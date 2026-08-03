Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further

HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further je limitirano crno izdanje visokotlačnog čistača s hladnom vodom izrađenog od 15 % reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim priborom: eco!Booster MAX.

Crni HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od gotovo 15 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom poput eco!Booster MAX i LED svjetla mlaznice, ekološki je prihvatljiv, snažan početni uređaj u super klasi visokotlačnih čistača s toplom vodom. eco!efficiency način rada, precizna jedinica za doziranje deterdženta, servisna sklopka za regulaciju tvrdoće vode i optimizirana konstrukcija plamenika omogućuju ekonomičan rad uz izvrsne rezultate čišćenja. To je posebno zbog izvanredne učinkovitosti pumpe, patentirane tehnologije mlaznica, keramičkih klipova i turbopuhala. Intuitivni koncept rada s LED zaslonima olakšava korištenje, dok dva upravljačka valjka/kotačića, veliki kotači s gumenim gumama i ergonomske ručke za guranje osiguravaju jednostavan transport. Održavanje i servisiranje također su jednostavni: sve relevantne komponente lako su dostupne, a važni radni podaci mogu se jednostavno dohvatiti.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Ekonomska učinkovitost
Ekonomska učinkovitost
U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode. Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Pouzdanost
Pouzdanost
Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi. Mogu se preuzeti podaci o radu stroja o trajanju korištenja i potrebnim servisnim intervalima.
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Maksimalna učinkovitost
  • Dokazana i visokoučinkovita tehnologija plamenika.
  • 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa.
  • Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Značajke održivosti
  • Temeljito čišćenje čak i u uvjetima slabog osvjetljenja zahvaljujući snažnom LED svjetlu mlaznice.
  • Veća učinkovitost čišćenja uz istovremenu uštedu vode i energije zahvaljujući eco!Booster MAX-u.
  • Dizajn s 15% reciklirane plastike¹⁾.
  • Temeljito čišćenje čak i u uvjetima slabog osvjetljenja zahvaljujući snažnom LED svjetlu mlaznice.
  • Veća učinkovitost čišćenja uz istovremenu uštedu vode i energije zahvaljujući eco!Booster MAX-u.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
  • Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 550 - 1100
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 5,9
Priključna snaga (kW) 8
Priključni kabel (m) 5
Spremnik za gorivo (l) 25
Težina (s priborom) (kg) 160,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 170,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1330 x 750 x 1060

¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Dugoročno
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • eco!Booster
  • Visokotlačna mlaznica

Oprema

  • Isključivanje tlaka
  • Utikač s promjenom pola (3~)
  • Sustav mekog prigušivanja (SDS)
  • Servisna elektronika s LED-prikazom
  • 2 spremnika za deterdžent
  • Zaštita od rada na suho
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
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