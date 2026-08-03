Visokotlačni perač HDS 6/15 CXA
Snažan jednofazni visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 6/15 CXA u kompaktnoj klasi s načinom rada eco!efficiency i automatskim kolutom s 15 m Ultra Guard visokotlačnim crijevom.
Ergonomski i jednostavan za korištenje: jednofazni HDS 6/15 CXA s načinom rada eco!efficiency snažan je visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa stvara potreban tlak. Automatski kolut za namatanje i odmotavanje 15 metara dugog Ultra Guard visokotlačnog crijeva s Teflon® premazom, čak i pod pritiskom, osigurava visoku udobnost i kratko vrijeme postavljanja. EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj s patentiranom tehnologijom mlaznice i EASY!Lock brzim zatvaračima čine ergonomski rad. Sustav mekog prigušivanja (SDS) smanjuje vibracije. Tehnologija tople vode učinkovito razgrađuje čak i maziva i smanjuje upotrebu deterdženata koji se precizno doziraju iz spremnika od 15,5 litara. Tlak i protok vode mogu se prilagoditi ovisno o zadatku. HDS 6/15 CXA koji se lako održava dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima. Mogućnost uklanjanja kamenca, filter za vodu i sigurnosni ventil štite tehnologiju. Robusna šasija štiti od udaraca, dok veliki kotači i upravljački kotačići nude visoku sposobnost manevriranja. Postoje integrirane mogućnosti za pohranjivanje pribora.
Značajke i prednosti
Automatski kolut za namatanje crijeva
- Glatko Ultra Guard HD crijevo otporno na ogrebotine s Teflon® premazom.
Velika ekonomičnost
- eco!efficiency način rada – ekonomičan i ekološki prihvatljiv, čak i tijekom duljih razdoblja korištenja.
- Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO₂ za 20%.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
- EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj za rad bez zamora bez ikakve sile držanja.
- Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Pogonska sigurnost
- Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
- Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
Pouzdanost
- Sustav za omekšavanje vode za zaštitu izmjenjivača grijanja od oštećenja kamencem.
- Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
- Kvačice za pospremanje mrežnog kabela i visokotlačnog crijeva.
- Integrirano skladište za mlaznice.
- Integrirani držač prskalice za transport.
Jedinica za doziranje deterdženta
- Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
- Veliki otvor spremnika s nastavkom za ulijevanje.
Koncept mobilnosti
- Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
- Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
- Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
- Intuitivno rukovanje putem velikog prekidača s jednom tipkom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|260 - 560
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. tlak (bar)
|200
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Priključna snaga (kW)
|3,4
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|3,1
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (g/h)
|2,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|025
|Spremnik za gorivo (l)
|15
|Težina (s priborom) (kg)
|104,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|116,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1260 x 650 x 920
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Sustav mekog prigušivanja (SDS)
- Integrirani automatski kolut za crijevo
- Isključivanje tlaka
- Integrirani spremnik za gorivo i deterdžent
Videos
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
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