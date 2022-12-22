Prevencija slinavke i šapa higijenskim mjerama
Slinavka i šap vrlo su zarazne bolesti s ozbiljnim ekonomskim posljedicama. Prevencija slinavke i šapa postiže se čistoćom i higijenom u staji i na farmi. Profesionalna oprema za čišćenje pomaže uzgajivačima održavati visoke standarde čistoće, čime se smanjuje rizik od izbijanja bolesti.
Čišćenje kao prevencija slinavke i šapa
Slinavka i šap su vrlo zarazne bolesti koje uzrokuju ozbiljne gubitke. Prevencija slinavke i šapa zahtijeva visoku razinu čistoće u stajama i na farmama. Profesionalna oprema za čišćenje pomaže uzgajivačima da održe te standarde, smanjujući rizik od širenja bolesti. Higijena u štalama, na farmi i tijekom transporta životinja igra ključnu ulogu u prevenciji i suzbijanju epidemija.
Slinavka i šap ne utječu na ljude, ali osoblje u štalama i tijekom transporta može širiti virus. Zbog toga moraju strogo poštovati higijenska pravila.
Putevi infekcije kod slinavke i šapa
Infekcija slinavkom i šapom može se prenijeti izravno ili neizravno. U razdoblju inkubacije zaražene životinje su izrazito zarazne.
- Izravna infekcija je sa životinje na životinju, na primjer u staji, tijekom transporta ili na stočnim tržnicama.
- Neizravno, virus se prenosi transportnim sredstvima, ljudskim prijenosnicima, glodavcima, mlijekom i sjemenom.
Goveda se zaraze uglavnom dišnim putem, dok se svinje zaraze oralno, konzumirajući hranu ili vodu. Virus je stabilan u okolišu i može putovati zrakom na veće udaljenosti.
Prepoznajte simptome slinavke i šapa
Različite vrste životinja različito reagiraju na infekciju slinavkom i šapom.
Kod goveda, benigni oblik bolesti uzrokuje smrt 2 do 5 posto životinja, dok maligni oblik ima morbiditet i do 80 posto. Slinavka i šap izazivaju ozbiljne posljedice, uključujući upale, promjene na kandžama, slabost mišića, pogoršanje općeg stanja i značajan pad produktivnosti.
Kod svinja, bolest je blaža, ali može uzrokovati nagla uginuća kod sisajuće prasadi. Kod ovaca i koza, znakovi bolesti su suptilniji i često teško uočljivi.
Područja pojavljivanja slinavke i šapa
Slinavka i šap prilično su rašireni u svijetu, dok je Novi Zeland jedina zemlja bez prijavljenih slučajeva. U nekim zemljama bolest se nije pojavljivala desetljećima.
Najviše slučajeva javlja se u Africi, Aziji i dijelovima Južne Amerike, dok je u Europi rjeđe. Unatoč strogom nadzoru, virus se povremeno ponovno unosi. On predstavlja stalnu prijetnju stoci zbog visoke zaraznosti.
Posljednja velika epidemija u Ujedinjenom Kraljevstvu 2001. proširila se na Europu, uzrokujući smrt četiri milijuna životinja. Izbijanje 2007. uspješno je zaustavljeno prije nego što se proširilo.
Kontrola i prevencija slinavke i šapa
Pravni propisi
U EU se mora prijaviti i sama sumnja na slinavku i šap. U slučaju sumnje, farma se zatvara. Ako se bolest potvrdi, sve životinje na farmi i susjedna stoka unutar jednog kilometra moraju se uništiti.
U radijusu od tri kilometra uvodi se zabrana transporta životinja na 15 dana. Nakon toga, životinje mogu biti prevezene na klanje uz posebno dopuštenje. Mlijeko se posebno prerađuje, a motrenje obuhvaća područje do 10 kilometara.
Prevencija bolesti u stočarstvu također uključuje kontrolu prometa životinja, posebno na granicama. Primjerice, tijekom velikih epidemija, dezinficiraju se gume vozila na graničnim prijelazima.
