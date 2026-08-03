Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus

Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/20-4 SXA Plus nudi i snagu i praktičnost. Oprema uključuje visokokvalitetne materijale, automatski kolut crijeva i Vibrasoft rotacijsku mlaznicu.

Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/20-4 SXA Plus omogućuje ergonomski rad zahvaljujući EASY!Force Advanced visokotlačnom pištolju bez sile zadržavanja. Tlak i količina vode mogu se regulirati izravno na okidaču pištolja/koplja pomoću servo upravljača; koplje od nehrđajućeg čelika (1050 mm) može se okretati. Vibrasoft rotacijska mlaznica smanjuje vibracije i buku do 30 posto. Čistač impresionira svojom visokokvalitetnom izradom i materijalima: okomito postavljeni motor i jedinica pumpe (uspravni koncept) sastoji se od klimajuće pumpe s klipovima od nehrđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra, kao i 4-polnog motora niske brzine sa zračnim sustav vodenog hlađenja i omogućuje kompaktan dizajn za maksimalnu prenosivost. Nosač aluminijskog okvira čini šasiju robusnom, laganom i prikladnom za utovar kranom. Uključuje Ultra Guard visokotlačno crijevo s izdržljivim Teflon® premazom i automatski kolut za crijevo sposoban za namatanje i odmotavanje čak i pod pritiskom i pod kutom do 45°, za do 50 posto brže vrijeme postavljanja. Ovaj uređaj vrhunske klase zaokružen je opcijama za pohranu dodatne opreme kao što su pretinac za odlaganje i podesive kuke.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus: Automatski kolut za namatanje crijeva
Automatski kolut za namatanje crijeva
Automatsko namatanje i odmotavanje do kuta od 45°, čak i pod pritiskom. Glatko Ultra Guard HD crijevo otporno na ogrebotine s Teflon® premazom. Vrijeme postavljanja do dvostruko brže.
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus: Koncept kompaktnog uspravnog dizajna koji se temelji na okomitom rasporedu motora i pumpne jedinice
Koncept kompaktnog uspravnog dizajna koji se temelji na okomitom rasporedu motora i pumpne jedinice
Mali otisak i proporcije koje štede prostor. Jednostavan za manevriranje i transport. Maksimalna stabilnost osigurava stabilan oslonac za stroj.
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus: 4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindra
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindra
Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Visoke performanse i učinkovitost. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Ergonomski Vibrasoft čistač prljavštine
  • Smanjuje vibracije do 30%.
  • Smanjuje glasnoću i razinu buke.
  • Rotacijska mlaznica olakšava naporan rad opsežnih zadataka čišćenja.
Inteligentno dizajniran servisni koncept olakšava brze operacije na licu mjesta
  • Okretna glava pumpe.
  • Praktičan prikaz razine napunjenosti ulja i otvor za ispuštanje ulja integrirani u šasiju.
  • Modularna konstrukcija, koja se sastoji od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj za rad bez zamora bez ikakve sile držanja.
  • Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
  • Pretinac za odlaganje.
  • Podesive kuke, npr. za spremanje drugog koplja ili električnog kabla.
  • Spremište za visokotlačno crijevo.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 376 - 424
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 900
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar) 50 - 200
Maks. tlak (bar) 250
Priključna snaga (kW) 7
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 047
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 74,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 82,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 607 x 518 x 1063

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Ručni pištolj za prskanje s mekom drškom
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Ultra Guard
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine
  • Servo kontrola

Oprema

  • Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
  • Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
  • Isključivanje tlaka
  • Integrirani fini vodeni filtar
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Ulaz za vodu od mesinga
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni perač HD 9/20-4 SXA Plus
Videos
Područja primjene
  • Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
  • Strojevi i oprema za čišćenje na gradilištu, kao što su miješalice za cement, skele, utovarivači na kotačima, kopači ili pumpe za beton
  • Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
  • Čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
  • Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta
Pribor
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