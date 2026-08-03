Izvrsna vrijednost za novac: monofazni HDS 6/15-4 C Classic kompaktni visokotlačni čistač s toplom vodom i snažnim 4-polnim motorom. Snažna pumpa radilice stvara potreban tlak i omogućuje učinkovito i brzo obavljanje širokog spektra zadataka čišćenja s isprobanim i testiranim visokotlačnim pištoljem Classic. Tlak i protok vode mogu se prilagoditi ovisno o zahtjevima. Integrirani filtar za vodu drži čestice prljavštine dalje od pumpe i produljuje vrijeme zastoja. Tehnologija tople vode čak učinkovito razgrađuje maziva i smanjuje upotrebu sredstava za čišćenje. Vrlo pouzdan HDS 6/15-4 C Classic jednostavan za održavanje dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima, bilo na gradilištima ili u poljoprivredi, automobilskoj ili transportnoj industriji. Robusni čelični cjevasti okvir pruža zaštitu od udaraca, dok kotači otporni na probijanje jamče visoku sposobnost manevriranja. Stroj se također može utovariti dizalicom zahvaljujući pričvrsnoj točki. Spremnik goriva od 30 litara omogućuje vrlo dug rad. Postoji praktičan pretinac za pohranu pribora.