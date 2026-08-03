Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic

Mobilni visokotlačni čistač s toplom vodom nudi vrlo visok kapacitet ispiranja od 1800 l/h i omogućuje paralelnu upotrebu dviju cijevi za prskanje pri pritisku vode od 180 bara.

Zahvaljujući ogromnom protoku od 1800 litara na sat, mobilni visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 18/18-4 S Classic može se pohvaliti maksimalnom učinkovitošću pri uklanjanju najtvrdokornije prljavštine. Robusna pumpa radilice, koja je zaštićena finim filtrom za vodu, također omogućuje radni tlak do 180 bara i paralelnu upotrebu dviju cijevi za prskanje. EASY!Force Advanced HP pištolj za okidanje sa servo kontrolerom za podešavanje količine vode i tlaka izravno iz pištolja za okidanje osigurava rad bez zamora. Kotači otporni na probijanje, dva kotačića i kuka za dizalicu također doprinose jednostavnom rukovanju i omogućuju jednostavan transport stroja. HDS 18/18-4 S Classic također ima zračno hlađeni, četveropolni, spori elektromotor s mekim pokretanjem, nadzor plamena za stacionarni rad, doziranje za održavanje sustava u plutajućoj kutiji za zaštitu od naslaga kamenca i Kärcherov način rada eco!efficiency za ekonomičan rad. Povrh toga, čvrsti okvir od čeličnih cijevi pouzdano štiti stroj od oštećenja. Visokotlačno crijevo od deset metara uključeno je u opseg isporuke.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic: Robustan i pouzdan za teške primjene
Robustan i pouzdan za teške primjene
Robusna pumpa dokazane Kärcher kvalitete. Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic: Učinkovita konstrukcija plamenika
Učinkovita konstrukcija plamenika
Visok stupanj učinkovitosti s niskim emisijama i dug životni vijek. Dugotrajne primjene zahvaljujući spremniku goriva od 30 l. U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic: Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Pouzdanost
  • Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
  • Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
  • Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
Velika mobilnost
  • Veliki kotači otporni na probijanje za sigurno manevriranje na neravnim površinama.
  • S kukom za kran za jednostavan transport.
  • Robusni metalni kotači i velika kola omogućuju potpuno prikladnu uporabu na gradilištima.
Kutija s plovkom s doziranjem za održavanje sustava.
  • Sustav za omekšavanje vode sprječava naslage kamenca na grijaču i time produljuje vijek trajanja.
Pripremljeno za stacionarni rad
  • S integriranim nadzorom plamena za stacionarnu uporabu kao standard.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 870 - 1730
Radni tlak (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 6,5
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h) 5,2
Priključna snaga (kW) 11
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 025
Dovod vode 1″
Spremnik za gorivo (l) 30
Težina (s priborom) (kg) 210
Težina uklj. ambalažu (kg) 222,2

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Isključivanje tlaka
  • Opcija za rad s 2 mlazne cijevi
  • Utikač s promjenom pola (3~)
  • Sustav mekog prigušivanja (SDS)
  • Zaštita od rada na suho
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
Visokotlačni perač HDS 18/18-4 Classic
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Created with AI (artificial intelligence)

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