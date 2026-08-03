Dezinfekcijsko sredstvo, tekućina RM 735, 5l

Učink. neutr. sred. za dezinf. Djel. baktericid., fungicid. i uvjetno virucid. (npr. hepatitis B). Na VAH/DGHM i DVG list. Bioc. sig. korist. Prije upor. uvijek čitati ozn. i inf. o proizv.

Idealno za upotrebu u javnim institucijama, u hotelskoj i gastronomskoj i zdravstvenoj industriji i na mnogim drugim lokacijama, naš tekući dezinficijens RM 735 - testiran u skladu s EN 14476 - impresivan je zahvaljujući svojoj visokoj učinkovitosti u borbi protiv posebno širokog spektra patogena, uključujući novi koronavirus, SARS-CoV-2. Unatoč značajnim baktericidnim, kvasicidnim i ograničenim virucidnim svojstvima, posebno je nježan za materijale, a može se koristiti i na akrilnom staklu (pleksiglas®), linoleumu, PVC-u i eloksiranom aluminiju. Može se koristiti kao uobičajeni sprej za brisanje površina, kao i za nanošenje na veće površine pomoću raspršivača sredstva za čišćenje, strojeva za ribanje i usisavanje, visokotlačnog čistača ili PS 4/7 Bp Mister. Dezinficijens RM 735 je pH neutralan, ne sadrži aldehide, fenole, alkohol ili klor i ne ostavlja trajni miris.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 8
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,1
Dezinfekcijsko sredstvo, tekućina RM 735, 5l
Dezinfekcijsko sredstvo, tekućina RM 735, 5l
Dezinfekcijsko sredstvo, tekućina RM 735, 5l
Dezinfekcijsko sredstvo, tekućina RM 735, 5l
Dezinfekcijsko sredstvo, tekućina RM 735, 5l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Mliječna kuhinja
  • Dezinfekcija površina
  • Prostorije za boravak i liječenje
  • Fitnes i wellness područja
  • Sanitarije
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH