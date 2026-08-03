Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/21-4 SXA Plus omogućuje ergonomski rad zahvaljujući EASY!Force Advanced visokotlačnom pištolju bez sile držanja. Tlak i količina vode mogu se regulirati izravno na okidaču pištolja/koplja pomoću servo upravljača; koplje od nehrđajućeg čelika (1050 mm) može se okretati. Vibrasoft rotacijska mlaznica smanjuje vibracije i buku do 30 posto. Čistač impresionira svojom visokokvalitetnom izradom i materijalima: okomito postavljeni motor i jedinica pumpe (uspravni koncept) sastoji se od klimajuće pumpe s klipovima od nehrđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra, kao i 4-polnog motora niske brzine sa zračnim sustav vodenog hlađenja i omogućuje kompaktan dizajn za maksimalnu prenosivost. Nosač aluminijskog okvira čini šasiju robusnom, laganom i prikladnom za utovar kranom. Uključuje Ultra Guard visokotlačno crijevo s izdržljivim Teflon® premazom i automatski kolut za crijevo sposoban za namatanje i odmotavanje čak i pod pritiskom i pod kutom do 45°, za do 50 posto brže vrijeme postavljanja. Ovaj uređaj vrhunske klase zaokružen je opcijama za pohranu dodatne opreme kao što su pretinac za odlaganje i podesive kuke.