HD 9/20-4 S St Classic visokotlačni čistač na hladnu vodu dizajniran za dosljedan, dugotrajan i iznimno pouzdan rad čak i u najtežim radnim uvjetima. Kako bi ispunio svoju zadaću, čvrsti stacionarni stroj opremljen je snažnom pumpom radilice koja se lako podešava s visokokvalitetnom mesinganom glavom cilindra i 4-polnim motorom male brzine s automatskim isključivanjem i hlađenjem zrak/voda. Dok je crpka dobro zaštićena ugrađenim filtrom za vodu koji se lako čisti, ostala standardna oprema govori sama za sebe – s pištoljem za okidanje, kopljem, 10-metarskim visokotlačnim crijevom i električnom mlaznicom, sve uključeno u opseg. opskrbe. Za dodatnu brzinu i praktičnost, svi oni dolaze s našim inovativnim EASY!Lock spojnicama za brzo otpuštanje. Za najbolju izvedbu čišćenja, snaga motora stroja od 7 kW proizvodi do 200 bara radnog tlaka, što zauzvrat daje protok od 900 litara po satu. I tu nije kraj; Zadaci servisiranja i održavanja na HD 9/20-4 S St Classic mogu se izvršiti jednako brzo kao i postavljanje njegovog ultra-čvrstog čeličnog okvira na zid ili pod.