Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA

Visokotlačni čistač s toplom vodom super klase: standardno s automatskim namotavanjem crijeva, uklj. 20 m Ultra Guard HP crijevo obloženo teflonom i 2 spremnika za deterdžent.

Iznimno snažan, iznimno dobro opremljen, iznimno jednostavan za korištenje - HDS 13/20-4 SXA visokotlačni čistač na toplu vodu s automatskim namotavanjem crijeva i integriranim Ultra Guard HP crijevom. Namotaj za crijevo omogućuje namotavanje i odmatanje crijeva s teflonskom presvlakom dužine 20 metara pod kutom do 45° i također smanjuje uobičajeno vrijeme postavljanja za otprilike polovicu. Komponente visoke kvalitete kao što su vodeno hlađeni 4-polni električni motor, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom, optimizirana konstrukcija plamenika i ekonomični eco!efficiency način rada osiguravaju maksimalnu izdržljivost i ekonomičnost. Zahvaljujući štedljivom EASY!Force Advanced HP pištolju za okidanje sa servo kontrolom i cijevi za prskanje od 1050 milimetara s patentiranom tehnologijom mlaznice, stroj također impresionira svojom ergonomijom jednostavnom za korištenje za rad bez zamora. Uz to, HDS 13/20-4 SXA može se intuitivno upravljati samo jednim gumbom, vrlo je jednostavan za održavanje i opremljen je sofisticiranim sigurnosnim komponentama kao i korisnim mogućnostima za pohranjivanje pribora.

Značajke i prednosti
Automatski kolut za namatanje crijeva
  • Omogućuje smanjenje vremena postavljanja za više od 50%.
  • Omogućuje namotavanje i odmatanje crijeva pod kutom do 45°, čak i pod pritiskom.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Velika ekonomičnost
  • U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
  • Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
Maksimalna učinkovitost
  • Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany".
  • 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa.
  • Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Pogonska sigurnost
  • Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
  • Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
  • Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
  • Ugrađeno spremište za cijeli niz dodataka. Uključuje 2 kuke za usisno crijevo i kabel za napajanje.
  • Prostrani pretinac za spremanje, npr. za sredstva za čišćenje, rukavice ili alat.
Jedinica za doziranje deterdženta
  • Jednostavno prebacivanje između spremnika sredstva za čišćenje 1 i 2.
  • Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
  • Precizan dozirni ventil osigurava nisku potrošnju.
Koncept mobilnosti
  • Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
  • Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
  • Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
  • Stupanj pare može se odabrati beskonačno promjenjivom regulacijom tlaka/količine vode na pumpi.
  • Jednostavan i intuitivan rad s 1 tipkom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 600 - 1300
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 80 - maks. 155
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 9,5
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h) 7,6
Priključna snaga (kW) 9,5
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Spremnik za gorivo (l) 25
Težina (s priborom) (kg) 198
Težina uklj. ambalažu (kg) 210,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1330 x 750 x 1210

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Integrirani automatski kolut za crijevo
  • Isključivanje tlaka
  • Opcija za rad s 2 mlazne cijevi
  • Utikač s promjenom pola (3~)
  • Sustav mekog prigušivanja (SDS)
  • 2 spremnika za deterdžent
  • Zaštita od rada na suho
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Videos
Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi rezervne dijelove

Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH