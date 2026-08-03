HD 9/20-4 S visokotlačni čistač s hladnom vodom idealan je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima. Najfiniji materijali jamče vrhunsku kvalitetu – a kod Kärchera možete računati na oboje. Unutar stroja, izdržljiva voblacijska pumpa s klipovima od nehrđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra pruža snažne performanse, nadopunjene 4-polnim motorom niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda. Integrirani nosači aluminijskog okvira smanjuju težinu i daju laganu, ali izdržljivu šasiju, prikladnu za utovar kranom. Za kompaktan dizajn i maksimalnu prenosivost, motor i jedinica pumpe montirani su okomito u uspravnom položaju. Uz to, ima spremište za dodatnu opremu u obliku pretinca za stvari i podesive kuke. HD 9/20-4 S podiže ergonomski rad na višu razinu. Zahvaljujući pištolju za okidanje EASY!Force Advanced, njime se može upravljati bez napora bez ikakve sile držanja, vješto potpomognute rotirajućim kopljem od nehrđajućeg čelika od 1050 milimetara. Regulator servo kontrole postavljen između okidača pištolja i koplja može se koristiti za podešavanje tlaka i količine vode.