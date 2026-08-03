Kao Kärcherov najsnažniji visokotlačni čistač s toplom vodom u srednjoj klasi, HDS 10/21-4 MXA s automatskim namotavanjem crijeva i integriranim Ultra Guard HP crijevom impresivan je u svim pogledima. Namotaj za crijevo omogućuje namotavanje i odmatanje crijeva s teflonskom presvlakom dužine 20 metara pod kutom do 45°, a također skraćuje uobičajeno vrijeme postavljanja za nešto više od 50 posto. Uz to, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom, vodeno hlađeni 4-polni električni motor niske brzine, optimizirana konstrukcija plamenika i ekonomični eco!efficiency način rada osiguravaju maksimalnu učinkovitost i ekonomičan rad. Korisnici također imaju koristi od inteligentne ergonomije zahvaljujući EASY!Force Advanced HP pištolju za okidanje koji štedi energiju s cijevi za prskanje od 1050 milimetara i servo kontrolom, kao i jednostavnom radu s 1 prekidačem i mnogim opcijama za pohranjivanje pribora. Stroj, koji je izuzetno jednostavan za održavanje, također se ističe u mnoštvu sa svoja 2 spremnika za deterdžent, patentiranom tehnologijom mlaznica, dokazanom sigurnosnom tehnologijom i brzim zatvaračima EASY!Lock kao standardnom opremom koji štede vrijeme.