Visokotlačni perač HDS 8/18-4 C Classic
HDS 8/18-4 C Klasični visokotlačni perač s toplom vodom u kompaktnoj klasi s pumpom s radilicom, snažnim 4-polnim motorom i okvirom od čeličnih cijevi – izvanredna cijena i performanse.
Izvrsna robusnost i izvrstan omjer cijene i performansi: visokotlačni perač s toplom vodom HDS 8/18-4 C Classic u kompaktnoj klasi sa snažnim 4-polnim motorom. Pumpa s radilicom stvara visoki tlak i omogućuje učinkovito i brzo obavljanje širokog raspona zadataka čišćenja s provjerenim visokotlačnim pištoljem Classic. Tlak i protok vode mogu se podesiti ovisno o potrebama. Integrirani filter za vodu drži čestice prljavštine dalje od pumpe i produžuje vrijeme zastoja. Tehnologija vruće vode čak učinkovito razgrađuje maziva i smanjuje upotrebu sredstava za čišćenje. Visoko pouzdan i jednostavan za održavanje HDS 8/18-4 C Classic dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima, bilo na gradilištima ili u poljoprivredi, automobilskoj ili transportnoj industriji. Robusni okvir od čeličnih cijevi pruža zaštitu od udaraca, dok kotači otporni na probijanje osiguravaju visoku upravljivost. Stroj se također može utovariti dizalicom zahvaljujući točki za pričvršćivanje. Spremnik goriva od 30 litara omogućuje vrlo dug rad. Tu je i pretinac za pohranu pribora.
Značajke i prednosti
Robusno i dugovječnoRobustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
PouzdanostRobusna pumpa dokazane Kärcher kvalitete. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu.
Učinkovita konstrukcija plamenikaVisok stupanj učinkovitosti s niskim emisijama i dug životni vijek. Dugotrajne primjene zahvaljujući spremniku goriva od 30 l. U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
Velika mobilnost
- Veliki kotači otporni na probijanje za sigurno manevriranje na neravnim površinama.
- S kukom za kran za jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 800
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar)
|235
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Priključna snaga (kW)
|5,5
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|5,2
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Spremnik za gorivo (l)
|30
|Težina (s priborom) (kg)
|123,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|133,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1075 x 722 x 915
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Standardna vruća voda
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
Pribor
Sredstva za čišćenje
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