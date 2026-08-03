Zahvaljujući ogromnom protoku od 1800 litara na sat, mobilni visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 18/18-4 S Classic može se pohvaliti maksimalnom učinkovitošću pri uklanjanju najtvrdokornije prljavštine. Robusna pumpa radilice, koja je zaštićena finim filtrom za vodu, također omogućuje radni tlak do 180 bara i paralelnu upotrebu dviju cijevi za prskanje. EASY!Force Advanced HP pištolj za okidanje sa servo kontrolerom za podešavanje količine vode i tlaka izravno iz pištolja za okidanje osigurava rad bez zamora. Kotači otporni na probijanje, dva kotačića i kuka za dizalicu također doprinose jednostavnom rukovanju i omogućuju jednostavan transport stroja. HDS 18/18-4 S Classic također ima zračno hlađeni, četveropolni, spori elektromotor s mekim pokretanjem, nadzor plamena za stacionarni rad, doziranje za održavanje sustava u plutajućoj kutiji za zaštitu od naslaga kamenca i Kärcherov način rada eco!efficiency za ekonomičan rad. Povrh toga, čvrsti okvir od čeličnih cijevi pouzdano štiti stroj od oštećenja. Visokotlačno crijevo od deset metara uključeno je u opseg isporuke.