaju otporni na klizanje.

 
Čišćenje podova u poslovnicama mokrim i suhim usisavačima
Čišćenje podova u prodavaonicama strojem za ribanje i sušenje

Za svakodnevno i temeljito održavanje, preporučujemo korištenje stroja za ribanje, idealnog za površine do 200 četvornih metara.

Ovaj stroj ima kompaktan dizajn, lako se upravlja i pruža učinkovitiji kontaktni pritisak nego brisanje. Čisti površine s puno boljim rezultatima, koristeći samo čistu vodu. Zbog izravnog usisavanja prljave vode, podovi se brzo osuše i postanu protuklizni. Ovaj model omogućuje udoban pristup područjima ispod niskog namještaja i radijatora. Za veće prodajne površine iznad 200 četvornih metara, preporučujemo okretne strojeve za čišćenje.

Za drvene podove najbolje je koristiti model s usisnim sustavom koji smanjuje vlagu na drvetu. Također, za čišćenje osjetljivih podova poput linoleuma ili PVC-a, nužno je koristiti sredstva s neutralnom pH vrijednošću. Sredstvo za čišćenje s niskim pjenjenjem idealno je za keramičke i kamene pločice.

Sušilice za ribanje odgovarajuće veličine odličan su izbor za male trgovine. Brzo i temeljito čiste, obično ujutro ili navečer, dok zaposlenici obavljaju čišćenje kao dodatni zadatak.

Keramičke pločice

Čišćenje finih keramičkih pločica

Saznajte više
Keramičke pločice

Čišćenje keramičkih pločica

Keramičke pločice peku se na 1000 do 1400 °C. Izrađuju se od anorganskih materijala poput terakote, klinker opeke, finog kamena, zemljanog posuđa i kamenine. Iako postoje različite vrste pločica, koraci čišćenja obično su slični. Samo nekoliko vrsta pločica zahtijeva posebno održavanje.

Saznajte više

Dodatna napomena: Čišćenje kuhinja

Ako uživate u juhi, tjestenini, kobasicama ili sendvičima, želite biti sigurni da hrana zadovoljava higijenske standarde. Tvrtke koje rukuju hranom moraju slijediti HACCP smjernice ("Hazard Analysis Critical Control Points").

Smjernice obuhvaćaju temeljito čišćenje i sigurno dezinfekcijsko djelovanje. To osigurava ispunjavanje osnovnih higijenskih zahtjeva. Bitno je koristiti odgovarajuća sredstva za čišćenje. Ta sredstva moraju učinkovito ukloniti prljavštinu, biti nježna prema površinama i sigurna za zdravlje.

Kada govorimo o dezinfekciji, važno je razumjeti pojmove poput "proteinske pogreške" i "sapun i hladne pogreške".

"Proteinska pogreška" znači da kemijska sredstva za dezinfekciju mogu imati smanjen učinak u prisutnosti proteina. To se događa jer sredstva reagiraju ne samo s proteinima mikroorganizama, već i s proteinima hrane. Dakle, sredstva za dezinfekciju se natječu s proteinima hrane. Da bi se to izbjeglo, treba prilagoditi koncentraciju dezinficijensa. Također, treba izmjenjivati kisela i alkalna sredstva za čišćenje.

Isto tako, ostaci površinski aktivnih tvari iz sredstava za čišćenje mogu reagirati s dezinficijensima, smanjujući njihov učinak. To se naziva "greška sapuna". S druge strane, "hladne pogreške" nastaju kada su otopine za dezinfekciju preniske temperature. To usporava kemijske i fizičke procese, čime se smanjuje učinkovitost dezinfekcije.

Zaključak 

Ovaj pregled pokazuje da dubinsko čišćenje i dezinfekcija u prehrambenoj industriji imaju različite oblike. Međutim, najvažnije je osigurati da hrana bude sigurna za konzumaciju i da ne predstavlja zdravstveni rizik.

Komercijalna kuhinja

Čišćenje kuhinje

Gdje god se hrana kuha, pojavljuju se tvrdokorne mrlje. Prema HACCP-u, masnoće i ostatke hrane treba sustavno ukloniti kako bi se očistilo leglo mikroorganizama. Što mogu visokotlačni čistači, čistači površina, parni čistači, ribači i mašine za ribanje i sušenje? Koje specifičnosti treba uzeti u obzir pri njihovoj uporabi? Kako bi trebala izgledati dezinfekcija? Saznajte na linku.

Saznajte više

Prikladni proizvodi za vaše područje primjene

Čistač (ručno guran i ručno vođen)

Ručno upravljani strojevi za metenje i usisavanje 

Cordless electric brooms

Cordless electric brooms

Suhi usisavač

Suhi usisavač 

Mokri i suhi usisavači

Mokri i suhi usisavači

PARNI ČISTAČ SG 4/4

Parni čistači 

Kompaktni/ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje

Kompaktni/ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje 

Usisavači za prozore i površine

Usisavači za prozore i površine 

Large surface wiping machine

Manual cleaning equipment

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH