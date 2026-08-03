Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA

Snažan jednofazni visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 6/15 CXA u kompaktnoj klasi s načinom rada eco!efficiency i automatskim kolutom s 15 m Ultra Guard visokotlačnim crijevom.

Ergonomski i jednostavan za korištenje: jednofazni HDS 6/15 CXA s načinom rada eco!efficiency snažan je visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa stvara potreban tlak. Automatski kolut za namatanje i odmotavanje 15 metara dugog Ultra Guard visokotlačnog crijeva s Teflon® premazom, čak i pod pritiskom, osigurava visoku udobnost i kratko vrijeme postavljanja. EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj s patentiranom tehnologijom mlaznice i EASY!Lock brzim zatvaračima čine ergonomski rad. Sustav mekog prigušivanja (SDS) smanjuje vibracije. Tehnologija tople vode učinkovito razgrađuje čak i maziva i smanjuje upotrebu deterdženata koji se precizno doziraju iz spremnika od 15,5 litara. Tlak i protok vode mogu se prilagoditi ovisno o zadatku. HDS 6/15 CXA koji se lako održava dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima. Mogućnost uklanjanja kamenca, filter za vodu i sigurnosni ventil štite tehnologiju. Robusna šasija štiti od udaraca, dok veliki kotači i upravljački kotačići nude visoku sposobnost manevriranja. Postoje integrirane mogućnosti za pohranjivanje pribora.

Značajke i prednosti
Automatski kolut za namatanje crijeva
  • Glatko Ultra Guard HD crijevo otporno na ogrebotine s Teflon® premazom.
Velika ekonomičnost
  • eco!efficiency način rada – ekonomičan i ekološki prihvatljiv, čak i tijekom duljih razdoblja korištenja.
  • Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO₂ za 20%.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
  • EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj za rad bez zamora bez ikakve sile držanja.
  • Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Pogonska sigurnost
  • Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
  • Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
Pouzdanost
  • Sustav za omekšavanje vode za zaštitu izmjenjivača grijanja od oštećenja kamencem.
  • Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
  • Kvačice za pospremanje mrežnog kabela i visokotlačnog crijeva.
  • Integrirano skladište za mlaznice.
  • Integrirani držač prskalice za transport.
Jedinica za doziranje deterdženta
  • Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
  • Veliki otvor spremnika s nastavkom za ulijevanje.
Koncept mobilnosti
  • Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
  • Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
  • Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
  • Intuitivno rukovanje putem velikog prekidača s jednom tipkom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 260 - 560
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. tlak (bar) 200
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
Priključna snaga (kW) 3,4
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 3,1
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (g/h) 2,5
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 025
Spremnik za gorivo (l) 15
Težina (s priborom) (kg) 104,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 116,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1260 x 650 x 920

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Sustav mekog prigušivanja (SDS)
  • Integrirani automatski kolut za crijevo
  • Isključivanje tlaka
  • Integrirani spremnik za gorivo i deterdžent
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
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Created with AI (artificial intelligence)

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