Afrička svinjska kuga: Čišćenje kao prevencija

Afrička svinjska kuga (ASK) prisutna je u svijetu. Slučajevi su zabilježeni u Europi, Africi i Kini. Virus se prenosi zaraženim divljim svinjama, lovnim turizmom, prijevozom tereta i životinja. Poljoprivrednici mogu spriječiti širenje virusa održavanjem higijene na gospodarstvima.

Svinje

Što je afrička svinjska kuga (ASK)?

Afrička svinjska kuga (ASK) teška je virusna bolest koja pogađa svinje. Zaraženi virus je smrtonosan za domaće i divlje svinje. Simptomi su uznemirujući, a širenje zaraze predstavlja veliki problem. Virus najčešće ulazi u stado putem zaraženih divljih svinja, lovnog turizma ili prijevoza. Divlje svinje i nemarno odlaganje kontaminiranog otpada odgovorni su za širenje. Afrička svinjska kuga ne prijeti konjima ni psima.

Beskompromisna higijena štiti od afričke svinjske kuge

Beskompromisna higijena na farmama ključna je za zaštitu stoke od virusa. Održavanje visoke biološke sigurnosti neophodno je. Pravilno čišćenje i odgovarajuća oprema sprječavaju izbijanje afričke svinjske kuge. Osim organizacijskih mjera, kao što je pregled gospodarstva, visokotlačno čišćenje smanjuje rizik od širenja patogena.

Uzgoj svinja

Za sprječavanje zaraze poduzmite sljedeće preventivne mjere:

Zahtjevi i propisi

1. korak: Provjera prostora i opreme na gospodarstvu ili farmi

U načelu je neophodno strogo se pridržavati važećih zahtjeva biološke sigurnosti:

  • Higijena hrane za životinje
  • Higijena hrane
  • Sigurnost hrane
  • Propisi o zdravlju životinja


U suradnji s veterinarom, blokirajte sve poznate puteve prijenosa ASK-a. To uključuje kontakt s ljudima, hranom i kontaminiranim otpadom, kao i s klaoničkim otpadom, gnojivom, opremom i vozilima. Odjeća također može biti put prijenosa zaraze.

Pregledom organizacije gospodarstva mogu se promijeniti pristupi boksovima za svinje. Također, može se prilagoditi planiranje ulaza i izlaza. Također, treba prilagoditi zaštitne ograde kako bi se spriječio doticaj s divljim svinjama i poboljšati skladištenje hrane za životinje.

Povećalo

2. korak: Provjera postojećih mjera higijene i čišćenja

Potrebno je provjeriti stanje higijene na farmi. Ako je potrebno, provodi se dodatno čišćenje u boksovima i povezanim prostorijama. Radi bolje organizacije, prostorije se mogu podijeliti u posebne zone, poput crne i bijele.

Podjelom prostorija u zone pod nadzorom lakše je održavati strogu higijenu. Na primjer, može se uspostaviti redovito tuširanje i presvlačenje za zaposlenike i posjetitelje. Također, potrebno je dosljedno i temeljito čistiti određene prostore, kao što su bijele zone prije crnih. Usisavači za suho i mokro usisavanje te parni čistači znatno povećavaju učinkovitost čišćenja zidova, podova i mokrih površina, kao i obuće i ormara.

Popis za provjeru

3. korak: Dokumentacija svih mjera zaštite koje se provode

Čuvanje i ažuriranje dokumentacije o higijenskim mjerama osigurava transparentnost i sljedivost. Dokumentacija daje jasan pregled svih aktivnosti, što olakšava poslove na gospodarstvu. Uz visoke standarde biološke sigurnosti, osigurava se najbolja moguća zaštita svinja.

Pregled zaštitnih mjera protiv afričke svinjske kuge

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Puštanje stoke iz prikolice na pašu

Čišćenje vozila za prijevoz stoke i životinja

Sve prikolice za prijevoz stoke, male ili velike, moraju se jednako čistiti i dezinficirati. To vrijedi i za one za pet svinja i za dvadeset. Dobrom higijenom prilikom prijevoza krava, svinja i peradi sprječavamo prijenos patogena između životinja i na ljude.

