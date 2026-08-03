Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB

Visokotlačni čistač s toplom vodom, 4-polnim, vodom hlađenim elektromotorom i automatskim namotačem crijeva kombinira jednostavnu upotrebu s performansama. Uključujući eco!Booster.

Kao najsnažniji Kärcherov visokotlačni čistač s vrućom vodom u srednjoj klasi, HDS 10/21-4 MXA eB s automatskim namotavanjem crijeva i integriranim Ultra Guard HP crijevom impresivan je u svakom pogledu. Namotavanje crijeva omogućuje namatanje i odmotavanje 20 metara dugog, teflonom obloženog crijeva pod kutom do 45°, a također skraćuje uobičajeno vrijeme postavljanja za nešto više od 50 posto. Osim toga, robusna aksijalna pumpa s 3 klipa i keramičkim klipom, niskobrzinski, vodom hlađeni, 4-polni elektromotor, optimizirana tehnika plamenika i ekonomični eco!efficiency način rada osiguravaju maksimalnu učinkovitost i ekonomičan rad. Korisnici također imaju koristi od inteligentne ergonomije zahvaljujući energetski štedljivom pištolju EASY!Force Advanced HP s cijevi za prskanje od 1050 milimetara i servo upravljanjem, kao i jednostavnom radu s jednim prekidačem i brojnim mogućnostima pohrane pribora. Stroj, koji je izuzetno jednostavan za održavanje, ističe se iz mase sa svoja dva spremnika za deterdžent, patentiranom tehnologijom mlaznica, provjerenom sigurnosnom tehnologijom i standardnim brzim zatvaračima EASY!Lock koji štede vrijeme. Uključeno u opseg isporuke: eco!Booster.

Značajke i prednosti
Automatski kolut za namatanje crijeva
  • Glatko Ultra Guard HD crijevo otporno na ogrebotine s Teflon® premazom.
  • Automatski kolut za prikladno i sigurno skladištenje visokotlačnog crijeva od 20 metara.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Velika ekonomičnost
  • U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
  • Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
Maksimalna učinkovitost
  • Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany".
  • 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa.
  • Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Pogonska sigurnost
  • Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
  • Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
  • Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
  • Ugrađeno spremište za cijeli niz dodataka. Uključuje 2 kuke za usisno crijevo i kabel za napajanje.
  • Prostrani pretinac za spremanje, npr. za sredstva za čišćenje, rukavice ili alat.
Jedinica za doziranje deterdženta
  • Jednostavno prebacivanje između spremnika sredstva za čišćenje 1 i 2.
  • Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
  • Precizan dozirni ventil osigurava nisku potrošnju.
Koncept mobilnosti
  • Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
  • Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
  • Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
  • Jedan prekidač za sve funkcije uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Maks. tlak (bar) 250
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 80 - maks. 155
Priključna snaga (kW) 8
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 7,3
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h) 5,8
Priključni kabel (m) 5
Spremnik za gorivo (l) 25
Težina (s priborom) (kg) 169,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 181,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1330 x 750 x 1210

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Funkcija deterdženta: Spremnik 20 + 10 l
  • Integrirani automatski kolut za crijevo
  • ANTI!Twist
  • Spremnici za deterdžent, zaštitu od kamenca i gorivo koji se mogu puniti izvana
  • Kontrolna traka sa svjetlom zaslona
  • Isključivanje tlaka
  • Utikač s promjenom pola (3~)
  • 2 spremnika za deterdžent
  • Zaštita od rada na suho
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 MXA eB
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