Higijena i čišćenje u vinogradarstvu

Čišćenje u vinogradarstvu ključno je jer je vinova loza osjetljiva i zahtijeva posebnu njegu. Briga o njenom rastu osigurava kvalitetan urod, a uključuje i temeljito čišćenje strojeva i opreme korištenih u vinogradarstvu. Saznajte koji su najbolji alati i savjeti za čišćenje vinograda.

Vinograd

Čišćenje u vinogradarstvu: Osnovni koraci

Vinogradarstvo je zbog brojnih i složenih koraka jedan od najvećih izazova u poljoprivredi. U svakom od tih koraka čistoća ima ključnu ulogu, jer osigurava homogenost grožđa i njegovu kvalitetu. Čišćenje strojeva i infrastrukture nužno je ne samo tijekom berbe i obrade, već i kroz cijelu sezonu. Samo temeljitim i pažljivim čišćenjem moguće je spriječiti kontaminaciju koja bi mogla narušiti kvalitetu konačnog proizvoda.

Higijena na putu do konačnog proizvoda

Čišćenje spremnika i bačvi

Jesen predstavlja vrhunac rada vinogradara, koji su ulagali trud tijekom cijele godine. Da bi se taj trud isplatio, vinogradi moraju biti pravilno zaštićeni tijekom vegetacije i berbe. Održavanje čistoće opreme, poput kombajna i posuda za ručnu berbu, ključno je u svakom koraku.

Nakon uklanjanja peteljki, proces vinifikacije nastavlja se u preši, spremnicima i bačvama. U ovoj fazi, iznimno je važno spriječiti prodor nepoželjnih klica koje mogu narušiti fermentaciju i odležavanje. Uz pravu opremu, čišćenje spremnika može biti gotovo u samo nekoliko minuta.

Čišćenje u vinogradarstvu važno je tijekom cijele godine jer obuhvaća različite zadatke. Podrumi, fotonaponski sustavi, punionice, skladišta i prodajni prostori trebaju redovito čišćenje. Temeljitim čišćenjem uz strojeve za ribanje i usisavače za mokro i suho usisavanje doprinosimo uspjehu vinarije.

Postupci čišćenja u vinogradarstvu

Čišćenje dvorišta, staza i putova
Čišćenje trgovine na gospodarstvu
Kärcher: Čišćenje poljoprivrednih strojeva i opreme
Kärcher: Čišćenje trgovina u prehrambenoj industriji
Kärcher: Čišćenje solarnih i fotonaponskih ploča

Prikladni proizvodi za vašu primjenu

Prikladna oprema za čišćenje ključna je za temeljito uklanjanje tvrdokornih mrlja s hrastovih bačvi i spremnika od nehrđajućeg čelika.

Preporučuje se redovito čistiti solarne i fotonaponske sustave kako bi se osigurala učinkovita upotreba solarne energije i što veći prinos električne energije.

Trgovina predstavlja vaš brend i važan je izvor prihoda. Zato je svakom prodajnom prostoru potrebno posvetiti posebnu pozornost: higijena i čistoća su iznimno važni.

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