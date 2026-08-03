Robustan, moćan, iznimno jednostavan za rukovanje i prikladan za najteže stacionarne primjene: visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 17/15-4 S St. Classic iz Kärchera proizvodi do 150 bara radnog tlaka iz snage motora od 9 kW i daje protok od 1700 litara po satu. Snažna pumpa radilice koja se lako podešava s visokokvalitetnom mesinganom glavom cilindra i 4-polnim motorom niske brzine s automatskim isključivanjem i zračno/vodenim hlađenjem čine kucajuće srce stroja, osiguravajući dosljedan i dugotrajan rad . Osim toga, pumpa je učinkovito zaštićena od prljavštine filtrom za vodu koji se lako čisti. Pištolj za okidanje, koplje, 10-metarsko visokotlačno crijevo i strujna mlaznica isporučuju se kao standard – sve to uključuje našu inovativnu EASY!Lock spojnicu za brzo otpuštanje za brzinu i jednostavnost. Rutinski servis i zadaci održavanja na HD 17/15-4 S St Classic mogu se dovršiti jednako brzo kao i postavljanje njegovog ultra-čvrstog čeličnog okvira na zid ili pod.