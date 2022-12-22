Prevencija slinavke i šapa higijenskim mjerama

Slinavka i šap vrlo su zarazne bolesti s ozbiljnim ekonomskim posljedicama. Prevencija slinavke i šapa postiže se čistoćom i higijenom u staji i na farmi. Profesionalna oprema za čišćenje pomaže uzgajivačima održavati visoke standarde čistoće, čime se smanjuje rizik od izbijanja bolesti.

Čišćenje za sprječavanje bolesti slinavke i šapa

Čišćenje kao prevencija slinavke i šapa

Slinavka i šap su vrlo zarazne bolesti koje uzrokuju ozbiljne gubitke. Prevencija slinavke i šapa zahtijeva visoku razinu čistoće u stajama i na farmama. Profesionalna oprema za čišćenje pomaže uzgajivačima da održe te standarde, smanjujući rizik od širenja bolesti. Higijena u štalama, na farmi i tijekom transporta životinja igra ključnu ulogu u prevenciji i suzbijanju epidemija.

Slinavka i šap ne utječu na ljude, ali osoblje u štalama i tijekom transporta može širiti virus. Zbog toga moraju strogo poštovati higijenska pravila.

Čišćenje štala kao prevencija slinavke i šapa

Putevi infekcije kod slinavke i šapa

Infekcija slinavkom i šapom može se prenijeti izravno ili neizravno. U razdoblju inkubacije zaražene životinje su izrazito zarazne.

  • Izravna infekcija je sa životinje na životinju, na primjer u staji, tijekom transporta ili na stočnim tržnicama.
  • Neizravno, virus se prenosi transportnim sredstvima, ljudskim prijenosnicima, glodavcima, mlijekom i sjemenom.

Goveda se zaraze uglavnom dišnim putem, dok se svinje zaraze oralno, konzumirajući hranu ili vodu. Virus je stabilan u okolišu i može putovati zrakom na veće udaljenosti.

Prepoznajte simptome slinavke i šapa

Različite vrste životinja različito reagiraju na infekciju slinavkom i šapom.

Kod goveda, benigni oblik bolesti uzrokuje smrt 2 do 5 posto životinja, dok maligni oblik ima morbiditet i do 80 posto. Slinavka i šap izazivaju ozbiljne posljedice, uključujući upale, promjene na kandžama, slabost mišića, pogoršanje općeg stanja i značajan pad produktivnosti.

Kod svinja, bolest je blaža, ali može uzrokovati nagla uginuća kod sisajuće prasadi. Kod ovaca i koza, znakovi bolesti su suptilniji i često teško uočljivi.

Svinje

Područja pojavljivanja slinavke i šapa

Slinavka i šap prilično su rašireni u svijetu, dok je Novi Zeland jedina zemlja bez prijavljenih slučajeva. U nekim zemljama bolest se nije pojavljivala desetljećima.

Najviše slučajeva javlja se u Africi, Aziji i dijelovima Južne Amerike, dok je u Europi rjeđe. Unatoč strogom nadzoru, virus se povremeno ponovno unosi. On predstavlja stalnu prijetnju stoci zbog visoke zaraznosti.

Posljednja velika epidemija u Ujedinjenom Kraljevstvu 2001. proširila se na Europu, uzrokujući smrt četiri milijuna životinja. Izbijanje 2007. uspješno je zaustavljeno prije nego što se proširilo.

Kontrola i prevencija slinavke i šapa

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Pravni propisi

U EU se mora prijaviti i sama sumnja na slinavku i šap. U slučaju sumnje, farma se zatvara. Ako se bolest potvrdi, sve životinje na farmi i susjedna stoka unutar jednog kilometra moraju se uništiti.

U radijusu od tri kilometra uvodi se zabrana transporta životinja na 15 dana. Nakon toga, životinje mogu biti prevezene na klanje uz posebno dopuštenje. Mlijeko se posebno prerađuje, a motrenje obuhvaća područje do 10 kilometara.

Prevencija bolesti u stočarstvu također uključuje kontrolu prometa životinja, posebno na granicama. Primjerice, tijekom velikih epidemija, dezinficiraju se gume vozila na graničnim prijelazima.

Ako unutar 30 dana nema novih slučajeva, sve zaražene farme i vozila prolaze čišćenje i dezinfekciju. Pregledavaju se i štetnici poput štakora i miševa. Tek tada izbijanje može biti proglašeno završenim, a ograničenja transporta ukinuta.

Čistoća i higijenske mjere protiv virusa FMD

Različiti putevi infekcije pokazuju da prevencija slinavke i šapa zahtijeva mnoge mjere. Čistoća i higijena imaju ključnu ulogu.

