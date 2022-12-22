Prevencija bolesti životinja higijenskim čišćenjem

Beskompromisna higijena igra ključnu ulogu u biološkoj sigurnosti na farmama. To je preduvjet za zaštitu stoke od bolesti koje je potrebno prijaviti, poput afričke svinjske kuge ili influence ptica. Korištenje profesionalne opreme i sustavnih postupaka čišćenja pomaže održavanju visokih standarda čistoće. To smanjuje mogućnost izbijanja zaraze na farmama.

Muškarac čisti staju visokotlačnim čistačem

Smrtonosne epizootije

Bolesti životinja često se prenose putem zaraženih divljih životinja ili hrane i prijevoza. Takve bolesti mogu imati ozbiljne gospodarske i zdravstvene posljedice za ljude i životinje. Izbijanje bolesti može ugroziti čitavo stado, a u nekim slučajevima i ljude. Prikladnim postupcima čišćenja uzgajivači mogu zaštititi stoku i spriječiti širenje bolesti na farmama.

Teške virusne zaraze, poput afričke svinjske kuge, smrtonosne su za domaće i divlje svinje. Influenca ptica također je vrlo zarazna i uglavnom smrtonosna. Kada dođe do izbijanja zaraze, životinje se moraju usmrtiti, što uzrokuje gospodarske gubitke. Zbog visokih mutacija i nedostatka praktičnih cjepiva, opasnost od širenja influence ptica na ljude je stalna. Slinavka i šap (SIŠ) uzrokuju velike gospodarske štete jer pogađaju goveda, svinje, ovce i koze. Ove bolesti moraju se prijaviti nadležnim tijelima, a učinkovita prevencija bolesti životinja ključna je za zaštitu stoke.

Muškarac u zaštitnom odjelu čisti staju visokotlačim čistačem

Prevencija bolesti životinja i biološka sigurnost

Kada dođe do izbijanja epizootske bolesti, posljedice mogu biti izuzetno ozbiljne. Zbog toga je najvažniji fokus na prevenciji. Ključna komponenta prevencije je biološka sigurnost, koja obuhvaća mnoge aktivnosti. To uključuje planiranje radnih prostora, ponašanje zaposlenika i detaljno čišćenje svih prostora i opreme.

Da biste učinkovito spriječili izbijanje bolesti, prvo provjerite gospodarstvo. Važno je utvrditi tko sve ima pristup radnim prostorima, stajama i nastambama. Također, trebate pratiti gdje prolaze vozila, gdje se zaustavljaju i na kojim mjestima se uvode ili izvode životinje. Provjerite gdje se skladišti hrana za životinje, kao i druga potrebna oprema. Također, morate osigurati visoku razinu higijene na cijelom gospodarstvu. Provjerite postoje li pisani planovi, upute i nadzornici koji redovito provode inspekcije. Osim toga, važno je osigurati da su ograde, vrata i prolazi u dobrom stanju. Uvođenje kamera i zaštitarskog osoblja može dodatno pomoći u osiguravanju sigurnosti.

Nadalje, potrebno je provesti provjeru higijenskih mjera na gospodarstvu. Ta provjera treba utvrditi jesu li postojeće mjere usklađene s visokim standardima biološke sigurnosti. Važno je da se pravilno provode postupci čišćenja i dezinfekcije staja, nastambi i svih dijelova opreme koji dolaze u kontakt s životinjama. Čišćenje treba biti podijeljeno u zone, na primjer, na "čistu" i "nečistu" zonu. Dezinfekcija u stajama također je od ključne važnosti kako bi se smanjio broj patogena koji mogu uzrokovati bolesti.

Prevencija afričke svinjske kuge i drugih zaraznih bolesti zahtijeva stroge higijenske mjere. Ova bolest ozbiljno ugrožava gospodarstvo. Važno je da svi postupci čišćenja i dezinfekcije budu temeljiti i redovito provedeni kako bi se spriječilo širenje bolesti na farmama.

Zadnji korak u procesu je dokumentacija svih provedenih mjera. Ova dokumentacija daje pregled svih aktivnosti i omogućuje njihovu sljedivost. Osigurava transparentnost i lakše praćenje provedbe higijenskih mjera. Također, dokumentacija čini čišćenje učinkovitijim i olakšava održavanje visoke razine biološke sigurnosti na gospodarstvu.

Postupci čišćenja za prevenciju bolesti životinja

Kärcher: Prevencija influence ptica
Kärcher: Prevencija afričke svinjske kuge
Kärcher: Prevencija slinavke i šapa

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Za učinkovitu prevenciju izbijanja influence ptica na gospodarstvima potrebno je sustavno čišćenje, kao i profesionalni postupci čišćenja i učinkovita oprema, a to je i u poslovnom interesu gospodarstva.

Prevencija slinavke i šapa i održavanje visoke biološke sigurnosti zahtijeva profesionalno čišćenje i dezinfekciju staja odnosno nastambi te sve opreme i strojeva koji dolaze u dodir sa životinjama.

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