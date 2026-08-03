Razvijen za upotrebu u zahtjevnim uvjetima, kao što su gradilišta, u poljoprivredi ili u automobilskoj i transportnoj industriji, HDS 13/20-4 S Classic mobilni visokotlačni čistač s toplom vodom ističe se svojim vrhunskim učinkom, nekompliciranim radom i vrlo dobar omjer cijene i performansi. Zahvaljujući otvorenom dizajnu s robusnim čeličnim okvirom, sve relevantne komponente dostupne su u svakom trenutku i vrlo jednostavne za održavanje. Srce stroja super klase je snažna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra i klipom s keramičkim rukavcima, dok 4-polni električni motor niske brzine osigurava siguran i dugotrajan rad. Željeni radni tlak i protok vode također se mogu jednostavno podesiti izravno na pumpi, koja je zaštićena provjerenom sigurnosnom tehnologijom. Čak i vrlo duge primjene čišćenja mogu se izvesti s lakoćom zahvaljujući spremniku goriva od 30 litara, dok standardni visokotlačni pištolj Classic osigurava najbolje rezultate čišćenja. Promjenjivi način rada eco!efficiency također omogućuje izvođenje radova u vrlo ekonomičnom rasponu temperature od 60°C s punim protokom vode.