Za visoku biosigurnost, potrebno je profesionalno čišćenje i dezinfekcija staja i opreme koja dolazi u kontakt s životinjama. Prije dezinfekcije uvijek mora biti izvršeno temeljito čišćenje jer dezinficijensi djeluju učinkovito samo na čistim površinama.

Čišćenje i dezinfekcija objekata za životinje visokotlačnim čistačem i deterdžentom

Visokotlačni čistač, posebno onaj s vrućom vodom, idealan je za temeljito čišćenje životinjskih objekata. Ako nije dostupan, može poslužiti i čistač s hladnom vodom, ali rezultati neće biti jednako učinkoviti. Čistač bi trebao imati mlaznicu za pjenu za nanošenje dezinficijensa i sredstva za čišćenje.

Uz visokotlačni čistač, ključna oprema uključuje čistač za površine i ručni stroj za metenje. Za čišćenje svlačionica preporučuju se usisavači za suho i mokro usisavanje, a na velikim farmama i strojevi za ribanje.

Odgovarajući postupci ovise o vrstama životinja u objektu.

Krave u štali

Sveobuhvatne higijenske mjere na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima

Higijena je ključna za biološku sigurnost na stočarskim i mljekarskim farmama. Pravilno čišćenje prostora za teljenje i držanje osjetljive teladi, izmuzišta i opreme za hranjenje može značajno poboljšati zdravlje stoke. Tehnike čišćenja prilagođene uvjetima farmi znatno pomažu u prevenciji bolesti i održavanju visokih higijenskih standarda. 

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Čišćenje i dezinfekcija objekata za uzgoj i smještaj svinja

Čišćenje i dezinfekcija objekata za uzgoj i smještaj svinja

Čišćenje i dezinfekcija objekata za svinje zahtijevaju puno truda, ali su neophodni. Treba osigurati čiste podove, zidove, stropove, sustave za hranjenje i pregrade. Upotrebom odgovarajuće opreme i sredstava, troškovi čišćenja mogu ostati razumni. Nakon temeljitog čišćenja, može se smjestiti novo stado svinja.

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Higijenske mjere u stočarstvu

Kako biste smanjili mogućnost pojave slinavke i šapa na svom gospodarstvu, poduzmite određene preventivne mjere. Održavajte visoku razinu higijene u stajama, na farmama i u transportu. Redovito čistite i dezinficirajte objekte, opremu i vozila. Ograničite kontakt s vanjskim životinjama i osobama. Koristite profesionalnu opremu za čišćenje, poput visokotlačnih čistača ili stroja za metenje te educirajte osoblje.

Kupovina

  • Životinje kupujte isključivo iz nekoliko poznatih i pouzdanih stada ili na stočnim sajmovima.
  • Provjerite postoje li na mjestu prodaje bazeni ili prostirke za dezinfekciju (kolne dezbarijere) kotača vozila koja dolaze i odlaze.

Prijevoz

  • Prevozite životinje što je rjeđe moguće.
  • Ako je moguće, služite se vlastitom opremom za prijevoz životinja kako biste imali bolju kontrolu nad preventivnim mjerama za zaštitu od slinavke i šapa.
  • Nakon svake vožnje očistite i dezinficirajte vozilo i opremu za prijevoz životinja.
Čišćenje podova i vanjskih površina s pomoću stroja za metenje
Puštanje stoke na pašu iz prikolice

Čišćenje vozila za prijevoz stoke i životinja

Bilo da se radi o manjoj ili većoj prikolici, čišćenje i dezinfekcija vozila su ključni. Održavanje higijene prilikom prijevoza krava, svinja i peradi sprječava prijenos patogena poput virusa slinavke i šapa.

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Glodavci

  • Sustavno suzbijajte miševe i štakore unutar objekata za životinje, ali i izvan njih.
  • Prvi korak u suzbijanju štetočina i glodavaca temeljito je čišćenje objekata za životinje i dvorišta. Jedino redovitim čišćenjem objekata za životinje i redovitim metenjem dvorišta možemo uočiti i ukloniti izmet glodavaca. Pored toga, u tako očišćenim i pometenim prostorima glodavci će puno teže dolaziti do hrane. Dvorište se može najučinkovitije očistiti s pomoću stroja za metenje sa sjedalom.

