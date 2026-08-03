Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/20-4 SXA Plus nudi i snagu i praktičnost. Oprema uključuje visokokvalitetne materijale, automatski kolut crijeva i Vibrasoft rotacijsku mlaznicu.
Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/20-4 SXA Plus omogućuje ergonomski rad zahvaljujući EASY!Force Advanced visokotlačnom pištolju bez sile zadržavanja. Tlak i količina vode mogu se regulirati izravno na okidaču pištolja/koplja pomoću servo upravljača; koplje od nehrđajućeg čelika (1050 mm) može se okretati. Vibrasoft rotacijska mlaznica smanjuje vibracije i buku do 30 posto. Čistač impresionira svojom visokokvalitetnom izradom i materijalima: okomito postavljeni motor i jedinica pumpe (uspravni koncept) sastoji se od klimajuće pumpe s klipovima od nehrđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra, kao i 4-polnog motora niske brzine sa zračnim sustav vodenog hlađenja i omogućuje kompaktan dizajn za maksimalnu prenosivost. Nosač aluminijskog okvira čini šasiju robusnom, laganom i prikladnom za utovar kranom. Uključuje Ultra Guard visokotlačno crijevo s izdržljivim Teflon® premazom i automatski kolut za crijevo sposoban za namatanje i odmotavanje čak i pod pritiskom i pod kutom do 45°, za do 50 posto brže vrijeme postavljanja. Ovaj uređaj vrhunske klase zaokružen je opcijama za pohranu dodatne opreme kao što su pretinac za odlaganje i podesive kuke.
Značajke i prednosti
Automatski kolut za namatanje crijevaAutomatsko namatanje i odmotavanje do kuta od 45°, čak i pod pritiskom. Glatko Ultra Guard HD crijevo otporno na ogrebotine s Teflon® premazom. Vrijeme postavljanja do dvostruko brže.
Koncept kompaktnog uspravnog dizajna koji se temelji na okomitom rasporedu motora i pumpne jediniceMali otisak i proporcije koje štede prostor. Jednostavan za manevriranje i transport. Maksimalna stabilnost osigurava stabilan oslonac za stroj.
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindraDugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Visoke performanse i učinkovitost. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Ergonomski Vibrasoft čistač prljavštine
- Smanjuje vibracije do 30%.
- Smanjuje glasnoću i razinu buke.
- Rotacijska mlaznica olakšava naporan rad opsežnih zadataka čišćenja.
Inteligentno dizajniran servisni koncept olakšava brze operacije na licu mjesta
- Okretna glava pumpe.
- Praktičan prikaz razine napunjenosti ulja i otvor za ispuštanje ulja integrirani u šasiju.
- Modularna konstrukcija, koja se sastoji od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj za rad bez zamora bez ikakve sile držanja.
- Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
- Pretinac za odlaganje.
- Podesive kuke, npr. za spremanje drugog koplja ili električnog kabla.
- Spremište za visokotlačno crijevo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 - 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 900
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|50 - 200
|Maks. tlak (bar)
|250
|Priključna snaga (kW)
|7
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|047
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|74,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|82,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|607 x 518 x 1063
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Ručni pištolj za prskanje s mekom drškom
- Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Ultra Guard
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
- Servo kontrola
Oprema
- Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
- Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
- Isključivanje tlaka
- Integrirani fini vodeni filtar
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Videos
Područja primjene
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
- Strojevi i oprema za čišćenje na gradilištu, kao što su miješalice za cement, skele, utovarivači na kotačima, kopači ili pumpe za beton
- Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
- Čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta
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