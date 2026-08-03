Visokotlačni perač HD 17/15-4 S ST Classic
Snažni stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 17/15-4 S St Classic za tešku kontinuiranu upotrebu i optimalne rezultate čišćenja. Jednostavna instalacija, rad i održavanje.
Robustan, moćan, iznimno jednostavan za rukovanje i prikladan za najteže stacionarne primjene: visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 17/15-4 S St. Classic iz Kärchera proizvodi do 150 bara radnog tlaka iz snage motora od 9 kW i daje protok od 1700 litara po satu. Snažna pumpa radilice koja se lako podešava s visokokvalitetnom mesinganom glavom cilindra i 4-polnim motorom niske brzine s automatskim isključivanjem i zračno/vodenim hlađenjem čine kucajuće srce stroja, osiguravajući dosljedan i dugotrajan rad . Osim toga, pumpa je učinkovito zaštićena od prljavštine filtrom za vodu koji se lako čisti. Pištolj za okidanje, koplje, 10-metarsko visokotlačno crijevo i strujna mlaznica isporučuju se kao standard – sve to uključuje našu inovativnu EASY!Lock spojnicu za brzo otpuštanje za brzinu i jednostavnost. Rutinski servis i zadaci održavanja na HD 17/15-4 S St Classic mogu se dovršiti jednako brzo kao i postavljanje njegovog ultra-čvrstog čeličnog okvira na zid ili pod.
Značajke i prednosti
Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcimaVisoke performanse i visoka učinkovitost. Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Robusni stacionarni okvir.Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Robusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente. Integrirani prostor za pohranu pribora.
Klasični pribor s EASY!Lock spojevimaBrzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora. Robustan i izdržljiv pribor. Jednostavno rukovanje
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindra
- Pouzdane kvalitetne Kärcher komponente jamče dug životni vijek.
- Za dug životni vijek, pouzdanost.
- Za visoke performanse i niske troškove održavanja.
Jasan dizajn stroja
- Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
- Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi.
- Razina punjenja i kvaliteta ulja mogu se lako provjeriti pomoću kontrolnog stakla i mjerne šipke.
Intuitivno rukovanje i jednostavno održavanje
- Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
- Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
- Jednostavno upravljanje.
Visoka fleksibilnost
- Širok izbor pribora za mnogostruke primjene.
- Opsežna ponuda pribora omogućuje ergonomska i ekonomična rješenja za čišćenje u mnogim područjima.
- Minimalni trošak montaže.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 - 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|1000 - 1700
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|100 - 150
|Maks. tlak (bar)
|210
|Priključna snaga (kW)
|9
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|110
|Dovod vode
|1″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|61
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|66,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|720 x 522 x 418
Opseg isporuke
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 10, 250 bara
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
- Isključivanje tlaka
- Integrirani fini vodeni filtar
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Područja primjene
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
- Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
- Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
- Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
- Idealno za razno primjene u području transporta i logistike
- Industrija
- Poljoprivreda
Pribor
Sredstva za čišćenje
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