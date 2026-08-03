Visokotlačni perač HD 9/20-4 S ST Classic

Robusan i moćan: stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 9/20-4 S St Classic za zahtjevna čišćenja. Montaža, rad i održavanje koji su toliko jednostavni da su dječja igra.

HD 9/20-4 S St Classic visokotlačni čistač na hladnu vodu dizajniran za dosljedan, dugotrajan i iznimno pouzdan rad čak i u najtežim radnim uvjetima. Kako bi ispunio svoju zadaću, čvrsti stacionarni stroj opremljen je snažnom pumpom radilice koja se lako podešava s visokokvalitetnom mesinganom glavom cilindra i 4-polnim motorom male brzine s automatskim isključivanjem i hlađenjem zrak/voda. Dok je crpka dobro zaštićena ugrađenim filtrom za vodu koji se lako čisti, ostala standardna oprema govori sama za sebe – s pištoljem za okidanje, kopljem, 10-metarskim visokotlačnim crijevom i električnom mlaznicom, sve uključeno u opseg. opskrbe. Za dodatnu brzinu i praktičnost, svi oni dolaze s našim inovativnim EASY!Lock spojnicama za brzo otpuštanje. Za najbolju izvedbu čišćenja, snaga motora stroja od 7 kW proizvodi do 200 bara radnog tlaka, što zauzvrat daje protok od 900 litara po satu. I tu nije kraj; Zadaci servisiranja i održavanja na HD 9/20-4 S St Classic mogu se izvršiti jednako brzo kao i postavljanje njegovog ultra-čvrstog čeličnog okvira na zid ili pod.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 9/20-4 S ST Classic: Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcima
Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcima
Visoke performanse i visoka učinkovitost. Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Visokotlačni perač HD 9/20-4 S ST Classic: Robusni stacionarni okvir.
Robusni stacionarni okvir.
Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj. Čvrsti okvir pruža zaštitu pri kontinuiranoj teškoj uporabi.
Visokotlačni perač HD 9/20-4 S ST Classic: Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
Robustan i izdržljiv pribor. Brzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora. Jednostavno rukovanje
Jasan dizajn stroja
  • Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
  • Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi.
  • Razina punjenja i kvaliteta ulja mogu se lako provjeriti pomoću kontrolnog stakla i mjerne šipke.
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindra
  • Kombinira učinkovito vodeno hlađenje sa robusnim sustavom zračnog hlađenja za maksimalnu snagu hlađenja čak i pri fluktuirajućim temperaturama okoline i temperaturama vode.
  • Za dug životni vijek, pouzdanost.
  • Pouzdane kvalitetne Kärcher komponente jamče dug životni vijek.
Intuitivno rukovanje i jednostavno održavanje
  • Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
  • Jednostavno upravljanje.
  • Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
Visoka fleksibilnost
  • Opsežna ponuda pribora omogućuje ergonomska i ekonomična rješenja za čišćenje u mnogim područjima.
  • Širok izbor pribora za mnogostruke primjene.
  • Minimalni trošak montaže.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 376 - 424
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 450 - 900
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar) 50 - 200
Maks. tlak (bar) 260
Priključna snaga (kW) 7
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 047
Dovod vode 1″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 49,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 55,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 720 x 522 x 418

Opseg isporuke

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
  • Isključivanje tlaka
  • Integrirani fini vodeni filtar
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Ulaz za vodu od mesinga
Visokotlačni perač HD 9/20-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 9/20-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 9/20-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 9/20-4 S ST Classic
Visokotlačni perač HD 9/20-4 S ST Classic
Područja primjene
  • Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
  • Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
  • Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
  • Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
  • Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
  • Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
  • Idealno za razno primjene u području transporta i logistike
  • Industrija
  • Poljoprivreda
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