Čišćenje trgovine
Zdrava prehrana postaje sve važnija i ljudi sada bolje razumiju što jedu. Bilo da pripremate večeru s proizvodima s farme ili brzi međuobrok, higijena je ključna. Čistoća i visoki higijenski standardi moraju biti osigurani u svim prodajnim prostorima.
Dubinsko čišćenje trgovine uklanja više od 90% mikroorganizama s površina. Osobe koje rade s hranom moraju pravilno čistiti prostorije. Posebnu pažnju treba posvetiti "dodirnim točkama", jer ih često dodiruje mnogo ljudi. Dezinfekcija i sanitacija sprječavaju širenje bakterija i virusa. Za učinkovito čišćenje trgovine, redovita upotreba parnih čistača pomaže u eliminaciji bakterija i mikroba.
Ulazni prostor
Prvi dojam je važan
Prvi dojam je ključan. Kupci koji ulaze u trgovinu ne smiju osjećati nelagodu. Čistoću parkirališta i ulaza lako možete osigurati s odgovarajućim strojem. Za površine do 300 četvornih metara, stroj s ručnim upravljanjem idealan je izbor. Operater može osigurati potrebnu silu guranja, a uređaj je ergonomski i lak za rukovanje. Ovi strojevi temeljito čiste i smanjuju količinu prašine. Za veće površine najbolji su strojevi s električnim ili benzinskim motorom.
Postavljanje hvatača prljavštine u obliku prostirke ili rešetke blizu ulaza preporučljivo je. Ovaj uređaj sprječava ulazak grube prljavštine, poput kamenčića, pijeska i blata, u trgovinu. Prostirka ili rešetka trebaju biti dovoljno dugačke da uklone veću količinu prljavštine s obuće. Za produljenje životnog vijeka otirača, potrebno ga je redovito čistiti. Usisavač za mokro i suho čišćenje, usisavač za suho usisavanje ili bežična električna metla mogu se koristiti, ovisno o zaprljanosti. Ako se higijena trgovine ne provodi pravilno, to može utjecati na zdravlje kupaca i ugostiteljski sektor.
Područja unutar trgovina: police s kruhom, pultovi za delikatesne proizvode, blagajne itd.
Svježi kruh i peciva prodaju se u mnogim prodajnim prostorima, od poljoprivrednih trgovina do kioska. Za redovito usisavanje mrvica s plastičnih polica i drvenih košara, idealan je mali usisavač za suho usisavanje. Ovaj uređaj može se pohraniti ispod vitrine, što omogućava brzo korištenje kad god je potrebno.
Čišćenje trgovine parnim čistačem
Ako trgovina nudi svježe proizvode poput sira, kobasica i sendviča, izlog zahtijeva posebnu pažnju. Važno je ne samo da izlog bude vizualno privlačan, već i da ostane čist i higijenski kako bi proizvodi ostali svježi. Preporučujemo korištenje parnog čistača za svakodnevno čišćenje. Para izlazi u finim kapljicama pri temperaturi od oko 100 °C i tlaku od 3 do 4 bara. Ovaj način čišćenja doseže teško dostupna mjesta kao što su pukotine i gumeni nabori. Za čišćenje staklenih pokrova, koristite krpu i sredstvo za čišćenje stakla kako biste uklonili mrlje i otiske prstiju.
Vrste prljavštine na pultovima mogu biti vrlo različite, uključujući prašinu, grube čestice i tekućine. Za učinkovitije čišćenje trgovine koristi se usisavač za mokro i suho usisavanje. Ovaj stroj može ukloniti i suhu i tekuću prljavštinu, uz brojne usisne mlaznice koje su dostupne za svaki model. Glava četke skuplja prašinu i tekućine. Za čišćenje većih, glatkih površina, poput plastike ili stakla, idealan je izbor parni čistač za redovito međučišćenje.
Ručno čišćenje
U malim trgovinama postoje brojne dodirne točke koje svakodnevno dotiču različiti ljudi. To uključuje ručke na vratima, gumbe automata i blagajne. Ako su ove površine čiste, ostavljaju dobar dojam na kupce. Higijenski standardi također pomažu u sprječavanju prijenosa bolesti i osiguravanju sigurnosti kupaca. Dodatno, ove točke mogu se redovito čistiti parnim čistačem ili krpom. Instalacija dozatora dezinficijensa je dobra ideja. Omogućava korisnicima da sami dezinficiraju površine prije nego što ih dotaknu rukama.
Učinkovito čišćenje trgovine i staklenih površina
Korištenje odgovarajuće opreme omogućuje učinkovito čišćenje svih vrsta prozora. To uključuje male rešetkaste prozore u trgovinama i velike staklene fasade na benzinskim postajama. Za male prozore s puno rešetki najbrže ćete očistiti ručno, jelenskom kožom. Za veće površine bolje je koristiti perač prozora s brisačem ili baterijski usisivač za prozore. Ovi su strojevi lagani, praktični i ostavljaju površine bez tragova. Također se mogu koristiti za čišćenje drugih glatkih površina, poput ogledala, stolova, pločica i vitrina.
