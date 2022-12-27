Čišćenje kod prijevoza ribe
Premještanje riba i rakova iz mrijestilišta u spremnik za uzgoj uvijek uključuje rizik. Taj rizik uključuje unos klica ili infekcija u novo stanište. Kako bi se smanjio rizik, potrebno je temeljito čišćenje kod prijevoza ribe Ovi postupci ključni su prilikom transporta riba i rakova.
Sveobuhvatna higijena u prijevozu ribe
S vremenom postoji potreba za prijevozom morskih životinja. To uključuje prijevoz ribe iz jednog spremnika u drugi. Također, to može biti prijevoz ribe iz mrijestilišta u hranidbene spremnike. Prijevoz može ići i do mrežnih ograđenih prostora u otvorenim vodama, ili za daljnju obradu.
U svim ovim slučajevima, čišćenje i dezinfekcija imaju ključnu ulogu. Također, važno je pridržavati se zahtjeva za dobrobit životinja, kvalitetu vode i trajanje prijevoza. To se odnosi na spremnike i transportne kontejnere. Preporučuje se očistiti cijeli spremnik, izvana i iznutra, čime se uklanjaju ostaci od prethodnih transporta. Tako se minimalizira mogućnost stvaranja klica i infekcija i samo zdrave životinje dolaze na odredište.
Prijevoz ribe: Čišćenje spremnika
Riba i škampi obično se prevoze u spremnicima, dok se prijenos rakova i jastoga obično obavlja pomoću sanduka i košara. Međutim, u oba slučaja transport treba biti učinkovit i ne smije nanositi štetu životinjama, a za to je potrebna temeljita higijena. Proces počinje načinom na koji se životinje utovaruju u transportne kontejnere. Dobar prijedlog je postaviti uređaj za pranje i dezinfekciju ruku vozača tijekom prijevoza. Također, odjeća koju nose treba biti rezervirana samo za utovar i istovar životinja.
Opcija 1: Korištenje vruće vode pod visokim pritiskom
Kako biste temeljito uklonili prljavštinu i ostatke iz spremnika, košara i sanduka, preporučuje se visokotlačni perač s vrućom vodom. Ovaj uređaj može zagrijati vodu do 155 °C, što značajno smanjuje naslage. Osim toga, visoka temperatura pomaže u uklanjanju klica i biofilma, sloja sluzi koji stvaraju mikroorganizmi. Obično nije potrebno koristiti sredstva za čišćenje.
Prednosti visokotlačnog perača toplom vodom
Uz dodatak tople vode, visokotlačni perači čiste još učinkovitije pri konstantnom tlaku. To omogućava bolje rezultate i brže čišćenje te sušenje. Korištenjem visokotlačnih perača s vrućom vodom postiže se smanjenje klica. S postavkom pare mogu se nježno čistiti čak i osjetljive površine do 155 °C. Ovi perači smanjuju zahtjeve posla, vrijeme i količinu sredstava za čišćenje. Čišćenje visokotlačnim peračima s toplom vodom nudi mnoge prednosti za optimizaciju čišćenja u transportu ribe.
Opcija 2: Korištenje hladne vode, kante i mlaznice za pjenu
Ako se koristi hladna voda pod visokim pritiskom, preporučuje se korištenje alkalnog sredstva za čišćenje. To pomaže u pravilnom otapanju ulja, masti i proteina. Na taj način neće ostati ostaci koji bi mogli ugroziti dobrobit životinja. Ako se koriste sredstva za čišćenje, mlaznica za pjenu omogućava ravnomjerno nanošenje. Posebno oblikovana mlaznica stvara finu, postojanu pjenu koja pokazuje tretirana područja. Pjena također ostaje na površini duže, čineći čišćenje učinkovitijim. Nakon toga isperite čistom vodom. Čišćenje kod prijevoza ribe uključuje i dezinfekciju transportnih sredstava. Da bi dezinfekcija bila učinkovita, posude moraju biti suhe, a dezinfekcija ovisi o nacionalnim zakonima.
Savjet:
Ovisno o lokalnim zakonima, čišćenje spremnika za ribu u praonici omogućuje pravilno odlaganje prljave vode.
Čišćenje kod prijevoza ribe
Osim čišćenja spremnika za prijevoz životinja, važno je redovito čistiti transportna vozila iznutra i izvana. To uključuje vozila s otvorenim sandukom, kao i cisterne i kontejnere.
U većim objektima gdje se čisti mnogo vozila, može biti korisno koristiti sustav za čišćenje komercijalnih vozila. Alternativno, može se ugraditi stacionarni visokotlačni perač na stanici za pranje. Ovaj uređaj može raditi s hladnom ili toplom vodom i može ga koristiti više osoba istovremeno.
Zahvaljujući konfiguraciji i dodacima, uređaj se može lako prilagoditi korisnicima. Upotreba vruće vode smanjuje broj klica. Ako je potrebno, dezinficijens se može primijeniti s visokotlačnim peračem u niskotlačnom načinu rada za dezinfekciju vozila za prijevoz ribe.
Čišćenje gospodarskih vozila
Čista gospodarska vozila doprinose pozitivnom dojmu o voznom parku. Kako bi se uštedjelo na troškovima rada i vremenu, zahtjevi za kvalitetom i brzinom pranja moraju biti visoki.
Veličina i priroda vozila zahtijevaju posebnu tehnologiju pranja. Doziranje kemijskih sredstava mora biti točno za ekonomično čišćenje vozila.
Savjet: Uklanjanje zaostale vode iz transportnim spremnicima
Nakon svakog transporta i pražnjenja spremnika, na podu ili u kutovima može ostati voda. Za njezino uklanjanje najbolje je koristiti snažan mokro/suhi usisavač. Ovaj usisavač učinkovito uklanja veće količine vode i ostataka. Može se koristiti i za čišćenje zaostale vode u transportnom vozilu.