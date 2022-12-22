Čišćenje u poljoprivredi

Čišćenje u poljoprivredi ključno je za održavanje čistoće te sprječavanje širenja infekcija i bolesti. Uporaba strojeva na farmi raste, a troškovi održavanja se smanjuju. Dobro održavani strojevi rade pouzdano i ne prenose klice s jednog mjesta na drugo. Higijena u štalama poboljšava uzgoj životinja i smanjuje zdravstvene rizike. Osim toga, ljudi koji rade na farmi također imaju koristi od čišćenja, jer uživaju u čistim radnim uvjetima. Održavanje čistoće u poljoprivredi ključno je za uspjeh, jer pridonosi kvaliteti proizvoda i zdravlju životinja, a time i povjerenju potrošača.