Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S Classic
Pouzdan, robustan i mobilan: visokotlačni čistač s toplom vodom super klase s čeličnim cjevastim okvirom i pumpom radilice impresionira tijekom svakodnevne uporabe u najtežim uvjetima.
Razvijen za upotrebu u zahtjevnim uvjetima, kao što su gradilišta, u poljoprivredi ili u automobilskoj i transportnoj industriji, HDS 13/20-4 S Classic mobilni visokotlačni čistač s toplom vodom ističe se svojim vrhunskim učinkom, nekompliciranim radom i vrlo dobar omjer cijene i performansi. Zahvaljujući otvorenom dizajnu s robusnim čeličnim okvirom, sve relevantne komponente dostupne su u svakom trenutku i vrlo jednostavne za održavanje. Srce stroja super klase je snažna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra i klipom s keramičkim rukavcima, dok 4-polni električni motor niske brzine osigurava siguran i dugotrajan rad. Željeni radni tlak i protok vode također se mogu jednostavno podesiti izravno na pumpi, koja je zaštićena provjerenom sigurnosnom tehnologijom. Čak i vrlo duge primjene čišćenja mogu se izvesti s lakoćom zahvaljujući spremniku goriva od 30 litara, dok standardni visokotlačni pištolj Classic osigurava najbolje rezultate čišćenja. Promjenjivi način rada eco!efficiency također omogućuje izvođenje radova u vrlo ekonomičnom rasponu temperature od 60°C s punim protokom vode.
Značajke i prednosti
Robusno i dugovječnoRobustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
PouzdanostDokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu.
Učinkovita konstrukcija plamenikaVisok stupanj učinkovitosti s niskim emisijama i dug životni vijek. Dugotrajne primjene zahvaljujući spremniku goriva od 30 l. U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
Velika mobilnost
- Veliki kotači otporni na probijanje za sigurno manevriranje na neravnim površinama.
- S kukom za kran za jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|600 - 1300
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|8,9
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|7,2
|Priključna snaga (kW)
|9,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Spremnik za gorivo (l)
|30
|Težina (s priborom) (kg)
|157
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|167
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1075 x 722 x 915
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Standard
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Isključivanje tlaka
- Utikač s promjenom pola (3~)
Videos
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
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