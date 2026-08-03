Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732, 5l

Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje. Djeluje baktericidno, fungicidno i uvjetno virucidno. Ima vrlo dobar učinak čišćenja. Na DVG listi. Prije uporabe uvijek čitati ozn. i inf. o proizvodu.

Očistite i dezinficirajte u jednom koraku uz pomoć Kärcher tekućeg sredstva za dezinfekciju RM 732. Bez napora se bori s uljima, mastima i mineralnom nečistoćom, istovremeno djelujući i kao učinkovit baktericid, kvasicid i ograničeni virucid za brojne patogene poput Escherichia coli, Candida albicans ili SARS-CoV-2 koronavirusa. To čini RM 732 savršenim za upotrebu u prehrambeno-prerađivačkoj industriji, prehrambenoj industriji i drugim područjima primjene, sve do zdravstvene industrije. RM 732 ne ostavlja trajni miris jer ne sadrži aldehide, fenole, alkohol ili klor, a s lakoćom se može koristiti na razne načine. Ne samo da se može koristiti kao uobičajeni sprej za brisanje površina, već se može nanijeti i na veće površine pomoću raspršivača sredstva za čišćenje, sušara za piling ili visokotlačnog čistača.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 10
Težina (kg) 5,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 145 x 248
Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732, 5l
Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732, 5l
Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732, 5l
Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732, 5l
Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732, 5l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Mliječna kuhinja
  • Čišćenje površina i dezinfekcija
  • Fitnes i wellness područja
  • Čišćenje površina
  • Prostorije za boravak i liječenje
  • Sanitarije
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