Visokotlačni perač HDS 6/15-4 Classic
HDS 6/15-4 C Klasični jednofazni visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi s izdržljivom pumpom radilice, robusnim okvirom od cjevastog čelika i nudi izvrsnu vrijednost za novac.
Izvrsna vrijednost za novac: monofazni HDS 6/15-4 C Classic kompaktni visokotlačni čistač s toplom vodom i snažnim 4-polnim motorom. Snažna pumpa radilice stvara potreban tlak i omogućuje učinkovito i brzo obavljanje širokog spektra zadataka čišćenja s isprobanim i testiranim visokotlačnim pištoljem Classic. Tlak i protok vode mogu se prilagoditi ovisno o zahtjevima. Integrirani filtar za vodu drži čestice prljavštine dalje od pumpe i produljuje vrijeme zastoja. Tehnologija tople vode čak učinkovito razgrađuje maziva i smanjuje upotrebu sredstava za čišćenje. Vrlo pouzdan HDS 6/15-4 C Classic jednostavan za održavanje dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima, bilo na gradilištima ili u poljoprivredi, automobilskoj ili transportnoj industriji. Robusni čelični cjevasti okvir pruža zaštitu od udaraca, dok kotači otporni na probijanje jamče visoku sposobnost manevriranja. Stroj se također može utovariti dizalicom zahvaljujući pričvrsnoj točki. Spremnik goriva od 30 litara omogućuje vrlo dug rad. Postoji praktičan pretinac za pohranu pribora.
Značajke i prednosti
Robusno i dugovječnoRobustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
PouzdanostRobusna pumpa dokazane Kärcher kvalitete. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu.
Učinkovita konstrukcija plamenikaVisok stupanj učinkovitosti s niskim emisijama i dug životni vijek. Dugotrajne primjene zahvaljujući spremniku goriva od 30 l. U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
Velika mobilnost
- Veliki kotači otporni na probijanje za sigurno manevriranje na neravnim površinama.
- Praktična kuka za kran omogućuje jednostavan transport, čak i na neprohodnom terenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 600
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. tlak (bar)
|200
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Priključna snaga (kW)
|3,6
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|3,9
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|3,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|025
|Spremnik za gorivo (l)
|30
|Težina (s priborom) (kg)
|108
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|118
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1075 x 722 x 915
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Standardna vruća voda
- Koplje za prskanje: 840 mm
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
Pribor
Sredstva za čišćenje
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