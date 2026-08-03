Visokotlačni perač HD 9/20-4 S ST Classic
Robusan i moćan: stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/20-4 S St Classic za zahtjevna čišćenja. Montaža, rad i održavanje koji su toliko jednostavni da su dječja igra.
HD 9/20-4 S St Classic visokotlačni čistač na hladnu vodu dizajniran za dosljedan, dugotrajan i iznimno pouzdan rad čak i u najtežim radnim uvjetima. Kako bi ispunio svoju zadaću, čvrsti stacionarni stroj opremljen je snažnom pumpom radilice koja se lako podešava s visokokvalitetnom mesinganom glavom cilindra i 4-polnim motorom male brzine s automatskim isključivanjem i hlađenjem zrak/voda. Dok je crpka dobro zaštićena ugrađenim filtrom za vodu koji se lako čisti, ostala standardna oprema govori sama za sebe – s pištoljem za okidanje, kopljem, 10-metarskim visokotlačnim crijevom i električnom mlaznicom, sve uključeno u opseg. opskrbe. Za dodatnu brzinu i praktičnost, svi oni dolaze s našim inovativnim EASY!Lock spojnicama za brzo otpuštanje. Za najbolju izvedbu čišćenja, snaga motora stroja od 7 kW proizvodi do 200 bara radnog tlaka, što zauzvrat daje protok od 900 litara po satu. I tu nije kraj; Zadaci servisiranja i održavanja na HD 9/20-4 S St Classic mogu se izvršiti jednako brzo kao i postavljanje njegovog ultra-čvrstog čeličnog okvira na zid ili pod.
Značajke i prednosti
Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcimaVisoke performanse i visoka učinkovitost. Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Robusni stacionarni okvir.Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj. Čvrsti okvir pruža zaštitu pri kontinuiranoj teškoj uporabi.
Klasični pribor s EASY!Lock spojevimaRobustan i izdržljiv pribor. Brzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora. Jednostavno rukovanje
Jasan dizajn stroja
- Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
- Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi.
- Razina punjenja i kvaliteta ulja mogu se lako provjeriti pomoću kontrolnog stakla i mjerne šipke.
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindra
- Kombinira učinkovito vodeno hlađenje sa robusnim sustavom zračnog hlađenja za maksimalnu snagu hlađenja čak i pri fluktuirajućim temperaturama okoline i temperaturama vode.
- Za dug životni vijek, pouzdanost.
- Pouzdane kvalitetne Kärcher komponente jamče dug životni vijek.
Intuitivno rukovanje i jednostavno održavanje
- Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
- Jednostavno upravljanje.
- Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
Visoka fleksibilnost
- Opsežna ponuda pribora omogućuje ergonomska i ekonomična rješenja za čišćenje u mnogim područjima.
- Širok izbor pribora za mnogostruke primjene.
- Minimalni trošak montaže.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 - 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|450 - 900
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|50 - 200
|Maks. tlak (bar)
|260
|Priključna snaga (kW)
|7
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|047
|Dovod vode
|1″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|49,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|55,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|720 x 522 x 418
Opseg isporuke
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
- Isključivanje tlaka
- Integrirani fini vodeni filtar
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Područja primjene
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
- Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
- Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
- Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
- Idealno za razno primjene u području transporta i logistike
- Industrija
- Poljoprivreda
Pribor
Sredstva za čišćenje
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