Čišćenje i dezinfekcija objekata za uzgoj i smještaj svinja

Redovita dezinfekcija svinjca ključna je za održavanje higijenskih uvjeta i sprječavanje širenja bolesti među životinjama. Učestalost dezinfekcije ovisi o vrsti objekta. Na primjer, obori za prasenje zahtijevaju dezinfekciju svinjca svaka 32 dana. Obori za tovljenje i uzgoj optimalno se tretiraju svaka 90 do 100 dana.

Prije svake dezinfekcije svinjca, važno je temeljito očistiti prostor i osigurati da su sve površine potpuno suhe. Vlažne površine mogu značajno smanjiti učinkovitost sredstva za dezinfekciju svinjca, čime se ugrožava cijeli proces.

Preporučeni ciklusi čišćenja i dezinfekcije



Da bi dezinfekcija svinjca bila učinkovita, preporučuje se sljedeći raspored:

Čekalište: svakih 115 dana

Obori za prasenje: svakih 32 dana

Obori za uzgoj: svakih 50 dana

Obori za tovljenje: svakih 90 do 100 dana



Čišćenje i priprema za dezinfekciju svinjca trebaju započeti odmah nakon što se sve životinje izvedu iz prostora. Odgoda čišćenja otežava uklanjanje prljavštine, budući da se svježa i još vlažna prljavština lakše čisti. Kvalitetno sredstvo za dezinfekciju svinjca uklanja i najsitnije ostatke bakterija. Tako se osigurava zdravlje vaših životinja.