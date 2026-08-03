Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA

Vrhunski visokotlačni čistač s toplom vodom daje rezultate svojim visokim protokom i sofisticiranom opremom kao što je automatsko namatanje crijeva s 20 m Ultra Guard visokotlačnog crijeva.

Za do 50 posto brže vrijeme postavljanja i vrlo ergonomski rad: HDS 12/18-4 SXA visokotlačni čistač s toplom vodom iz Kärcherove super klase ima integrirani automatski kolut za crijevo uključujući Ultra Guard visokotlačno crijevo. Ovo rješenje omogućuje da se 20 metara duga teflon obložena cijev smota i odmotava pod kutom do 45°. Sporohodni, vodom hlađeni, 4-polni električni motor i robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom osiguravaju pouzdan i siguran rad. Dodatno, štedljivi način rada eco!efficiency i optimizirana konstrukcija plamenika osiguravaju maksimalnu ekonomičnost. Zahvaljujući intuitivnom upravljanju jednim gumbom i štedljivom EASY!Force Advanced HP pištolju za okidanje s 1050 milimetara dugačkim cijevima za prskanje, servo kontrolom i patentiranom tehnologijom mlaznice, HDS 12/18-4 SXA također nudi maksimalnu jednostavnost korištenja. Pametan koncept mobilnosti, 2 spremnika deterdženta s preciznim doziranjem, mogućnosti uklanjanja kamenca, dokazana sigurnosna tehnologija, velika jednostavnost održavanja i ergonomsko skladištenje pribora upotpunjuju opsežan cjelokupni paket stroja.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA: Automatski kolut za namatanje crijeva
Automatski kolut za namatanje crijeva
Omogućuje smanjenje vremena postavljanja za više od 50%. Omogućuje namotavanje i odmatanje crijeva pod kutom do 45°, čak i pod pritiskom.
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA: Velika ekonomičnost
Velika ekonomičnost
U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode. Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA: Maksimalna učinkovitost
Maksimalna učinkovitost
Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany". 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa. Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Pogonska sigurnost
  • Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
  • Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
  • Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
  • Ugrađeno spremište za cijeli niz dodataka. Uključuje 2 kuke za usisno crijevo i kabel za napajanje.
  • Prostrani pretinac za spremanje, npr. za sredstva za čišćenje, rukavice ili alat.
Jedinica za doziranje deterdženta
  • Jednostavno prebacivanje između spremnika sredstva za čišćenje 1 i 2.
  • Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
  • Precizan dozirni ventil osigurava nisku potrošnju.
Koncept mobilnosti
  • Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
  • Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
  • Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
  • Stupanj pare može se odabrati beskonačno promjenjivom regulacijom tlaka/količine vode na pumpi.
  • Jednostavan i intuitivan rad s 1 tipkom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1200
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 80 - maks. 155
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 7,7
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (g/h) 6,1
Priključna snaga (kW) 8
Priključni kabel (m) 5
Spremnik za gorivo (l) 25
Težina (s priborom) (kg) 198
Težina uklj. ambalažu (kg) 210,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1330 x 750 x 1210

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Integrirani automatski kolut za crijevo
  • Isključivanje tlaka
  • Opcija za rad s 2 mlazne cijevi
  • Utikač s promjenom pola (3~)
  • Sustav mekog prigušivanja (SDS)
  • 2 spremnika za deterdžent
  • Zaštita od rada na suho
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
Visokotlačni perač HDS 12/18-4SXA
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Created with AI (artificial intelligence)

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