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Zaštita od afričke svinjske kuge uz visokotlačne čistače s vrućom vodom

Upotrebom visokotlačnog čistača s vrućom vodom postižu se 40% bolji rezultati, a površine se brže suše. Ušteđeno vrijeme možete iskoristiti za popravke, poput zapunjavanja pukotina i rupa, što je često mjesto za nakupljanje bakterija i virusa. To također sprječava pristup glodavcima i drugim prijenosnicima patogena. Redoviti pregled površina izvan boksova također smanjuje rizik od zaraze.

Čišćenje boksova visokotlačnim čistačem s vrućom vodom
Ikona komercijalnog stroja za čišenje

Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom

Visokotlačni čistači s vrućom vodom čiste bolje uz stalni pritisak. Osim boljih rezultata, omogućuju brže čišćenje i sušenje površina te smanjenje broja bakterija. Postavke za paru omogućuju nježno čišćenje osjetljivih površina do 155 °C.

Korištenjem ovih čistača smanjuje se zahtjevnost rada, vrijeme čišćenja i količina potrebnih sredstava. Visokotlačni čistači s vrućom vodom nude mnoge prednosti za optimizaciju čišćenja.

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Zahtjevi za upotrebu prijenosnih visokotlačnih čistača u suzbijanju afričke svinjske kuge

Prednost stacionarnih visokotlačnih čistača je njihova nepokretnost, što sprječava širenje patogena. Prijenosne čistače treba držati na otvorenom, izvan boksova, kako bi se spriječio kontakt s patogenima. Za svaku jedinicu s boksovima treba biti dostupno crijevo i visokotlačni pištolj s nastavkom. Ako je crijevo duže od 60 metara, provjerite i prilagodite promjer crijeva kako biste održali potreban pritisak vode.

Čišćenje objekta za uzgoj svinja visokotlačnim čistaćem

Više o virusu reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja (PRRS)

Virus PRRS (virus reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja) utječe na razmnožavanje i respiratorni sustav svinja. Postoje europski i sjevernoamerički tipovi virusa, a zbog mutacija postoji velik broj varijanti. Što je lošiji opći zdravstveni status svinje, veća je osjetljivost na PRRS. Također, važno je uzeti u obzir uvjete života životinja, njihovu prehranu i čimbenike stresa. U borbi protiv virusa, sprječavanje širenja unutar gospodarstva i između različitih farmi igra ključnu ulogu.

Uz redovno cijepljenje životinja, širenje virusa može se ograničiti dobrim upravljanjem i preventivnim mjerama čišćenja:

  • Oprema i alati za rad: Potrebne su higijenske mjere za opremu i alate za čišćenje i rad. Za svaku jedinicu s boksovima treba koristiti posebne alate i opremu.
  • Zaposlenici: Da se spriječi prijenos virusa, preporučuje se uvesti higijenske odvode s tuševima.
  • Vozila: Na gospodarstvu trebaju biti dostupna čista i dezinficirana vozila za prijevoz životinja.
  • Nastambe za životinje: Prije uvođenja novih životinja, nastambu treba temeljito očistiti i dezinficirati. Očišćene površine treba natopiti i dezinficirati odobrenim sredstvima. Boks treba ostaviti da se sasvim osuši prije uvođenja životinja.U mjere čišćenja potrebno je uključiti opremu za hranjenje životinja, hranilice, kolica, prilaze, kao i prostore za dovod životinja.
Čišćenje objekata za uzgoj i smještaj svinja

Čišćenje i dezinfekcija objekata za uzgoj i smještaj svinja

Čišćenje i dezinfekcija objekata za uzgoj i smještaj svinja veliki je posao, ali vrijedi se potruditi. Osiguravanje čistih podova, zidova, stropova, sustava za hranjenje i pregrada ključno je za zdravlje svinja. Uz odgovarajuću opremu i sredstva za čišćenje te učinkovit pristup, troškovi rada mogu ostati razumni.

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