Professional
Visokotlačni čistači
- Seals for trapezoidal thread
- Visokotlačni pištolji
- Mlazne cijevi
- Odstranjivanje korova
- Rotirajuće mlaznice (glodalo za čišćenje)
- Višestruke mlaznice
- Kärcher Power mlaznica
- eco!Booster
- Parna mlaznica / zaštita mlaznice / kuglasti nosač mlaznice
- Zavrtanje mlaznice / držač razmaka
- Visokotlačna crijeva
- Čišćenje cijevi
- Čistači podova i površina
- Sustavi s pjenom
- Miješanje / injektori
- Brzi spoj
- Dijelovi za spajanje
- Bubnjevi za namotavanje crijeva
- Čišćenje fasada i solarnih panela
- Uređaj za mokro prskanje
- Čišćenje bačvi i spremnika
- Nadogradni dijelovi
- Priključak za vodu
- Ostali pribor za visokotlačno čišćenje
- Četke za pranje
- Oprema za polaznu točku
- Daljinski upravljač
- Upravljački kabel
- Visokotlačni cjevovod
- Postavljanje uređaja
- Vodilica crijeva za visokotlačni čistač
- Dimovodna cijev
- Opskrba gorivom
- Sustav ispušnih plinova
Profesionalni usisavači
- Batteries
- Battery chargers
- Setovi mlaznica
- Filter bags
- Filtri T / NT
- Zakrivljene cijevi
- Nastavci za usisavanje
- Usisne cijevi
- Usisna crijeva
- Spojni nastavci
- Setovi pribora za usisavače, specifični za ciljne grupe
- Ostali pribor T i NT
- Pribor za uspravni usisavač s četkom
- Pribor za suhe usisavače
- Further accessories Electric broom
- UBS nevodljivi mediji
Usisavači za ribanje
Strojevi za metenje i metenje/usisavanje
Industrijska tehnika usisavanja
Čišćenje suhim ledom
Praonice za pranje gospodarskih vozila
Praonice za osobna vozila
- Naljepnica Visina / širina pranja
- Četke
- Opskrba energijom
- Prednja vrata
- Rad recikliranja vode
- Čuvanje/nadziranje sredstva za čišćenje
- Uređaj za zaštitu od smrzavanja
- Crpke
- Sigurnosne naprave
- Zaštita od prskanja
- Pranje podvozja
- Pranje kotača
- Elementi obloge
- Rad s karticama za pranje/čitačima koda
- Sustavi za pripremu vode
- Dodatni programi
- Dodatne kontrole
- Zakretna lamela krovnog sušača
- Upravljanje vratima