Ako unutar 30 dana nema novih slučajeva, sve zaražene farme i vozila prolaze čišćenje i dezinfekciju. Pregledavaju se i štetnici poput štakora i miševa. Tek tada izbijanje može biti proglašeno završenim, a ograničenja transporta ukinuta.
Čistoća i higijenske mjere protiv virusa FMD
Različiti putevi infekcije pokazuju da prevencija slinavke i šapa zahtijeva mnoge mjere. Čistoća i higijena imaju ključnu ulogu.
Za visoku biosigurnost, potrebno je profesionalno čišćenje i dezinfekcija staja i opreme koja dolazi u kontakt s životinjama. Prije dezinfekcije uvijek mora biti izvršeno temeljito čišćenje jer dezinficijensi djeluju učinkovito samo na čistim površinama.
Visokotlačni čistač, posebno onaj s vrućom vodom, idealan je za temeljito čišćenje životinjskih objekata. Ako nije dostupan, može poslužiti i čistač s hladnom vodom, ali rezultati neće biti jednako učinkoviti. Čistač bi trebao imati mlaznicu za pjenu za nanošenje dezinficijensa i sredstva za čišćenje.
Uz visokotlačni čistač, ključna oprema uključuje čistač za površine i ručni stroj za metenje. Za čišćenje svlačionica preporučuju se usisavači za suho i mokro usisavanje, a na velikim farmama i strojevi za ribanje.
Odgovarajući postupci ovise o vrstama životinja u objektu.
Sveobuhvatne higijenske mjere na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima
Higijena je ključna za biološku sigurnost na stočarskim i mljekarskim farmama. Pravilno čišćenje prostora za teljenje i držanje osjetljive teladi, izmuzišta i opreme za hranjenje može značajno poboljšati zdravlje stoke. Tehnike čišćenja prilagođene uvjetima farmi znatno pomažu u prevenciji bolesti i održavanju visokih higijenskih standarda.
Čišćenje i dezinfekcija objekata za uzgoj i smještaj svinja
Čišćenje i dezinfekcija objekata za svinje zahtijevaju puno truda, ali su neophodni. Treba osigurati čiste podove, zidove, stropove, sustave za hranjenje i pregrade. Upotrebom odgovarajuće opreme i sredstava, troškovi čišćenja mogu ostati razumni. Nakon temeljitog čišćenja, može se smjestiti novo stado svinja.
Higijenske mjere u stočarstvu
Kako biste smanjili mogućnost pojave slinavke i šapa na svom gospodarstvu, poduzmite određene preventivne mjere. Održavajte visoku razinu higijene u stajama, na farmama i u transportu. Redovito čistite i dezinficirajte objekte, opremu i vozila. Ograničite kontakt s vanjskim životinjama i osobama. Koristite profesionalnu opremu za čišćenje, poput visokotlačnih čistača ili stroja za metenje te educirajte osoblje.
Kupovina
- Životinje kupujte isključivo iz nekoliko poznatih i pouzdanih stada ili na stočnim sajmovima.
- Provjerite postoje li na mjestu prodaje bazeni ili prostirke za dezinfekciju (kolne dezbarijere) kotača vozila koja dolaze i odlaze.
Prijevoz
- Prevozite životinje što je rjeđe moguće.
- Ako je moguće, služite se vlastitom opremom za prijevoz životinja kako biste imali bolju kontrolu nad preventivnim mjerama za zaštitu od slinavke i šapa.
- Nakon svake vožnje očistite i dezinficirajte vozilo i opremu za prijevoz životinja.
Čišćenje vozila za prijevoz stoke i životinja
Bilo da se radi o manjoj ili većoj prikolici, čišćenje i dezinfekcija vozila su ključni. Održavanje higijene prilikom prijevoza krava, svinja i peradi sprječava prijenos patogena poput virusa slinavke i šapa.
Glodavci
- Sustavno suzbijajte miševe i štakore unutar objekata za životinje, ali i izvan njih.
