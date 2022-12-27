Sveobuhvatna higijena u prijevozu ribe

S vremenom postoji potreba za prijevozom morskih životinja. To uključuje prijevoz ribe iz jednog spremnika u drugi. Također, to može biti prijevoz ribe iz mrijestilišta u hranidbene spremnike. Prijevoz može ići i do mrežnih ograđenih prostora u otvorenim vodama, ili za daljnju obradu.

U svim ovim slučajevima, čišćenje i dezinfekcija imaju ključnu ulogu. Također, važno je pridržavati se zahtjeva za dobrobit životinja, kvalitetu vode i trajanje prijevoza. To se odnosi na spremnike i transportne kontejnere. Preporučuje se očistiti cijeli spremnik, izvana i iznutra, čime se uklanjaju ostaci od prethodnih transporta. Tako se minimalizira mogućnost stvaranja klica i infekcija i samo zdrave životinje dolaze na odredište.