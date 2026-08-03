Visokotlačni perač HD 13/18-4 S ST Classic

Razvijen posebno za tešku, stacionarnu kontinuiranu uporabu i optimalne rezultate čišćenja: visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 13/18-4 S St Classic. Laka montaža, održavanje i rad.

Ultra jednostavan za rukovanje, dizajniran za izdržljivost i idealan za tešku, stacionarnu kontinuiranu upotrebu: Kärcherov visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 13/18-4 S St. Classic. Motor stroja snage 8,8 kW proizvodi do 180 bara radnog tlaka i daje protok od 1300 litara po satu. Pištolj za okidanje, koplje, 10-metarsko visokotlačno crijevo i strujna mlaznica uključeni su kao standard – sve to uključuje našu inovativnu EASY!Lock spojnicu za brzo otpuštanje za brzinu i lakoću. Snažna pumpa s radilicom koja se lako podešava s glavom cilindra od mesinga visoke kvalitete i 4-polnim motorom male brzine s automatskim isključivanjem i zračno/vodenim hlađenjem osiguravaju maksimalnu pouzdanost za dosljedan i dugotrajan rad. Filtar za vodu koji se lako čisti pruža učinkovitu zaštitu od ulaska prljavštine u pumpu. Rutinski zadaci servisiranja i održavanja na HD 13/18-4 S St Classic mogu se dovršiti jednako brzo kao i postavljanje njegovog ultra-čvrstog čeličnog okvira na zid ili pod.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S ST Classic: Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcima
Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcima
Visoke performanse i visoka učinkovitost. Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S ST Classic: Robusni stacionarni okvir.
Robusni stacionarni okvir.
Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Robusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente. Integrirani prostor za pohranu pribora.
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S ST Classic: Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
Brzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora. Robustan i izdržljiv pribor. Jednostavno rukovanje
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindra
  • Pouzdane kvalitetne Kärcher komponente jamče dug životni vijek.
  • Za dug životni vijek, pouzdanost.
  • Za visoke performanse i niske troškove održavanja.
Jasan dizajn stroja
  • Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
  • Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi.
  • Razina punjenja i kvaliteta ulja mogu se lako provjeriti pomoću kontrolnog stakla i mjerne šipke.
Intuitivno rukovanje i jednostavno održavanje
  • Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
  • Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
  • Jednostavno upravljanje.
Visoka fleksibilnost
  • Širok izbor pribora za mnogostruke primjene.
  • Opsežna ponuda pribora omogućuje ergonomska i ekonomična rješenja za čišćenje u mnogim područjima.
  • Minimalni trošak montaže.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 376 - 424
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 700 - 1300
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar) 50 - 180
Maks. tlak (bar) 240
Priključna snaga (kW) 8,8
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 072
Dovod vode 1″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 48,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 54,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 720 x 522 x 418

Opseg isporuke

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
  • Isključivanje tlaka
  • Integrirani fini vodeni filtar
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Ulaz za vodu od mesinga
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S ST Classic
Područja primjene
  • Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
  • Idealno za prodaju vozila, iznajmljivanje vozila i male servisne stanice.
  • Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
  • Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
  • Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
  • Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
  • Idealno za razno primjene u području transporta i logistike
  • Industrija
  • Poljoprivreda
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