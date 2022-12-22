Kako očistiti ribogojilište?

Hrana koja dolazi iz ribogojilišta

Riba, škampi, jastozi i drugi morski plodovi omiljena su hrana širom svijeta. Prema podacima FAO-a, konzumacija ribe dostigla je rekordnih 20,5 kilograma po stanovniku u 2020. godini. Osim tradicionalnih metoda ribolova, ribogojilišta se otvaraju kako bi se povećala opskrba ribom. Čišćenje i dezinfekcija ribogojilišta ključni su koraci tijekom uzgoja. Ovi postupci trebaju biti provedeni u svim dijelovima objekta, od rasploda do prijevoza.