Ultra jednostavan za rukovanje, dizajniran za izdržljivost i idealan za tešku, stacionarnu kontinuiranu upotrebu: Kärcherov visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 13/18-4 S St. Classic. Motor stroja snage 8,8 kW proizvodi do 180 bara radnog tlaka i daje protok od 1300 litara po satu. Pištolj za okidanje, koplje, 10-metarsko visokotlačno crijevo i strujna mlaznica uključeni su kao standard – sve to uključuje našu inovativnu EASY!Lock spojnicu za brzo otpuštanje za brzinu i lakoću. Snažna pumpa s radilicom koja se lako podešava s glavom cilindra od mesinga visoke kvalitete i 4-polnim motorom male brzine s automatskim isključivanjem i zračno/vodenim hlađenjem osiguravaju maksimalnu pouzdanost za dosljedan i dugotrajan rad. Filtar za vodu koji se lako čisti pruža učinkovitu zaštitu od ulaska prljavštine u pumpu. Rutinski zadaci servisiranja i održavanja na HD 13/18-4 S St Classic mogu se dovršiti jednako brzo kao i postavljanje njegovog ultra-čvrstog čeličnog okvira na zid ili pod.