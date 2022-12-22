Prednosti čišćenja poljoprivrednih strojeva

Čišćenje možda nije glavni izvor prihoda u poljoprivredi, posebno u sezoni, no vrlo je korisno. Postoje jasni razlozi za redovito čišćenje poljoprivrednih strojeva i opreme. Ono povećava učinkovitost rada i smanjuje vjerojatnost kvarova, što dovodi do dugoročnih ušteda. Čisti strojevi traju dulje i zahtijevaju manje popravaka, čime pridonose stabilnosti poslovanja.