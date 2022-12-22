Kako očistiti ribogojilište?
Važno je znati kako očistiti ribogojilište za što bolje zdravlje riba i drugih morskih životinja. Uz komercijalni ribolov, uzgoj ribe i rakova dobiva na važnosti. Higijenska pravila trebaju se strogo poštivati. Pravilno održavanje ribogojilišta osigurava bolji rast riba, a čista okruženja smanjuju rizik od bolesti. Također je nužno temeljito pranje spremnika i čišćenje opreme u ribogojilištima.
Hrana koja dolazi iz ribogojilišta
Riba, škampi, jastozi i drugi morski plodovi omiljena su hrana širom svijeta. Prema podacima FAO-a, konzumacija ribe dostigla je rekordnih 20,5 kilograma po stanovniku u 2020. godini. Osim tradicionalnih metoda ribolova, ribogojilišta se otvaraju kako bi se povećala opskrba ribom. Čišćenje i dezinfekcija ribogojilišta ključni su koraci tijekom uzgoja. Ovi postupci trebaju biti provedeni u svim dijelovima objekta, od rasploda do prijevoza.