Higijena i čišćenje u vinogradarstvu

Jesen predstavlja vrhunac rada vinogradara, koji su ulagali trud tijekom cijele godine. Da bi se taj trud isplatio, vinogradi moraju biti pravilno zaštićeni tijekom vegetacije i berbe. Održavanje čistoće opreme, poput kombajna i posuda za ručnu berbu, ključno je u svakom koraku.

Nakon uklanjanja peteljki, proces vinifikacije nastavlja se u preši, spremnicima i bačvama. U ovoj fazi, iznimno je važno spriječiti prodor nepoželjnih klica koje mogu narušiti fermentaciju i odležavanje. Uz pravu opremu, čišćenje spremnika može biti gotovo u samo nekoliko minuta.

Čišćenje u vinogradarstvu važno je tijekom cijele godine jer obuhvaća različite zadatke. Podrumi, fotonaponski sustavi, punionice, skladišta i prodajni prostori trebaju redovito čišćenje. Temeljitim čišćenjem uz strojeve za ribanje i usisavače za mokro i suho usisavanje doprinosimo uspjehu vinarije.