Afrička svinjska kuga: Čišćenje kao prevencija

1. korak: Provjera prostora i opreme na gospodarstvu ili farmi

U načelu je neophodno strogo se pridržavati važećih zahtjeva biološke sigurnosti:

Higijena hrane za životinje

Higijena hrane

Sigurnost hrane

Propisi o zdravlju životinja



U suradnji s veterinarom, blokirajte sve poznate puteve prijenosa ASK-a. To uključuje kontakt s ljudima, hranom i kontaminiranim otpadom, kao i s klaoničkim otpadom, gnojivom, opremom i vozilima. Odjeća također može biti put prijenosa zaraze.

Pregledom organizacije gospodarstva mogu se promijeniti pristupi boksovima za svinje. Također, može se prilagoditi planiranje ulaza i izlaza. Također, treba prilagoditi zaštitne ograde kako bi se spriječio doticaj s divljim svinjama i poboljšati skladištenje hrane za životinje.