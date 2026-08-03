Visokotlačni perač HD 10/21-4 S ST Classic

Jednostavan za korištenje u svakom pogledu, ultra-snažan i robustan: HD 10/21-4 S St. Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom za tešku kontinuiranu uporabu u stacionarnom radu.

HD 10/21-4 S St. Classic stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom pruža savršenu kombinaciju visokoučinkovitog čišćenja s iznimno jednostavnim rukovanjem, održavanjem i ugradnjom svog čeličnog okvira na zid ili pod. To se svodi na snagu motora stroja od 8 kW, koji proizvodi radni tlak do 210 bara i daje protok od 1000 litara po satu. Naporno rade ispod ultra robusnog čeličnog okvira snažna pumpa radilice koja se lako podešava s glavom cilindra od mesinga visoke kvalitete i 4-polnim motorom male brzine s automatskim isključivanjem i hlađenjem zrak/voda. To osigurava dosljedan, dugotrajan i pouzdan rad. Osim toga, filtar za vodu koji se lako čisti pouzdano štiti pumpu od prljavštine. Zaokružen opsežnim asortimanom dodataka koji su uključeni kao standard – pištolj za okidanje, koplje, 10-metarsko visokotlačno crijevo i strujna mlaznica, a sve to uključuje inovativne EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje za brzinu i jednostavnost – HD 10/21-4 S Classic je idealan izbor za teške radne uvjete.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 10/21-4 S ST Classic: Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcima
Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcima
Visoke performanse i visoka učinkovitost. Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Visokotlačni perač HD 10/21-4 S ST Classic: Robusni stacionarni okvir.
Robusni stacionarni okvir.
Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Robusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente. Integrirani prostor za pohranu pribora.
Visokotlačni perač HD 10/21-4 S ST Classic: Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
Brzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora. Robustan i izdržljiv pribor. Jednostavno rukovanje
Jasan dizajn stroja
  • Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
  • Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi.
  • Razina punjenja i kvaliteta ulja mogu se lako provjeriti pomoću kontrolnog stakla i mjerne šipke.
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda
  • Pouzdane kvalitetne Kärcher komponente jamče dug životni vijek.
  • Za visoke performanse i niske troškove održavanja.
  • Za dug životni vijek, pouzdanost.
Intuitivno rukovanje i jednostavno održavanje
  • Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
  • Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
  • Jednostavno upravljanje.
Visoka fleksibilnost
  • Opsežna ponuda pribora omogućuje ergonomska i ekonomična rješenja za čišćenje u mnogim područjima.
  • Širok izbor pribora za mnogostruke primjene.
  • Minimalni trošak montaže.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 376 - 424
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar) 50 - 210
Maks. tlak (bar) 270
Priključna snaga (kW) 8
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 050
Dovod vode 1″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 50,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 55,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 720 x 522 x 418

Opseg isporuke

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
  • Isključivanje tlaka
  • Integrirani fini vodeni filtar
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Ulaz za vodu od mesinga
Visokotlačni perač HD 10/21-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 10/21-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 10/21-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 10/21-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 10/21-4 S ST Classic
Područja primjene
  • Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
  • Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
  • Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
  • Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
  • Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
  • Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
  • Idealno za razno primjene u području transporta i logistike
  • Industrija
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