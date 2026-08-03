Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic

Pouzdan visokotlačni čistač s toplom vodom, jednostavan za rukovanje, s izvrsnim omjerom cijene i učinka i opremljen visokokvalitetnom pumpom kao i robusnim cjevastim čeličnim okvirom.

Zahvaljujući provjerenim i posebno snažnim i pouzdanim komponentama, Kärcher visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 10/21-4 M Classic blista s najjednostavnijim rukovanjem, lakoćom održavanja i najboljim rezultatima čišćenja. Robusna pumpa radilice, zaštićena od onečišćenja filtrom za vodu, i 4-polni električni motor niske brzine osiguravaju visoku učinkovitost i dugotrajan rad. Zahvaljujući otvorenom dizajnu, svim bitnim komponentama vrlo je lako pristupiti, dok maksimalnu zaštitu osigurava čvrst okvir od cjevastog čelika. To čini HDS 10/21-4 M Classic prikladnim za najzahtjevnije primjene u teškim uvjetima, kao što su gradilišta ili poljoprivreda. Integrirane kuke za dizalicu i veliki kotači otporni na probijanje olakšavaju transport do i od gradilišta. Stroj iz srednje klase također je opremljen provjerenim klasičnim visokotlačnim pištoljem, spremnikom goriva od 30 litara za vrlo duge primjene čišćenja i praktičnim opcijama za pohranjivanje pribora kao standard.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic: Robusno i dugovječno
Robusno i dugovječno
Robusna pumpa dokazane Kärcher kvalitete. Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic: Učinkovita konstrukcija plamenika
Učinkovita konstrukcija plamenika
Visok stupanj učinkovitosti s niskim emisijama i dug životni vijek. Dugotrajne primjene zahvaljujući spremniku goriva od 30 l. U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic: Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
Brzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora. Robustan i izdržljiv pribor. Jednostavan i intuitivan za rukovanje.
Pouzdanost
  • Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
  • 4-polni elektromotor s vodenim hlađenjem.
  • Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
Velika mobilnost
  • Veliki kotači otporni na probijanje za sigurno manevriranje na neravnim površinama.
  • S kukom za kran za jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 350 - 1000
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Maks. tlak (bar) 235
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
Priključna snaga (kW) 8
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 6,4
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h) 5,2
Priključni kabel (m) 5
Spremnik za gorivo (l) 30
Težina (s priborom) (kg) 128
Težina uklj. ambalažu (kg) 138
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1075 x 722 x 892

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • ANTI!Twist
  • Isključivanje tlaka
  • Utikač s promjenom pola (3~)
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M Classic
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Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
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Created with AI (artificial intelligence)

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