Podovi: čisti i sigurni za hodanje
Prirodne podne obloge poput drvenih dasaka, linoleuma i umjetnog kamena često se koriste u malim trgovinama. Metode čišćenja ovih podnih obloga ovise o vrsti materijala. Za povremeno čišćenje grube prljavštine preporučujemo električnu metlu, krpu od mikrovlakana ili usisavač za mokro i suho usisavanje. Ove metode osiguravaju učinkovito čišćenje, a podovi ostaju otporni na klizanje.
Za svakodnevno i temeljito održavanje, preporučujemo korištenje stroja za ribanje, idealnog za površine do 200 četvornih metara.
Ovaj stroj ima kompaktan dizajn, lako se upravlja i pruža učinkovitiji kontaktni pritisak nego brisanje. Čisti površine s puno boljim rezultatima, koristeći samo čistu vodu. Zbog izravnog usisavanja prljave vode, podovi se brzo osuše i postanu protuklizni. Ovaj model omogućuje udoban pristup područjima ispod niskog namještaja i radijatora. Za veće prodajne površine iznad 200 četvornih metara, preporučujemo okretne strojeve za čišćenje.
Za drvene podove najbolje je koristiti model s usisnim sustavom koji smanjuje vlagu na drvetu. Također, za čišćenje osjetljivih podova poput linoleuma ili PVC-a, nužno je koristiti sredstva s neutralnom pH vrijednošću. Sredstvo za čišćenje s niskim pjenjenjem idealno je za keramičke i kamene pločice.
Sušilice za ribanje odgovarajuće veličine odličan su izbor za male trgovine. Brzo i temeljito čiste, obično ujutro ili navečer, dok zaposlenici obavljaju čišćenje kao dodatni zadatak.
Čišćenje keramičkih pločica
Keramičke pločice peku se na 1000 do 1400 °C. Izrađuju se od anorganskih materijala poput terakote, klinker opeke, finog kamena, zemljanog posuđa i kamenine. Iako postoje različite vrste pločica, koraci čišćenja obično su slični. Samo nekoliko vrsta pločica zahtijeva posebno održavanje.
Dodatna napomena: Čišćenje kuhinja
Ako uživate u juhi, tjestenini, kobasicama ili sendvičima, želite biti sigurni da hrana zadovoljava higijenske standarde. Tvrtke koje rukuju hranom moraju slijediti HACCP smjernice ("Hazard Analysis Critical Control Points").
Smjernice obuhvaćaju temeljito čišćenje i sigurno dezinfekcijsko djelovanje. To osigurava ispunjavanje osnovnih higijenskih zahtjeva. Bitno je koristiti odgovarajuća sredstva za čišćenje. Ta sredstva moraju učinkovito ukloniti prljavštinu, biti nježna prema površinama i sigurna za zdravlje.
Kada govorimo o dezinfekciji, važno je razumjeti pojmove poput "proteinske pogreške" i "sapun i hladne pogreške".
"Proteinska pogreška" znači da kemijska sredstva za dezinfekciju mogu imati smanjen učinak u prisutnosti proteina. To se događa jer sredstva reagiraju ne samo s proteinima mikroorganizama, već i s proteinima hrane. Dakle, sredstva za dezinfekciju se natječu s proteinima hrane. Da bi se to izbjeglo, treba prilagoditi koncentraciju dezinficijensa. Također, treba izmjenjivati kisela i alkalna sredstva za čišćenje.
Isto tako, ostaci površinski aktivnih tvari iz sredstava za čišćenje mogu reagirati s dezinficijensima, smanjujući njihov učinak. To se naziva "greška sapuna". S druge strane, "hladne pogreške" nastaju kada su otopine za dezinfekciju preniske temperature. To usporava kemijske i fizičke procese, čime se smanjuje učinkovitost dezinfekcije.
Zaključak
Ovaj pregled pokazuje da dubinsko čišćenje i dezinfekcija u prehrambenoj industriji imaju različite oblike. Međutim, najvažnije je osigurati da hrana bude sigurna za konzumaciju i da ne predstavlja zdravstveni rizik.
Čišćenje kuhinje
Gdje god se hrana kuha, pojavljuju se tvrdokorne mrlje. Prema HACCP-u, masnoće i ostatke hrane treba sustavno ukloniti kako bi se očistilo leglo mikroorganizama. Što mogu visokotlačni čistači, čistači površina, parni čistači, ribači i mašine za ribanje i sušenje? Koje specifičnosti treba uzeti u obzir pri njihovoj uporabi? Kako bi trebala izgledati dezinfekcija? Saznajte na linku.