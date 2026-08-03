HD 10/21-4 S St. Classic stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom pruža savršenu kombinaciju visokoučinkovitog čišćenja s iznimno jednostavnim rukovanjem, održavanjem i ugradnjom svog čeličnog okvira na zid ili pod. To se svodi na snagu motora stroja od 8 kW, koji proizvodi radni tlak do 210 bara i daje protok od 1000 litara po satu. Naporno rade ispod ultra robusnog čeličnog okvira snažna pumpa radilice koja se lako podešava s glavom cilindra od mesinga visoke kvalitete i 4-polnim motorom male brzine s automatskim isključivanjem i hlađenjem zrak/voda. To osigurava dosljedan, dugotrajan i pouzdan rad. Osim toga, filtar za vodu koji se lako čisti pouzdano štiti pumpu od prljavštine. Zaokružen opsežnim asortimanom dodataka koji su uključeni kao standard – pištolj za okidanje, koplje, 10-metarsko visokotlačno crijevo i strujna mlaznica, a sve to uključuje inovativne EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje za brzinu i jednostavnost – HD 10/21-4 S Classic je idealan izbor za teške radne uvjete.