Za do 50 posto brže vrijeme postavljanja i vrlo ergonomski rad: HDS 12/18-4 SXA visokotlačni čistač s toplom vodom iz Kärcherove super klase ima integrirani automatski kolut za crijevo uključujući Ultra Guard visokotlačno crijevo. Ovo rješenje omogućuje da se 20 metara duga teflon obložena cijev smota i odmotava pod kutom do 45°. Sporohodni, vodom hlađeni, 4-polni električni motor i robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom osiguravaju pouzdan i siguran rad. Dodatno, štedljivi način rada eco!efficiency i optimizirana konstrukcija plamenika osiguravaju maksimalnu ekonomičnost. Zahvaljujući intuitivnom upravljanju jednim gumbom i štedljivom EASY!Force Advanced HP pištolju za okidanje s 1050 milimetara dugačkim cijevima za prskanje, servo kontrolom i patentiranom tehnologijom mlaznice, HDS 12/18-4 SXA također nudi maksimalnu jednostavnost korištenja. Pametan koncept mobilnosti, 2 spremnika deterdženta s preciznim doziranjem, mogućnosti uklanjanja kamenca, dokazana sigurnosna tehnologija, velika jednostavnost održavanja i ergonomsko skladištenje pribora upotpunjuju opsežan cjelokupni paket stroja.