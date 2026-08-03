Visokotlačni perač HD 10/21-4 S/ S Plus
Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/21-4 S Classic pruža veliku snagu i kvalitetu Super Class – njegov ergonomski dizajn čini ga idealnim alatom za svakodnevnu upotrebu.
Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/21-4 S idealan je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima. Najfiniji materijali jamče vrhunsku kvalitetu – a kod Kärchera možete računati na oboje. Unutar stroja, izdržljiva voblacijska pumpa s klipovima od nehrđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra pruža snažne performanse, nadopunjene 4-polnim motorom niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda. Integrirani nosači aluminijskog okvira smanjuju težinu i daju laganu, ali izdržljivu šasiju, prikladnu za utovar kranom. Za kompaktan dizajn i maksimalnu prenosivost, motor i jedinica pumpe montirani su okomito u uspravnom položaju. Uz to, ima spremište za dodatnu opremu u obliku pretinca za stvari i podesive kuke. HD 10/21-4 S podiže ergonomski rad na višu razinu. Zahvaljujući pištolju za okidanje EASY!Force Advanced, njime se može upravljati bez napora bez ikakve sile držanja, vješto potpomognute rotirajućim kopljem od nehrđajućeg čelika od 1050 milimetara. Regulator servo kontrole postavljen između okidača pištolja i koplja može se koristiti za podešavanje tlaka i količine vode.
Značajke i prednosti
Koncept kompaktnog uspravnog dizajna koji se temelji na okomitom rasporedu motora i pumpne jediniceMali otisak i proporcije koje štede prostor. Jednostavan za manevriranje i transport. Maksimalna stabilnost osigurava stabilan oslonac za stroj.
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindraDugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Visoke performanse i visoka učinkovitost. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Inteligentno dizajniran servisni koncept olakšava brze operacije na licu mjestaOkretna glava pumpe. Praktičan prikaz razine napunjenosti ulja i otvor za ispuštanje ulja integrirani u šasiju. Modularna konstrukcija, koja se sastoji od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
- Pretinac za odlaganje.
- Podesive kuke, npr. za spremanje drugog koplja ili električnog kabla.
- Spremište za visokotlačno crijevo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 - 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|50 - 210
|Maks. tlak (bar)
|250
|Priključna snaga (kW)
|8
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|050
|Dovod vode
|1″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|63,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|71,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|607 x 518 x 1063
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Ručni pištolj za prskanje s mekom drškom
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
- Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
- Isključivanje tlaka
- Integrirani fini vodeni filtar
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
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Područja primjene
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
- Strojevi i oprema za čišćenje na gradilištu, kao što su miješalice za cement, skele, utovarivači na kotačima, kopači ili pumpe za beton
- Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
- Čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta
Pribor
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