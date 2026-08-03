Iznimno snažan, iznimno dobro opremljen, iznimno jednostavan za korištenje - HDS 13/20-4 SXA visokotlačni čistač na toplu vodu s automatskim namotavanjem crijeva i integriranim Ultra Guard HP crijevom. Namotaj za crijevo omogućuje namotavanje i odmatanje crijeva s teflonskom presvlakom dužine 20 metara pod kutom do 45° i također smanjuje uobičajeno vrijeme postavljanja za otprilike polovicu. Komponente visoke kvalitete kao što su vodeno hlađeni 4-polni električni motor, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom, optimizirana konstrukcija plamenika i ekonomični eco!efficiency način rada osiguravaju maksimalnu izdržljivost i ekonomičnost. Zahvaljujući štedljivom EASY!Force Advanced HP pištolju za okidanje sa servo kontrolom i cijevi za prskanje od 1050 milimetara s patentiranom tehnologijom mlaznice, stroj također impresionira svojom ergonomijom jednostavnom za korištenje za rad bez zamora. Uz to, HDS 13/20-4 SXA može se intuitivno upravljati samo jednim gumbom, vrlo je jednostavan za održavanje i opremljen je sofisticiranim sigurnosnim komponentama kao i korisnim mogućnostima za pohranjivanje pribora.