Radna odjeća zaposlenika

  • Nemojte dopuštati da u objekte za životinje ulazi vanjsko osoblje.
  • Nemojte u radnoj odjeći u kojoj radite na svom gospodarstvu odlaziti na druga gospodarstva i pobrinite se da to ne čine ni vaši zaposlenici.
  • Osigurajte zaposlenicima dezinficirane radne čizme i čistu radnu odjeću opranu na najmanje 60 °C ili jednokratnu radnu odjeću.
  • Svlačionice na ulazu u objekte za životinje moraju se održavati čistima i redovito dezinficirati. Čistač za površine i usisavač za suho i mokro usisavanje dobar su izbor, a kod većih prostorija od velike je pomoći i stroj za ribanje i sušenje.
  • Postavite pješačke i kolne dezbarijere na ulaze i izlaze iz objekata i na sve ceste i putove koji vode do objekta. Redovito mijenjajte dezinfekcijsko sredstvo u skladu s uputama proizvođača.

Strojevi

  • Prije primopredaje strojeva očistite ih visokotlačnim čistačem s vrućom vodom ili visokotlačnim čistačem s hladnom vodom i deterdžentom i zatim dezinficirajte.
Čišćenje poljoprivrednih strojeva i opreme

Čišćenje poljoprivrednih strojeva i opreme

Poljoprivredni strojevi i oprema velika su ulaganja za svako poduzeće. Redovito čišćenje važno je za očuvanje funkcionalnosti i vrijednosti traktora, motornih drljača i sličnih strojeva. Time izbjegavate dodatne troškove popravaka, a oprema je uvijek spremna za upotrebu kad vam zatreba.

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Druge mjere na gospodarstvu:

  • Ne hranite životinje otpadom od hrane.
  • Držite perad u ograđenom prostoru, nemojte puštati pse i mačke u dvorište.
  • Nemojte dostavljati mlijeko s gospodarstva.
  • Temeljito čistite i dezinficirajte izmuzišta.
  • Nemojte dozvoliti da vozila koja odvoze životinjske trupove uđu na imanje.
  • U idealnom slučaju, gospodarstvo će biti organizirano tako da na njega ne dolazi niti jedno vozilo koje s njega ne potječe. Sve nove životinje i hrana za životinje moraju se dostaviti izvana.
  • Uspostavite poseban objekt za karantenu za novopridošle životinje. Temeljito ga očistite i dezinficirajte prije i nakon smještanja nove životinje.
  • Životinje koje se nalaze u karanteni trebale bi biti posljednje u dnevnom obilasku. Na taj način sprječavamo da eventualni patogeni iz karantene pređu u druge objekte za životinje.
Čišćenje izmuzišta

Čišćenje izmuzišta

Dnevna rutina vaših krava uključuje prolazak kroz izmuzište. Kao posljedica toga, ostaje mnogo prljavštine i nečistoća, poput gnoja, tragova masnoće, bjelančevina i mlijeka, naslaga kamenca i urina. Temeljito čišćenje izmuzišta ključno je za održavanje higijenskih uvjeta. Za higijenske uvjete u cijelom lancu proizvodnje, važno je koristiti i odgovarajuću opremu za čišćenje spremnika za skladištenje mlijeka.

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Prevencija slinavke i šapa pomoću dezinfekcijskog sredstva

Virus slinavke i šapa vrlo je otporan. Može ostati u tlu, objektima za životinje, otpadu ili stelji i izazivati nove zaraze. Virus se neutralizira izlaganjem kiselini ili visokim temperaturama.

Za dezinfekciju najčešće se koriste limunska ili mravlja kiselina, a mogu se koristiti i formaldehid ili toplina. Potrebna temperatura je barem 60 °C, što postiže suvremeni visokotlačni čistač s vrućom vodom. Vlasnici životinja trebaju slijediti upute veterinara. Mogu koristiti samo odobrena dezinfekcijska sredstva.

Dezinfekcija objekata za smještaj životinja

Prikladni proizvodi za vašu primjenu

Visokotlačni čistači s vrućom vodom

Visokotlačni čistači s vrućom vodom

Visokotlačni čistači s hladnom vodom

Visokotlačni čistači s hladnom vodom

Stroj za metenje i usisavanje sa sjedalom

Stroj za metenje i usisavanje sa sjedalom

Stroj za metenje za ručno upravljanje

Stroj za metenje za ručno upravljanje

Sredstvo za čišćenje PressurePro, lužina RM 91 Agri

Sredstvo za čišćenje PressurePro, lužina RM 91 Agri

Sredstvo za namakanje PressurePro, lužina RM 92 Agri

Sredstvo za namakanje PressurePro, lužina RM 92 Agri

Sredstvo za čišćenje površina PressurePro, kiselina RM 93 Agri

Sredstvo za čišćenje površina PressurePro, kiselina RM 93 Agri

Mlaznica za pjenu

Mlaznica za pjenu

Čistač za površine

Čistač za površine

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