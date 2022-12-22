Prevencija slinavke i šapa higijenskim mjerama

Čišćenje kao prevencija slinavke i šapa

Slinavka i šap su vrlo zarazne bolesti koje uzrokuju ozbiljne gubitke. Prevencija slinavke i šapa zahtijeva visoku razinu čistoće u stajama i na farmama. Profesionalna oprema za čišćenje pomaže uzgajivačima da održe te standarde, smanjujući rizik od širenja bolesti. Higijena u štalama, na farmi i tijekom transporta životinja igra ključnu ulogu u prevenciji i suzbijanju epidemija.

Slinavka i šap ne utječu na ljude, ali osoblje u štalama i tijekom transporta može širiti virus. Zbog toga moraju strogo poštovati higijenska pravila.