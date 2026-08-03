Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA
Visokotlačni čistač s toplom vodom s 4-polnim, vodom hlađenim elektromotorom i automatskim namotavanjem crijeva vješto kombinira praktičnost prilagođenu korisniku s maksimalnim učinkom.
Kao Kärcherov najsnažniji visokotlačni čistač s toplom vodom u srednjoj klasi, HDS 10/21-4 MXA s automatskim namotavanjem crijeva i integriranim Ultra Guard HP crijevom impresivan je u svim pogledima. Namotaj za crijevo omogućuje namotavanje i odmatanje crijeva s teflonskom presvlakom dužine 20 metara pod kutom do 45°, a također skraćuje uobičajeno vrijeme postavljanja za nešto više od 50 posto. Uz to, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom, vodeno hlađeni 4-polni električni motor niske brzine, optimizirana konstrukcija plamenika i ekonomični eco!efficiency način rada osiguravaju maksimalnu učinkovitost i ekonomičan rad. Korisnici također imaju koristi od inteligentne ergonomije zahvaljujući EASY!Force Advanced HP pištolju za okidanje koji štedi energiju s cijevi za prskanje od 1050 milimetara i servo kontrolom, kao i jednostavnom radu s 1 prekidačem i mnogim opcijama za pohranjivanje pribora. Stroj, koji je izuzetno jednostavan za održavanje, također se ističe u mnoštvu sa svoja 2 spremnika za deterdžent, patentiranom tehnologijom mlaznica, dokazanom sigurnosnom tehnologijom i brzim zatvaračima EASY!Lock kao standardnom opremom koji štede vrijeme.
Značajke i prednosti
Automatski kolut za namatanje crijeva
- Glatko Ultra Guard HD crijevo otporno na ogrebotine s Teflon® premazom.
- Automatski kolut za prikladno i sigurno skladištenje visokotlačnog crijeva od 20 metara.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Velika ekonomičnost
- U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
- Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
Maksimalna učinkovitost
- Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany".
- 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa.
- Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Pogonska sigurnost
- Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
- Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
- Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
- Ugrađeno spremište za cijeli niz dodataka. Uključuje 2 kuke za usisno crijevo i kabel za napajanje.
- Prostrani pretinac za spremanje, npr. za sredstva za čišćenje, rukavice ili alat.
Jedinica za doziranje deterdženta
- Jednostavno prebacivanje između spremnika sredstva za čišćenje 1 i 2.
- Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
- Precizan dozirni ventil osigurava nisku potrošnju.
Koncept mobilnosti
- Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
- Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
- Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
- Jedan prekidač za sve funkcije uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maks. tlak (bar)
|250
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Priključna snaga (kW)
|8
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|7,3
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|5,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Spremnik za gorivo (l)
|25
|Težina (s priborom) (kg)
|172,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|184,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Funkcija deterdženta: Spremnik 20 + 10 l
- Integrirani automatski kolut za crijevo
- ANTI!Twist
- Spremnici za deterdžent, zaštitu od kamenca i gorivo koji se mogu puniti izvana
- Kontrolna traka sa svjetlom zaslona
- Isključivanje tlaka
- Utikač s promjenom pola (3~)
- 2 spremnika za deterdžent
- Zaštita od rada na suho
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Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
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