Professional

Kärcher Baterijska platforma

Baterijska platforma

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Kärcher Visokotlačni čistači

Visokotlačni čistači

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Kärcher Stacionarni visokotlačni uređaji

Stacionarni visokotlačni uređaji

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Kärcher Profesionalni usisavači

Profesionalni usisavači

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Kärcher Usisavači za ribanje

Usisavači za ribanje

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Kärcher Uređaji za temeljito čišćenje tepiha/parni čistači

Uređaji za temeljito čišćenje tepiha/parni čistači

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Kärcher Usisavači za prozore i površine

Usisavači za prozore i površine

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Kärcher Strojevi za metenje i metenje/usisavanje

Strojevi za metenje i metenje/usisavanje

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Kärcher Komunalna oprema

Komunalna oprema

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Kärcher Industrijska tehnika usisavanja

Industrijska tehnika usisavanja

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Kärcher Čišćenje suhim ledom

Čišćenje suhim ledom

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Kärcher Čistač dijelova

Čistač dijelova

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Kärcher Stacionarni visokotlačni uređaji

Stacionarni visokotlačni uređaji

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Kärcher Maksimalni tlak - sustavi za čišćenje

Maksimalni tlak - sustavi za čišćenje

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Kärcher Dozator vode

Dozator vode

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Kärcher Sustavi za pročišćavanje vode

Sustavi za pročišćavanje vode

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Kärcher Praonice za pranje gospodarskih vozila

Praonice za pranje gospodarskih vozila

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Kärcher Praonice za osobna vozila

Praonice za osobna vozila

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Kärcher Samoposlužne praonice i uređaji

Samoposlužne praonice i uređaji

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Kärcher Sustavi plaćanja

Sustavi plaćanja

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Kärcher Potrošni materijal

Potrošni materijal

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Kärcher Profesionalni pročistač zraka

Profesionalni pročistač zraka

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Kärcher Vanjska Power oprema

Vanjska Power oprema

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KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

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