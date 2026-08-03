Zahvaljujući provjerenim i posebno snažnim i pouzdanim komponentama, Kärcher visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 10/21-4 M Classic blista s najjednostavnijim rukovanjem, lakoćom održavanja i najboljim rezultatima čišćenja. Robusna pumpa radilice, zaštićena od onečišćenja filtrom za vodu, i 4-polni električni motor niske brzine osiguravaju visoku učinkovitost i dugotrajan rad. Zahvaljujući otvorenom dizajnu, svim bitnim komponentama vrlo je lako pristupiti, dok maksimalnu zaštitu osigurava čvrst okvir od cjevastog čelika. To čini HDS 10/21-4 M Classic prikladnim za najzahtjevnije primjene u teškim uvjetima, kao što su gradilišta ili poljoprivreda. Integrirane kuke za dizalicu i veliki kotači otporni na probijanje olakšavaju transport do i od gradilišta. Stroj iz srednje klase također je opremljen provjerenim klasičnim visokotlačnim pištoljem, spremnikom goriva od 30 litara za vrlo duge primjene čišćenja i praktičnim opcijama za pohranjivanje pribora kao standard.