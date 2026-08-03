Visokotlačni čistač na hladnu vodu HD 10/21-4 S Plus idealan je stroj za ergonomski rad bez umora. Kärcher pištolj za okidanje EASY!Force Advanced čini ga ugodnim za korištenje bez ikakve sile držanja. Regulator Servo Control regulira tlak i količinu vode. Vibrasoft rotirajuća mlaznica smanjuje vibracije na cijevi za prskanje do 30%. Pažljivo odabrani materijali i vrhunska kvaliteta odlike su HD 10/21-4 S Plus. Izdržljiva voblacijska pumpa, klipovi od nehrđajućeg čelika i glava cilindra od mesinga rade u partnerstvu s 4-polnim motorom niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda. Integrirani nosači okvira izrađeni od aluminija tvore laganu, ali robusnu šasiju, čineći utovar dizalicom opcijom. Za maksimalnu prenosivost i kompaktne proporcije, motor i jedinica pumpe montirani su okomito u uspravnom položaju. Stroj također ima spremište za dodatke u obliku pretinca za odlaganje i podesive kuke.