Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Mobilni visokotlačni čistač s toplom vodom nudi vrlo visok kapacitet ispiranja od 1800 l/h i omogućuje paralelnu upotrebu dviju cijevi za prskanje pri pritisku vode od 180 bara.
Zahvaljujući ogromnom protoku od 1800 litara na sat, mobilni visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 18/18-4 S Classic može se pohvaliti maksimalnom učinkovitošću pri uklanjanju najtvrdokornije prljavštine. Robusna pumpa radilice, koja je zaštićena finim filtrom za vodu, također omogućuje radni tlak do 180 bara i paralelnu upotrebu dviju cijevi za prskanje. EASY!Force Advanced HP pištolj za okidanje sa servo kontrolerom za podešavanje količine vode i tlaka izravno iz pištolja za okidanje osigurava rad bez zamora. Kotači otporni na probijanje, dva kotačića i kuka za dizalicu također doprinose jednostavnom rukovanju i omogućuju jednostavan transport stroja. HDS 18/18-4 S Classic također ima zračno hlađeni, četveropolni, spori elektromotor s mekim pokretanjem, nadzor plamena za stacionarni rad, doziranje za održavanje sustava u plutajućoj kutiji za zaštitu od naslaga kamenca i Kärcherov način rada eco!efficiency za ekonomičan rad. Povrh toga, čvrsti okvir od čeličnih cijevi pouzdano štiti stroj od oštećenja. Visokotlačno crijevo od deset metara uključeno je u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
Robustan i pouzdan za teške primjeneRobusna pumpa dokazane Kärcher kvalitete. Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
Učinkovita konstrukcija plamenikaVisok stupanj učinkovitosti s niskim emisijama i dug životni vijek. Dugotrajne primjene zahvaljujući spremniku goriva od 30 l. U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Pouzdanost
- Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
- Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
- Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
Velika mobilnost
- Veliki kotači otporni na probijanje za sigurno manevriranje na neravnim površinama.
- S kukom za kran za jednostavan transport.
- Robusni metalni kotači i velika kola omogućuju potpuno prikladnu uporabu na gradilištima.
Kutija s plovkom s doziranjem za održavanje sustava.
- Sustav za omekšavanje vode sprječava naslage kamenca na grijaču i time produljuje vijek trajanja.
Pripremljeno za stacionarni rad
- S integriranim nadzorom plamena za stacionarnu uporabu kao standard.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|870 - 1730
|Radni tlak (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|6,5
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|5,2
|Priključna snaga (kW)
|11
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|025
|Dovod vode
|1″
|Spremnik za gorivo (l)
|30
|Težina (s priborom) (kg)
|210
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|222,2
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Isključivanje tlaka
- Opcija za rad s 2 mlazne cijevi
- Utikač s promjenom pola (3~)
- Sustav mekog prigušivanja (SDS)
- Zaštita od rada na suho
Videos
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
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