Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S Classic

Pouzdan, robustan i mobilan: visokotlačni čistač s toplom vodom super klase s čeličnim cjevastim okvirom i pumpom radilice impresionira tijekom svakodnevne uporabe u najtežim uvjetima.

Razvijen za upotrebu u zahtjevnim uvjetima, kao što su gradilišta, u poljoprivredi ili u automobilskoj i transportnoj industriji, HDS 13/20-4 S Classic mobilni visokotlačni čistač s toplom vodom ističe se svojim vrhunskim učinkom, nekompliciranim radom i vrlo dobar omjer cijene i performansi. Zahvaljujući otvorenom dizajnu s robusnim čeličnim okvirom, sve relevantne komponente dostupne su u svakom trenutku i vrlo jednostavne za održavanje. Srce stroja super klase je snažna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra i klipom s keramičkim rukavcima, dok 4-polni električni motor niske brzine osigurava siguran i dugotrajan rad. Željeni radni tlak i protok vode također se mogu jednostavno podesiti izravno na pumpi, koja je zaštićena provjerenom sigurnosnom tehnologijom. Čak i vrlo duge primjene čišćenja mogu se izvesti s lakoćom zahvaljujući spremniku goriva od 30 litara, dok standardni visokotlačni pištolj Classic osigurava najbolje rezultate čišćenja. Promjenjivi način rada eco!efficiency također omogućuje izvođenje radova u vrlo ekonomičnom rasponu temperature od 60°C s punim protokom vode.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S Classic: Robusno i dugovječno
Robusno i dugovječno
Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S Classic: Pouzdanost
Pouzdanost
Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu.
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S Classic: Učinkovita konstrukcija plamenika
Učinkovita konstrukcija plamenika
Visok stupanj učinkovitosti s niskim emisijama i dug životni vijek. Dugotrajne primjene zahvaljujući spremniku goriva od 30 l. U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
Velika mobilnost
  • Veliki kotači otporni na probijanje za sigurno manevriranje na neravnim površinama.
  • S kukom za kran za jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 600 - 1300
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 8,9
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h) 7,2
Priključna snaga (kW) 9,5
Priključni kabel (m) 5
Spremnik za gorivo (l) 30
Težina (s priborom) (kg) 157
Težina uklj. ambalažu (kg) 167
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1075 x 722 x 915

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Isključivanje tlaka
  • Utikač s promjenom pola (3~)
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S Classic
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S Classic
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S Classic
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S Classic
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S Classic
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Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
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Created with AI (artificial intelligence)

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