Izvrsna robusnost i izvrstan omjer cijene i performansi: visokotlačni perač s toplom vodom HDS 8/18-4 C Classic u kompaktnoj klasi sa snažnim 4-polnim motorom. Pumpa s radilicom stvara visoki tlak i omogućuje učinkovito i brzo obavljanje širokog raspona zadataka čišćenja s provjerenim visokotlačnim pištoljem Classic. Tlak i protok vode mogu se podesiti ovisno o potrebama. Integrirani filter za vodu drži čestice prljavštine dalje od pumpe i produžuje vrijeme zastoja. Tehnologija vruće vode čak učinkovito razgrađuje maziva i smanjuje upotrebu sredstava za čišćenje. Visoko pouzdan i jednostavan za održavanje HDS 8/18-4 C Classic dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima, bilo na gradilištima ili u poljoprivredi, automobilskoj ili transportnoj industriji. Robusni okvir od čeličnih cijevi pruža zaštitu od udaraca, dok kotači otporni na probijanje osiguravaju visoku upravljivost. Stroj se također može utovariti dizalicom zahvaljujući točki za pričvršćivanje. Spremnik goriva od 30 litara omogućuje vrlo dug rad. Tu je i pretinac za pohranu pribora.