Dizajniran za teške primjene, Kärcher stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S St Classic impresionira optimalnim rezultatima čišćenja, jednostavnim rukovanjem i izvrsnom opremom. Uključeno tvornički: pištolj za okidanje, koplje, 10-metarsko visokotlačno crijevo i strujna mlaznica – sve to sadrži naše inovativne EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje za brzinu i jednostavnost. Motor stroja snage 8,8 kW proizvodi do 250 bara radnog tlaka i daje protok od 1000 litara po satu. Iznutra, jaka pumpa radilice koja se lako podešava sa svojom visokokvalitetnom mesinganom glavom cilindra i sporim 4-polnim motorom s automatskim isključivanjem i zračnim/vodenim hlađenjem naporno rade kako bi osigurali dosljedan, dugotrajan i ultra pouzdan rad. Osim toga, filtar za vodu koji se lako čisti pouzdano štiti pumpu od prljavštine. Rutinski servis i zadaci održavanja na HD 10/25-4 S St Classic mogu se završiti jednako brzo kao i postavljanje njegovog ultra-čvrstog čeličnog okvira na zid ili pod.