- Prvi korak u suzbijanju štetočina i glodavaca temeljito je čišćenje objekata za životinje i dvorišta. Jedino redovitim čišćenjem objekata za životinje i redovitim metenjem dvorišta možemo uočiti i ukloniti izmet glodavaca. Pored toga, u tako očišćenim i pometenim prostorima glodavci će puno teže dolaziti do hrane. Dvorište se može najučinkovitije očistiti s pomoću stroja za metenje sa sjedalom.
Radna odjeća zaposlenika
- Nemojte dopuštati da u objekte za životinje ulazi vanjsko osoblje.
- Nemojte u radnoj odjeći u kojoj radite na svom gospodarstvu odlaziti na druga gospodarstva i pobrinite se da to ne čine ni vaši zaposlenici.
- Osigurajte zaposlenicima dezinficirane radne čizme i čistu radnu odjeću opranu na najmanje 60 °C ili jednokratnu radnu odjeću.
- Svlačionice na ulazu u objekte za životinje moraju se održavati čistima i redovito dezinficirati. Čistač za površine i usisavač za suho i mokro usisavanje dobar su izbor, a kod većih prostorija od velike je pomoći i stroj za ribanje i sušenje.
- Postavite pješačke i kolne dezbarijere na ulaze i izlaze iz objekata i na sve ceste i putove koji vode do objekta. Redovito mijenjajte dezinfekcijsko sredstvo u skladu s uputama proizvođača.
Strojevi
- Prije primopredaje strojeva očistite ih visokotlačnim čistačem s vrućom vodom ili visokotlačnim čistačem s hladnom vodom i deterdžentom i zatim dezinficirajte.
Čišćenje poljoprivrednih strojeva i opreme
Poljoprivredni strojevi i oprema velika su ulaganja za svako poduzeće. Redovito čišćenje važno je za očuvanje funkcionalnosti i vrijednosti traktora, motornih drljača i sličnih strojeva. Time izbjegavate dodatne troškove popravaka, a oprema je uvijek spremna za upotrebu kad vam zatreba.
Druge mjere na gospodarstvu:
- Ne hranite životinje otpadom od hrane.
- Držite perad u ograđenom prostoru, nemojte puštati pse i mačke u dvorište.
- Nemojte dostavljati mlijeko s gospodarstva.
- Temeljito čistite i dezinficirajte izmuzišta.
- Nemojte dozvoliti da vozila koja odvoze životinjske trupove uđu na imanje.
- U idealnom slučaju, gospodarstvo će biti organizirano tako da na njega ne dolazi niti jedno vozilo koje s njega ne potječe. Sve nove životinje i hrana za životinje moraju se dostaviti izvana.
- Uspostavite poseban objekt za karantenu za novopridošle životinje. Temeljito ga očistite i dezinficirajte prije i nakon smještanja nove životinje.
- Životinje koje se nalaze u karanteni trebale bi biti posljednje u dnevnom obilasku. Na taj način sprječavamo da eventualni patogeni iz karantene pređu u druge objekte za životinje.
Čišćenje izmuzišta
Dnevna rutina vaših krava uključuje prolazak kroz izmuzište. Kao posljedica toga, ostaje mnogo prljavštine i nečistoća, poput gnoja, tragova masnoće, bjelančevina i mlijeka, naslaga kamenca i urina. Temeljito čišćenje izmuzišta ključno je za održavanje higijenskih uvjeta. Za higijenske uvjete u cijelom lancu proizvodnje, važno je koristiti i odgovarajuću opremu za čišćenje spremnika za skladištenje mlijeka.
Prevencija slinavke i šapa pomoću dezinfekcijskog sredstva
Virus slinavke i šapa vrlo je otporan. Može ostati u tlu, objektima za životinje, otpadu ili stelji i izazivati nove zaraze. Virus se neutralizira izlaganjem kiselini ili visokim temperaturama.
Za dezinfekciju najčešće se koriste limunska ili mravlja kiselina, a mogu se koristiti i formaldehid ili toplina. Potrebna temperatura je barem 60 °C, što postiže suvremeni visokotlačni čistač s vrućom vodom. Vlasnici životinja trebaju slijediti upute veterinara. Mogu koristiti samo odobrena dezinfekcijska sredstva.