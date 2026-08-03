Visokotlačni perač HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further je limitirano crno izdanje visokotlačnog čistača s hladnom vodom izrađenog od 15 % reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim priborom: eco!Booster MAX.
Crni HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od gotovo 15 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom poput eco!Booster MAX i LED svjetla mlaznice, ekološki je prihvatljiv, snažan početni uređaj u super klasi visokotlačnih čistača s toplom vodom. eco!efficiency način rada, precizna jedinica za doziranje deterdženta, servisna sklopka za regulaciju tvrdoće vode i optimizirana konstrukcija plamenika omogućuju ekonomičan rad uz izvrsne rezultate čišćenja. To je posebno zbog izvanredne učinkovitosti pumpe, patentirane tehnologije mlaznica, keramičkih klipova i turbopuhala. Intuitivni koncept rada s LED zaslonima olakšava korištenje, dok dva upravljačka valjka/kotačića, veliki kotači s gumenim gumama i ergonomske ručke za guranje osiguravaju jednostavan transport. Održavanje i servisiranje također su jednostavni: sve relevantne komponente lako su dostupne, a važni radni podaci mogu se jednostavno dohvatiti.
Značajke i prednosti
Ekonomska učinkovitostU eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode. Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
PouzdanostSustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi. Mogu se preuzeti podaci o radu stroja o trajanju korištenja i potrebnim servisnim intervalima.
Značajke održivosti
Maksimalna učinkovitost
- Dokazana i visokoučinkovita tehnologija plamenika.
- 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa.
- Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Značajke održivosti
- Temeljito čišćenje čak i u uvjetima slabog osvjetljenja zahvaljujući snažnom LED svjetlu mlaznice.
- Veća učinkovitost čišćenja uz istovremenu uštedu vode i energije zahvaljujući eco!Booster MAX-u.
- Dizajn s 15% reciklirane plastike¹⁾.
- Temeljito čišćenje čak i u uvjetima slabog osvjetljenja zahvaljujući snažnom LED svjetlu mlaznice.
- Veća učinkovitost čišćenja uz istovremenu uštedu vode i energije zahvaljujući eco!Booster MAX-u.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|550 - 1100
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|5,9
|Priključna snaga (kW)
|8
|Priključni kabel (m)
|5
|Spremnik za gorivo (l)
|25
|Težina (s priborom) (kg)
|160,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|170,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Dugoročno
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- eco!Booster
- Visokotlačna mlaznica
Oprema
- Isključivanje tlaka
- Utikač s promjenom pola (3~)
- Sustav mekog prigušivanja (SDS)
- Servisna elektronika s LED-prikazom
- 2 spremnika za deterdžent
- Zaštita od rada na suho
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
Pribor
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