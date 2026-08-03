Idealno za upotrebu u javnim institucijama, u hotelskoj i gastronomskoj i zdravstvenoj industriji i na mnogim drugim lokacijama, naš tekući dezinficijens RM 735 - testiran u skladu s EN 14476 - impresivan je zahvaljujući svojoj visokoj učinkovitosti u borbi protiv posebno širokog spektra patogena, uključujući novi koronavirus, SARS-CoV-2. Unatoč značajnim baktericidnim, kvasicidnim i ograničenim virucidnim svojstvima, posebno je nježan za materijale, a može se koristiti i na akrilnom staklu (pleksiglas®), linoleumu, PVC-u i eloksiranom aluminiju. Može se koristiti kao uobičajeni sprej za brisanje površina, kao i za nanošenje na veće površine pomoću raspršivača sredstva za čišćenje, strojeva za ribanje i usisavanje, visokotlačnog čistača ili PS 4/7 Bp Mister. Dezinficijens RM 735 je pH neutralan, ne sadrži aldehide, fenole, alkohol ili klor i ne ostavlja trajni miris.