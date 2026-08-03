Visokotlačni perač HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni čistač s toplom vodom super klase: standardno s automatskim namotavanjem crijeva, uklj. 20 m Ultra Guard HP crijevo obloženo teflonom i 2 spremnika za deterdžent.
Iznimno snažan, iznimno dobro opremljen, iznimno jednostavan za korištenje - HDS 13/20-4 SXA visokotlačni čistač na toplu vodu s automatskim namotavanjem crijeva i integriranim Ultra Guard HP crijevom. Namotaj za crijevo omogućuje namotavanje i odmatanje crijeva s teflonskom presvlakom dužine 20 metara pod kutom do 45° i također smanjuje uobičajeno vrijeme postavljanja za otprilike polovicu. Komponente visoke kvalitete kao što su vodeno hlađeni 4-polni električni motor, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom, optimizirana konstrukcija plamenika i ekonomični eco!efficiency način rada osiguravaju maksimalnu izdržljivost i ekonomičnost. Zahvaljujući štedljivom EASY!Force Advanced HP pištolju za okidanje sa servo kontrolom i cijevi za prskanje od 1050 milimetara s patentiranom tehnologijom mlaznice, stroj također impresionira svojom ergonomijom jednostavnom za korištenje za rad bez zamora. Uz to, HDS 13/20-4 SXA može se intuitivno upravljati samo jednim gumbom, vrlo je jednostavan za održavanje i opremljen je sofisticiranim sigurnosnim komponentama kao i korisnim mogućnostima za pohranjivanje pribora.
Značajke i prednosti
Automatski kolut za namatanje crijeva
- Omogućuje smanjenje vremena postavljanja za više od 50%.
- Omogućuje namotavanje i odmatanje crijeva pod kutom do 45°, čak i pod pritiskom.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Velika ekonomičnost
- U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
- Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
Maksimalna učinkovitost
- Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany".
- 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa.
- Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Pogonska sigurnost
- Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
- Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
- Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
- Ugrađeno spremište za cijeli niz dodataka. Uključuje 2 kuke za usisno crijevo i kabel za napajanje.
- Prostrani pretinac za spremanje, npr. za sredstva za čišćenje, rukavice ili alat.
Jedinica za doziranje deterdženta
- Jednostavno prebacivanje između spremnika sredstva za čišćenje 1 i 2.
- Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
- Precizan dozirni ventil osigurava nisku potrošnju.
Koncept mobilnosti
- Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
- Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
- Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
- Stupanj pare može se odabrati beskonačno promjenjivom regulacijom tlaka/količine vode na pumpi.
- Jednostavan i intuitivan rad s 1 tipkom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|600 - 1300
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|9,5
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|7,6
|Priključna snaga (kW)
|9,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Spremnik za gorivo (l)
|25
|Težina (s priborom) (kg)
|198
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|210,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Integrirani automatski kolut za crijevo
- Isključivanje tlaka
- Opcija za rad s 2 mlazne cijevi
- Utikač s promjenom pola (3~)
- Sustav mekog prigušivanja (SDS)
- 2 spremnika za deterdžent
- Zaštita od rada na suho
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Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
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