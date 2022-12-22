Higijena i čišćenje u vinogradarstvu
Čišćenje u vinogradarstvu ključno je jer je vinova loza osjetljiva i zahtijeva posebnu njegu. Briga o njenom rastu osigurava kvalitetan urod, a uključuje i temeljito čišćenje strojeva i opreme korištenih u vinogradarstvu. Saznajte koji su najbolji alati i savjeti za čišćenje vinograda.
Čišćenje u vinogradarstvu: Osnovni koraci
Vinogradarstvo je zbog brojnih i složenih koraka jedan od najvećih izazova u poljoprivredi. U svakom od tih koraka čistoća ima ključnu ulogu, jer osigurava homogenost grožđa i njegovu kvalitetu. Čišćenje strojeva i infrastrukture nužno je ne samo tijekom berbe i obrade, već i kroz cijelu sezonu. Samo temeljitim i pažljivim čišćenjem moguće je spriječiti kontaminaciju koja bi mogla narušiti kvalitetu konačnog proizvoda.
Higijena na putu do konačnog proizvoda
Jesen predstavlja vrhunac rada vinogradara, koji su ulagali trud tijekom cijele godine. Da bi se taj trud isplatio, vinogradi moraju biti pravilno zaštićeni tijekom vegetacije i berbe. Održavanje čistoće opreme, poput kombajna i posuda za ručnu berbu, ključno je u svakom koraku.
Nakon uklanjanja peteljki, proces vinifikacije nastavlja se u preši, spremnicima i bačvama. U ovoj fazi, iznimno je važno spriječiti prodor nepoželjnih klica koje mogu narušiti fermentaciju i odležavanje. Uz pravu opremu, čišćenje spremnika može biti gotovo u samo nekoliko minuta.
Čišćenje u vinogradarstvu važno je tijekom cijele godine jer obuhvaća različite zadatke. Podrumi, fotonaponski sustavi, punionice, skladišta i prodajni prostori trebaju redovito čišćenje. Temeljitim čišćenjem uz strojeve za ribanje i usisavače za mokro i suho usisavanje doprinosimo uspjehu vinarije.