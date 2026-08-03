Kao najsnažniji Kärcherov visokotlačni čistač s vrućom vodom u srednjoj klasi, HDS 10/21-4 MXA eB s automatskim namotavanjem crijeva i integriranim Ultra Guard HP crijevom impresivan je u svakom pogledu. Namotavanje crijeva omogućuje namatanje i odmotavanje 20 metara dugog, teflonom obloženog crijeva pod kutom do 45°, a također skraćuje uobičajeno vrijeme postavljanja za nešto više od 50 posto. Osim toga, robusna aksijalna pumpa s 3 klipa i keramičkim klipom, niskobrzinski, vodom hlađeni, 4-polni elektromotor, optimizirana tehnika plamenika i ekonomični eco!efficiency način rada osiguravaju maksimalnu učinkovitost i ekonomičan rad. Korisnici također imaju koristi od inteligentne ergonomije zahvaljujući energetski štedljivom pištolju EASY!Force Advanced HP s cijevi za prskanje od 1050 milimetara i servo upravljanjem, kao i jednostavnom radu s jednim prekidačem i brojnim mogućnostima pohrane pribora. Stroj, koji je izuzetno jednostavan za održavanje, ističe se iz mase sa svoja dva spremnika za deterdžent, patentiranom tehnologijom mlaznica, provjerenom sigurnosnom tehnologijom i standardnim brzim zatvaračima EASY!Lock koji štede vrijeme. Uključeno u opseg isporuke: eco!Booster.