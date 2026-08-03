Crni HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od gotovo 15 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom poput eco!Booster MAX i LED svjetla mlaznice, ekološki je prihvatljiv, snažan početni uređaj u super klasi visokotlačnih čistača s toplom vodom. eco!efficiency način rada, precizna jedinica za doziranje deterdženta, servisna sklopka za regulaciju tvrdoće vode i optimizirana konstrukcija plamenika omogućuju ekonomičan rad uz izvrsne rezultate čišćenja. To je posebno zbog izvanredne učinkovitosti pumpe, patentirane tehnologije mlaznica, keramičkih klipova i turbopuhala. Intuitivni koncept rada s LED zaslonima olakšava korištenje, dok dva upravljačka valjka/kotačića, veliki kotači s gumenim gumama i ergonomske ručke za guranje osiguravaju jednostavan transport. Održavanje i servisiranje također su jednostavni: sve relevantne komponente lako su dostupne, a važni radni podaci mogu se jednostavno dohvatiti.